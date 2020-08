Tại sao Ấn Độ lại đưa "ông già" MiG-21 lên đầu chiến tuyến với Pakistan?

Không quân Ấn Độ đã bảo vệ quyết định khi điều các máy bay chiến đấu MiG-21 cũ để đối đầu với các máy bay F-16 hoặc FC-17 của Pakistan hiện đại hơn nhiều, trong các cuộc giao tranh trên không gần đây. Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Trong cuộc đụng độ trên không cách đây hơn 1 năm (ngày 26/2/2019), máy bay chiến đấu Ấn Độ đã vượt qua đường ranh giới kiểm soát giữa biên giới Ấn Độ với Pakistan và ném bom địa điểm mà New Dehli chó đó là trại huấn luyện khủng bố gần Balakot. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Để trả đũa Ấn Độ, vào ngày 27/2/2019, các máy bay F-16 của Pakistan và các máy bay khác, đã vượt qua ranh giới kiểm soát để tấn công các lực lượng bên lãnh thổ của Ấn Độ. Ảnh: Máy bay F-16B của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Phía Quân đội Ấn Độ cho biết, máy bay chiến đấu MiG-21 của IAF đã đánh chặn máy bay của Pakistan và bắn hạ một chiếc F-16, khiến phi công Pakistan thiệt mạng. Islamabad tuyên bố, không quân của họ đã bắn rơi hai chiếc MiG-21, nhưng New Delhi chỉ nhận mất một chiếc. Ảnh: Máy bay F-16A của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Phía Pakistan đã bắt sống được phi công lái chiếc MiG-21 xấu số nhảy dù sang lãnh thổ Pakistan, đó là Abhinandan Varthaman và giam giữ anh ta trong hai ngày, trước khi giao trả cho phía Ấn Độ. Ảnh: Phi công Varthaman bị Pakistan giữ - Nguồn: Twitter. Những chiếc MiG-21 của Ấn Độ, mặc dù có một số nâng cấp quan trọng, nhưng vẫn có tuổi đời trên 30 năm. Công bằng đánh giá, Ấn Độ trong những năm 1990 đã nâng cấp số máy bay MiG-21 của họ lên tiêu chuẩn Bison. . Ảnh: Máy bay MiG-21 Bis của IAF - Nguồn: Wikipedia. Phiên bản MiG-21 Bis với hệ thống điện tử hàng không kiểu phương Tây, máy thu cảnh báo radar và radar mới và khả năng tương thích với các loại vũ khí hiện đại, có thể đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. . Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Nhưng lý do chính mà Ấn Độ đưa MiG-21 tham chiến, là do loại máy bay này vẫn là một trong những loại máy bay có số lượng nhiều nhất trong biên chế của không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã phải vật lộn để thay thế số máy bay chiến đấu cũ do Liên Xô chế tạo còn trong biên chế của IAF. Năm 2018, IAF còn sử dụng 244 "ông già" MiG-21, ra đời vào cuối thập niên 1950 và 84 cường kích MiG-27 "trẻ hơn" một chút. Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Đặc biệt, số máy bay MiG-21 rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là số máy bay do Ấn Độ chế tạo. Kể từ khi chiếc đầu tiên trong số 874 chiếc MiG-21 đi vào biên chế của IAF năm 1963, khoảng 490 chiếc MiG-21 đã bị rơi, khiến khoảng 200 phi công thiệt mạng. Ảnh: MiG-21 của IAF bị rơi - Nguồn: Cavalier India. Hiện New Delhi muốn chi khoảng 18 tỷ USD, để chế tạo 115 máy bay chiến đấu mới, nhằm thay thế những chiếc MiG-21 và MiG-27 đã hết niên hạn sử dụng. Mà không chỉ số MiG-21/27 hết niên hạn, số máy bay Jaguars do châu Âu thiết kế, Mirage 2000 của Pháp cũng đang được đếm ngược thời gian phục vụ trong IAF. Cảnh: Máy bay Mirage 2000 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên với tính quan liêu, nạn tham nhũng và năng lực đàm phán "câu giờ" của lãnh đạo Ấn Độ, hiện cũng chưa biết loại chiến đấu cơ nào sẽ được chọn để thay thế số MiG-21 và MiG-27. Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Cũng vì lý do như vậy, nên vừa qua, khi căng thẳng biên giới Trung-Ấn bùng phát, Ấn Độ đã nhập gấp số máy bay chiến đấu Su-30 và MiG-29 có trị giá trên 1 tỷ USD của Nga để bổ sung cho IAF, bỏ qua các thủ tục rườm rà vẫn thấy trong các cuộc đàm phán của Ấn Độ. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-30MKI của IAF - Nguồn: Wikipedia. Các đối thủ cạnh tranh cho việc mua 115 chiếc máy bay mới của IAF bao gồm F-16 nâng cấp mà Lockheed Martin gọi là F-21; F-15EX, F/A-18E/F của Boeing; Rafale của Dassault Aviation; Typhoon của European; Gripen E của Thụy Điển và MiG-35, Su-35 của Nga. Điều kiện là những máy bay này phải được chuyển giao công nghệ, sản xuất ở Ấn Độ. Ảnh: Máy bay F-21 mà Lockheed Martin đang chào bán cho Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Và trong khi chờ các nhà đàm phán Ấn Độ lựa chọn được loại chiến đấu cơ mới, thì các phi công Ấn Độ vẫn phải tiếp tục bay trên những chiếc "quan tài bay" MiG-21 già nua và những "ông già" MiG-21 này vẫn phải trực chiến nơi tiền tuyến, sẵn sàng phải đối mặt với những chiến đấu cơ F-16 của Pakistan có tính năng hơn cả một thế hệ. Ảnh: Máy bay MiG-21 của IAF - Nguồn: Wikipedia. Video Bí ấn vụ mất tích máy bay MIG 21 năm 1971 - Nguồn: VTC14

