Tiêm kích F-22 Raptor Mỹ hạ cánh khẩn cấp, mũi cầy nát đường băng

Chiều qua vào lúc 15:30 (giờ địa phương) tại sân bay Eglin, Florida, Mỹ; một tiêm kích F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp. Cú hạ cánh đã khiến phần mũi của chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đâm xuống đường băng. Phi công đã phải rất vất vả để hãm tốc độ chiếc tiêm kích này lại. Nhiều khả năng, phần càng trước của chiếc tiêm kích tàng hình này đã không thể mở ra, được khiến nó không thể thực hiện được một cú hạ cánh như thông thường. Theo các thông tin được tờ Aviationist đăng tải, chiếc tiêm kích F-22 này thuộc biên chế của Không đoàn 325, Không quân Mỹ. Về lý thuyết, Không đoàn 325 được đặt biên chế ở căn cứ sân bay quân sự Tyndall. Tuy nhiên một phần lực lượng đã được rời tới sân bay Eglin, do ảnh hưởng của siêu bão năm 2018 và tiếp tục đóng quân tới thời điểm hiện tại. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng đã khiến chiếc F-22 Raptor bị hư hỏng phần mũi sau pha hạ cánh có phần khá nguy hiểm này. Trước đó vào hồi tháng 5 năm ngoái, một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới chiến đấu cơ F-22 Raptor cũng đã xảy ra ở sân bay quân sự Eglin này. Dù được coi là loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Mỹ, máy bay F-22 Raptor cũng đã ra đời được 23 năm. Tới nay, Mỹ đang sở hữu 195 chiếc tiêm kích loại này. Được thiết kế để trở thành tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không, chiến đấu cơ F-22 Raptor chỉ có một ghế lái duy nhất, được trang bị hai động cơ và có khả năng cơ động cực cao. Khác với tiêm kích F-35, F-22 Raptor có khả năng bay với tốc độ tối đa lên tới 2400 km/h, tầm hoạt động lên tới 3000 km và thậm chí có thể xa hơn nữa, nếu nó được trang bị thùng xăng phụ. Đáng tiếc là máy bay chiến đấu F-22 Raptor chỉ được trang bị một khẩu pháo cỡ 20mm. So với nhiều loại tiêm kích của Nga, khẩu pháo chính của F-22 có kích thước nòng nhỏ hơn, tuy nhiên lại mang theo lượng đạn dự trữ lớn hơn, tối đa tới 480 viên. Chiến đấu cơ F-22 có khoang chứa vũ khí trong bụng để đảm bảo khả năng tàng hình tối đa. Tùy thuộc từng nhiệm vụ, cấu hình vũ khí của nó có thể khác nhau. Ngoài ra, loại tiêm kích này còn có bốn giá treo vũ khí dưới cánh, cho phép mang theo tối đa 2,2 tấn vũ khí, tối ưu hóa khả năng tấn công của F-22. Mỹ là quốc gia duy nhất đang sở hữu loại chiến đấu cơ này. Nhiều đồng minh thân cận của Washington từng cố tiếp cận F-22 Raptor, tuy nhiên Quốc hội Mỹ vẫn một mực từ chối, do loại tiêm kích này có quá nhiều bí mật tối tân. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích F-22 Raptor rơi ở Florida hồi tháng hai năm ngoái. Nguồn: Aviation.

