Tiêm kích F-15 cũng phải thất bại trước MiG-21 thời Liên Xô ?

Các phi công của Mỹ được tăng cường đến Bulgaria và Romania để chống “sự xâm lược của Nga” khi đang cố gắng tập luyện để giành chiến thắng trước tiêm kích MiG-21 của Liên Xô, đây là những chiếc máy bay hiện vẫn còn đang phục vụ ở một số nước Đông Âu. Quá trình tập luyện cho thấy chiến đấu cơ MiG-21 dù đã cao tuổi, vẫn xứng đáng là đối thủ “đáng gờm” đối với các máy bay hiện đại hơn của Mỹ như F-15 và F-16. Tờ Defense News cho biết, tại sân bay quân sự ở thành phố Campia Turzii thuộc Romania, các phi công của Mỹ đang huấn luyện tích cực cùng với các phi công của Romania, Bungaria và Hy Lạp với tần suất khoảng 2 đến 4 ban bay một tuần. Mục tiêu của cuộc huấn luyện chung này là nhằm nhanh chóng cơ động, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm phản ứng trước các tình huống bất ngờ cũng như sự hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng nhằm chống lại các cuộc tấn công từ các máy bay Su-35S và Su-30SM của Nga. Theo chỉ huy phi đội của F-15 của Mỹ, trung tá Andrew Jacob cho biết, "Hiện nay ở Romania họ đang phải thực hiện số lượng chuyến bay nhiều hơn cả ở sân bay quê nhà thuộc bang Massachusetts". Các phi công tiến hành luyện tập thành thạo nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, trong số này có cả tấn công các mục tiêu trên mặt đất mặc dù những chiếc tiêm kích F-15 được tạo ra để tiến hành các cuộc chiến trên không. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với các phi công Mỹ, đó là khả năng của những chiếc MiG-21 từ thời Xô viết vẫn còn đang phục vụ cho Không quân của Romania. Để chiếm ưu thế trong các bài tập không chiến với MiG-21 thực sự không hề dễ dàng. Theo chỉ huy phi đội của Không quân Romania Calin Hulea, trong các bài tập huấn luyện các phi công không sử dụng radar, họ chỉ chiến đấu đơn thuần theo cách cũ trong cận chiến. “Tất nhiên so với những chiếc F-15, MiG-21 không phải là một lựa chọn tốt nhất, chúng thua về khả năng cơ động và tốc độ so với F-15. Nhưng nhờ kích thước rất nhỏ nên các phi công Mỹ khó đánh chặn chúng. Vì vậy chúng có đủ khả năng thách thức các tiêm kích hiện đại của Mỹ”, ông Hulea nói. Ông cũng giải thích thêm rằng, do khả năng cơ động máy bay MiG-21 không thể so sánh với F-15. Vì vậy họ đã đưa ra một chiến thuật chiến đấu riêng giúp chúng chiếm ưu thế hơn trong quá trình chiến đấu. Và không chỉ riêng Không quân Romania, MiG-21 hiện nay vẫn còn phục vụ trong lực lượng Không quân Croatia, đây cũng là quốc gia thuộc NATO. MiG-21 (định danh của NATO là Fishbed), là một máy bay tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ 3 của Liên Xô được phát triển bởi văn phòng thiết kế Mikoyan và Gurevich vào giữa những năm 1950. Đây là một máy bay siêu âm phổ biến nhất trong lịch sử và cũng là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 3 được sản xuất nhiều nhất. Trong quá trình sản xuất hàng loạt, chúng đã được cải tiến nhiều lần theo hướng tăng hiệu suất bay và mở rộng chức năng cho nhiều mục đích (huấn luyện, đánh chặn và trinh sát). Nguồn ảnh: Airplanes. Những tiêm kích MiG-21 "mới cứng" trong biên chế Không quân Romania. Nguồn: RIAT2019.



