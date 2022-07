Thực hư việc 50.000 quân Ukraine hy sinh trong giao tranh?

Hãng truyền thông Sputnik của Nga đưa tin, sau hơn 4 tháng chiến đấu, Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Daniel Bezsonov, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thông tin của chính quyền Donetsk tự xưng cho biết, Quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 50.000 quân. Ông Bezsonov cho biết, theo thông tin trên mạng, họ cho rằng Quân đội Ukraine có khả năng đã mất 50.000 người, nên tính theo tỷ lệ chung, số người chết và bị thương của Quân đội Ukraine lẽ ra phải lên tới 150.000 người. Theo thông tin, hầu hết các binh sĩ tinh nhuệ của Quân đội Ukraine trên tiền tuyến đều đã thiệt mạng hoặc bị thương, chủ yếu là do hỏa lực pháo binh và không quân của Quân đội Nga gây nên. Ông Bezsonov cho rằng, do Quân đội Ukraine ở Donbas chịu quá nhiều tổn thất, nên gần như mất hiệu quả chiến đấu. Quân số được thay thế lúc này đều là những tân binh có tinh thần chiến đấu thấp. Hiện Quân đội Ukraine đang bổ sung quân được triển khai ở khu vực biên giới giữa Kiev và Belarus tới chiến trường Donbass. Đài BBC của Anh, đã phỏng vấn Đại úy Oleksandr, một đại đội trưởng của một đơn vị thủy quân lục chiến Quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Đại úy Oleksandr cho biết, trong đại đội của anh ta, tất cả những người lính trước đây đều là những cựu binh, đã trải qua quá trình huấn luyện lâu dài. Nhưng giờ đây, đại đội của anh ta đã mất đi 80% quân số tinh nhuệ do bị chết và bị thương. Quân số còn lại bây giờ là những tân binh thiếu kinh nghiệm. Việc huấn luyện cơ bản cho những tân binh này vẫn chưa được hoàn thành. Kết quả là nhiều người bị thương trên chiến trường đã chết, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không còn cách nào khác là phải gồng mình gánh chịu, chờ quân Nga cạn sức lực tấn công. Khi Quân đội Nga phát động hỏa lực chuẩn bị cho giai đoạn hai của cuộc tấn công mặt đất, cường độ hỏa lực đã tăng lên rất nhiều. Trung bình, hàng nghìn mục tiêu bị bắn phá mỗi ngày. Một trận chiến hỏa lực như vậy rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ càng, sau khi quân Nga điều chỉnh chiến thuật và tập trung đủ vũ khí hạng nặng. Quân đội Nga đã sử dụng “cơn bão hỏa lực” này, bất chấp hiệu quả chi phí để áp chế lực lượng Quân đội Ukraine, cũng như phá hủy các trận địa phòng ngự vững chắc của Quân đội Ukraine, để yểm trợ bộ binh Nga chiếm trận địa và tiến lên phía trước. Do đó, từ giai đoạn hai của trận Donbass bắt đầu từ tháng 4, cự ly tiến quân trung bình mỗi ngày của Quân đội Nga chỉ là 100-200 mét. Bù lại, thiệt hại về quân số và trang bị của Quân đội Nga giảm rõ rệt và thương vong của Quân đội Ukraine tăng lên. Quân đội Nga đã sử dụng gấp 10-20 lần lợi thế hỏa lực để áp đảo Quân đội Ukraine ở Donbass; kết quả là Quân đội Ukraine bị thương vong rất nhiều. Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine cho biết, một khẩu pháo của Ukraine phải đối đầu với 10-15 khẩu pháo Nga, nhưng Quân đội Ukraine vẫn thiếu đạn dược. Trên chiến trường Donbass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Podoljak và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov đã liên tiếp chỉ ra rằng, phía Ukraine thiệt mạng từ hàng chục đến 200 binh sĩ mỗi ngày, và ước tính khoảng 100 đến 500 người bị thương. Còn tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thì nói rằng, khoảng 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 100 đến 300 người bị thương mỗi ngày. Nếu tính theo cách này, Quân đội Ukraine sẽ bị hy sinh ít nhất 100-200 người và bị thương 100-500 người mỗi ngày. Trong một tháng, sẽ có từ 3.000-6.000 người sẽ thiệt mạng và 3.000-15.000 người bị thương. Tổng số thương vong từ 6.000-21.000 quân. Như vậy con số thương vong này là rất lớn, có tổng cộng 60.000 binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine ở khu vực Donbas. Trong đó có 20.000 người đã bị chết và bị thương trong một tháng. Vậy tổng số tổn thất sau bốn tháng chiến tranh sẽ là bao nhiêu? Do đó, việc bố trí lực lượng của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbas đã hoàn toàn bị phá vỡ, một số lượng lớn các lữ đoàn chiến đấu phía trước đã bị tê liệt và được xây dựng lại, bổ sung quân số nhiều lần. Chính vì vậy, một tướng của Anh phải kêu gọi huấn luyện lại trên quy mô lớn, các hạ sĩ quan Ukraine. Hỏa lực của Quân đội Ukraine yếu, pháo quá yếu và lại có quá nhiều tân binh; do đó Quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch ở Lichansisk và Slavyansk để kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas. Quân đội Ukraine vẫn rơi vào thế phòng ngự bị động, không chủ động ngăn chặn quân Nga. Giao tranh ác liệt ở miền đông đã dần làm tiêu hao sinh lực của Quân đội Ukraine. Kết quả là Quân đội Ukraine phải liên tục thay quân ở tuyến đầu, quân số phần lớn là những tân binh chưa qua huấn luyện chuyên sâu và chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Do vậy, khả năng chiến đấu của các đơn vị Ukraine hiện đang là dấu hỏi?

Hãng truyền thông Sputnik của Nga đưa tin, sau hơn 4 tháng chiến đấu, Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Daniel Bezsonov, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thông tin của chính quyền Donetsk tự xưng cho biết, Quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 50.000 quân. Ông Bezsonov cho biết, theo thông tin trên mạng, họ cho rằng Quân đội Ukraine có khả năng đã mất 50.000 người, nên tính theo tỷ lệ chung, số người chết và bị thương của Quân đội Ukraine lẽ ra phải lên tới 150.000 người. Theo thông tin, hầu hết các binh sĩ tinh nhuệ của Quân đội Ukraine trên tiền tuyến đều đã thiệt mạng hoặc bị thương, chủ yếu là do hỏa lực pháo binh và không quân của Quân đội Nga gây nên. Ông Bezsonov cho rằng, do Quân đội Ukraine ở Donbas chịu quá nhiều tổn thất, nên gần như mất hiệu quả chiến đấu. Quân số được thay thế lúc này đều là những tân binh có tinh thần chiến đấu thấp. Hiện Quân đội Ukraine đang bổ sung quân được triển khai ở khu vực biên giới giữa Kiev và Belarus tới chiến trường Donbass . Đài BBC của Anh, đã phỏng vấn Đại úy Oleksandr, một đại đội trưởng của một đơn vị thủy quân lục chiến Quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Đại úy Oleksandr cho biết, trong đại đội của anh ta, tất cả những người lính trước đây đều là những cựu binh, đã trải qua quá trình huấn luyện lâu dài. Nhưng giờ đây, đại đội của anh ta đã mất đi 80% quân số tinh nhuệ do bị chết và bị thương. Quân số còn lại bây giờ là những tân binh thiếu kinh nghiệm. Việc huấn luyện cơ bản cho những tân binh này vẫn chưa được hoàn thành. Kết quả là nhiều người bị thương trên chiến trường đã chết, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không còn cách nào khác là phải gồng mình gánh chịu, chờ quân Nga cạn sức lực tấn công. Khi Quân đội Nga phát động hỏa lực chuẩn bị cho giai đoạn hai của cuộc tấn công mặt đất, cường độ hỏa lực đã tăng lên rất nhiều. Trung bình, hàng nghìn mục tiêu bị bắn phá mỗi ngày. Một trận chiến hỏa lực như vậy rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ càng, sau khi quân Nga điều chỉnh chiến thuật và tập trung đủ vũ khí hạng nặng. Quân đội Nga đã sử dụng “cơn bão hỏa lực” này, bất chấp hiệu quả chi phí để áp chế lực lượng Quân đội Ukraine, cũng như phá hủy các trận địa phòng ngự vững chắc của Quân đội Ukraine, để yểm trợ bộ binh Nga chiếm trận địa và tiến lên phía trước. Do đó, từ giai đoạn hai của trận Donbass bắt đầu từ tháng 4, cự ly tiến quân trung bình mỗi ngày của Quân đội Nga chỉ là 100-200 mét. Bù lại, thiệt hại về quân số và trang bị của Quân đội Nga giảm rõ rệt và thương vong của Quân đội Ukraine tăng lên. Quân đội Nga đã sử dụng gấp 10-20 lần lợi thế hỏa lực để áp đảo Quân đội Ukraine ở Donbass; kết quả là Quân đội Ukraine bị thương vong rất nhiều. Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine cho biết, một khẩu pháo của Ukraine phải đối đầu với 10-15 khẩu pháo Nga, nhưng Quân đội Ukraine vẫn thiếu đạn dược. Trên chiến trường Donbass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Podoljak và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov đã liên tiếp chỉ ra rằng, phía Ukraine thiệt mạng từ hàng chục đến 200 binh sĩ mỗi ngày, và ước tính khoảng 100 đến 500 người bị thương. Còn tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thì nói rằng, khoảng 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 100 đến 300 người bị thương mỗi ngày. Nếu tính theo cách này, Quân đội Ukraine sẽ bị hy sinh ít nhất 100-200 người và bị thương 100-500 người mỗi ngày. Trong một tháng, sẽ có từ 3.000-6.000 người sẽ thiệt mạng và 3.000-15.000 người bị thương. Tổng số thương vong từ 6.000-21.000 quân. Như vậy con số thương vong này là rất lớn, có tổng cộng 60.000 binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine ở khu vực Donbas. Trong đó có 20.000 người đã bị chết và bị thương trong một tháng. Vậy tổng số tổn thất sau bốn tháng chiến tranh sẽ là bao nhiêu? Do đó, việc bố trí lực lượng của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbas đã hoàn toàn bị phá vỡ, một số lượng lớn các lữ đoàn chiến đấu phía trước đã bị tê liệt và được xây dựng lại, bổ sung quân số nhiều lần. Chính vì vậy, một tướng của Anh phải kêu gọi huấn luyện lại trên quy mô lớn, các hạ sĩ quan Ukraine. Hỏa lực của Quân đội Ukraine yếu, pháo quá yếu và lại có quá nhiều tân binh; do đó Quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch ở Lichansisk và Slavyansk để kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas. Quân đội Ukraine vẫn rơi vào thế phòng ngự bị động, không chủ động ngăn chặn quân Nga. Giao tranh ác liệt ở miền đông đã dần làm tiêu hao sinh lực của Quân đội Ukraine. Kết quả là Quân đội Ukraine phải liên tục thay quân ở tuyến đầu, quân số phần lớn là những tân binh chưa qua huấn luyện chuyên sâu và chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Do vậy, khả năng chiến đấu của các đơn vị Ukraine hiện đang là dấu hỏi?