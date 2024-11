Ngôi trường mầm non đẹp như tranh vẽ với dàn hoa giấy khổng lồ

Hình ảnh về một ngôi trường mầm non ngập trong sắc hồng, trắng của hoa giấy những ngày qua được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người mong muốn tìm thấy ngôi trường này để có thể ghé thăm, check-in. Thậm chí có người còn cho rằng những bức ảnh có thể là sản phẩm của photoshop hoặc AI. Thực chất, những bức ảnh này được chụp từ năm ngoái, cũng từng khiến mạng xã hội rầm rộ. Ngôi trường với những dàn hoa giấy như cổ tích này là trường mầm non Lò Văn Giá (phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Được biết, những gốc hoa giấy này được trồng từ những ngày đầu tiên thành lập trường mầm non Lò Văn Giá vào năm 2012, tới nay đã chứng kiến lớp lớp thế hệ học sinh trưởng thành. Ban đầu nhà trường chỉ trồng 3 cây màu hồng, 1 cây xen lẫn trắng hồng, chủ yếu để lấy bóng mát cho tụi trẻ. Tuy nhiên sau đó, do cây phát triển nhanh nên trường đã tiến hành cố định thân cây vào khung cột của các tòa nhà tạo độ che phủ và trồng thêm cây. Hiện hoa giấy ở trường còn có thêm các màu khác như cam, vàng, đỏ... Một góc hành lang được hoa giấy che phủ tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Khung cảnh lãng mạn này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến. Nhiều người bày tỏ trầm trồ trước những giàn hoa khoe sắc: "Tuyệt quá, chắc các cô phải chăm kỹ lắm thì hoa mới khoe sắc đẹp thế này", "năm nay không biết hoa còn nở thế này không nhỉ", "quá ấn tượng, nhìn như vườn cổ tích vậy". Những cành cây leo bám, phủ rực các bức tường. (Ảnh: Tin tức Sơn La)

