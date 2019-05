Máy bay F-16 Mỹ chạm trán MiG-21: Ai thắng ai?

Theo Bộ tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, các máy bay F-16C và phi hành đoàn thuộc Liên đoàn tiêm kích 301 (đóng ở căn cứ liên hợp Fort Worth, Texas) sẽ tham gia cuộc tập trận chung với máy bay tiêm kích MiG-21 của Romania trong khuôn khổ "tập trận Giải pháp Atlantic". Nguồn ảnh: Airplane Pictures Theo các nguồn tin, các máy bay F-16 của Không quân Mỹ sẽ tham gia một loạt các bài tập bao gồm cả huấn luyện đánh chặn chiến thuật, cơ động chiến đấu trên không... với phi đội MiG-21 của Romania. Nguồn ảnh: Airliners.net Mặc dù MiG-21 là loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ, bị coi là lạc hậu rất nhiều so với F-16. Thế nhưng, nó vẫn thu hút đáng kể sự chú ý của giới quân sự phương Tây mỗi khi được “đối đầu”. Nguồn ảnh: Airliners.net Thật vậy, dù đời máy bay lạc hậu nhưng nếu so sánh một số đặc tính về kỹ chiến thuật thì MiG-21 so với F-16 không hề tệ, thậm chí nó có cơ hội để hạ gục chiếc tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ. Ví như về tốc độ, F-16 đạt tốc độ tối đa 2.120km/h ở trần bay lớn, bán kính chiến đấu 550km, tầm bay cực đại 4.220km, trần bay 15.240m, tốc độ leo cao 254m/s. Nguồn ảnh: Airliners.net Về phần MiG-21, chiếc máy bay dù dùng dòng động cơ turbojet R25-300 công nghệ những năm 1960-1970 nhưng nó đạt tốc độ tối đa tới 2.237km/h (nhanh hơn một chút so với F-16); tầm bay cực đại thì hơi ngắn 1.200km nhưng trần bay cao hơn cả F-16 đến 17.800m, tốc độ leo cao gần bằng 225m/s. Nguồn ảnh: Airliners.net Về vũ khí, khó có thể nghi ngờ về nhận định F-16 “ăn đứt” MiG-21 khi nó mang được tối đa 6 tên lửa không đối không tầm ngắn, dẫn đường hồng ngoại AIM-9 hiện đại. Nguồn ảnh: Airliners.net Ngoài ra, F-16 có thể triển khai cả tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar AIM-120 có tầm bắn ngoài 100km. Nguồn ảnh: Airliners.net Trong khi MiG-21 chỉ mang tối đa 4 tên lửa không đối không tầm nhiệt hoặc tối đa chỉ 2 đạn dẫn đường radar. Tuy vậy, phiên bản nâng cấp MiG-21 LanceR của Romania chỉ được trang bị tên lửa tầm nhiệt kiểu mới R-73 (Nga) hoặc dùng loại Python-3 của Israel có tầm phóng 15km. Nguồn ảnh: Airliners.net Nhìn chung, trong không chiến một chọi một, MiG-21 có khả năng hạ gục được F-16 trong trận chiến ở cự ly gần. Tất nhiên là còn tùy thuộc phần lớn vào phi công MiG-21 đủ kinh nghiệm, bình tĩnh, mưu mẹo và may mắn. Nguồn ảnh: Airliners.net Về hệ thống điện tử, F-16 chắc chắn “ăn đứt” MiG-21 với radar AN/APG-68 có tầm trinh sát gần 300km tầm phát hiện mục tiêu diện tích phản xạ sóng radar 5m2 cách 105km. Như vậy, trong một trận chiến trên không, F-16 có thể phát hiện MiG-21 từ “ngoài vòng cấm địa” và tung ra tên lửa AIM-120 hạ gục trong “một nốt nhạc”. Nguồn ảnh: Airliners.net Trong khi ở hướng ngược lại, MiG-21 LanceR được trang bị radar EL/M-2032 của Israel có tầm trinh sát phát hiện mục tiêu trên không tối đa chỉ 80km. Nguồn ảnh: Airliners.net Nói chung, về cơ động thì MiG-21 đạt mức gần tương đương F-16, nhưng mọi thứ còn lại thì thua xa hoàn toàn. Thế nên, xem ra nếu muốn đánh bại F-16, một là MiG-21 phải chiếm số đông, hoặc phi công đó phải là một người cực giỏi + may mắn. Nguồn ảnh: Airliners.net Video MiG-21 LanceR cất cánh. Nguồn: Youtube

