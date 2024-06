Tiêm kích Mirage-2000 của Pháp có giúp Ukraine chiếm ưu thế trên không?

Ông Macron cho biết, Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage-2000 cho Ukraine do Dassault sản xuất và cũng sẽ đảm nhận việc đào tạo phi công Ukraine tại Pháp. Đồng thời, ông Macron cũng thông báo Paris sẽ trang bị và huấn luyện lữ đoàn gồm khoảng 4.500 lính Ukraine để họ có thể sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước sau khi trở về từ Pháp.

Theo các nguồn tin từ Pháp, ngay từ tháng 9/2023, Kiev và Paris đã thảo luận về về việc cung cấp máy bay chiến đấu Mirage-2000 cho Ukraine. Ngoài ra, gần sáu tháng trước khi Quốc hội Pháp tranh luận về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, ấn phẩm La Figaro của Pháp đã đưa ra một tin tức quan trọng. Họ báo cáo rằng, khoảng 30 phi công Ukraine đã được đào tạo cấp tốc để vận hành máy bay chiến đấu Mirage-2000. Khóa huấn luyện này được thực hiện tại hai căn cứ không quân của Pháp: Mont-de-Marsan và Nancy. Ảnh: Savvas Savvaidis.



Trước đó, tháng 3/2023, Intelligence Online đã tiến hành một cuộc điều tra, tiết lộ rằng, Ukraine hy vọng sẽ nhận được ít nhất 40 máy bay phản lực Mirage 2000. Theo báo cáo, các nhà cung cấp tiềm năng bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Indonesia và Hy Lạp. Ảnh: Pixabay.



Vào thời điểm đó, chủ đề cung cấp F-16 cho Ukraine vẫn còn chưa được phương Tây đề cập tới. Chính trong giai đoạn này, Pháp đã phát tín hiệu sẵn sàng tặng máy bay chiến đấu Mirage 2000. Tuy nhiên, ba tiêu chí chính cần được đánh giá trước tiên: tiện ích và hiệu quả của những máy bay phản lực này đối với Quân đội Ukraine, nguy cơ leo thang và tác động tiềm tàng đối với khả năng phòng thủ của Pháp.



Theo BulgarianMilitary.com, Tổng thống Macron đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Pháp đánh giá tính khả thi của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vào đầu năm 2023. Ảnh: JasonM.





Trong khi đó, Francois Le Monde cho rằng Ukraine có thể gặp phải thách thức khi vận hành nhiều loại máy bay chiến đấu. Ukraine nên tập trung vào F-16 vì Mirage 2000D còn gặp phải những trở ngại khác như duy trì trạng thái hoạt động và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết. Hơn nữa, quá trình đào tạo phi công nghiêm ngặt có thể mất từ 6 đến 8 tháng và cần có sự hỗ trợ từ hoa tiêu và nhân viên bảo trì. Ảnh: Dassault Aviation.





Mirage-2000 là máy bay chiến đấu đa nhiệm thuộc thế hệ thứ 4 do hãng chế tạo hàng không Dassault Aviation của Pháp phát triển vào cuối thập niên 1970. Dòng máy bay chiến đấu này nổi tiếng với thiết kế khí động học tiên tiến, hiệu suất bay ấn tượng và khả năng chiến đấu linh hoạt. Nó đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự đổi mới của ngành công nghiệp hàng không Pháp.



Mirage-2000 ngay từ khi ra mắt đã nổi bật với thiết kế khí động học tinh vi, sử dụng cánh tam giác kết hợp cánh tà toàn phần giúp tăng cường khả năng cơ động và tốc độ. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần tốc độ âm thanh, trần bay hơn 17km và tầm hoạt động khoảng 1.850km, có thể mở rộng với khả năng tiếp liệu trên không.



Trên nền tảng khung thân tiêu chuẩn, Mirage-2000 được phát triển thành nhiều biến thể thiên về từng loại nhiệm vụ khác nhau. Mirage-2000 được trang bị radar đa chế độ RDM kết hợp với kho vũ khí đa dạng do Pháp chế tạo, cũng như các sản phẩm theo chuẩn NATO cho nhiệm vụ đối không, đối đất và diệt hạm.



Mirage-2000 có hiệu quả cao trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tính linh hoạt và radar mạnh mẽ khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để giành quyền kiểm soát bầu trời. Khả năng này rất quan trọng để thiết lập ưu thế trên không trong môi trường tranh chấp.



Ngoài ưu thế trên không, Mirage 2000 còn vượt trội trong các nhiệm vụ tấn công chính xác. Được trang bị nhiều loại đạn dẫn đường, nó có thể nhắm mục tiêu và phá hủy chính xác cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy và các mục tiêu có giá trị cao khác của đối phương.



Máy bay cũng rất phù hợp cho các hoạt động hỗ trợ trên không ở cự ly gần. Khả năng cung cấp hỏa lực chính xác để hỗ trợ lực lượng mặt đất khiến nó trở nên vô giá trong các tình huống khi lực lượng thiện chiến giao tranh với quân địch, cung cấp hỗ trợ quan trọng để đảm bảo nhiệm vụ thành công.



Để có được những tính năng hiện đại trên, giá thành của Mirage-2000 cao hơn đáng kể so với các dòng máy bay chiến đấu cùng thời. Trong lịch sử tồn tại, Mirage-2000 đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới để khẳng định hiệu quả chiến đấu ấn tượng.



Hiện tại, Mirage-2000 nằm trong biên chế Không quân nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, do sự ra đời của các thế hệ máy bay chiến đấu mới, Mirage-2000 đang dần được thay thế.





