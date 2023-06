Thổ Nhĩ Kỳ không được phép tự chủ vũ khí cho tiêm kích F-16

Theo thông tin được Reuters đăng tải hồi đầu tháng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được phép trang bị cho số 40 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 sắp mua của Mỹ, những vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển. Các phiên bản F-16 hiện có trong Không quân Thổ Nhĩ Kỳ như Block 30, Block 40 và Block 50 vẫn có thể sử dụng vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và sản xuất. Ảnh: Flickr. Thông tin trên được đưa ra, sau tuyên bố của chủ tịch ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir. Khi được các nhà báo hỏi, ông cho biết như sau: “Chúng tôi không thể sử dụng vũ khí nội địa cho số tiêm kích F-16 Block 70 mới mua của Mỹ; mà chỉ có thể sử dụng trên các phiên bản Block 30, 40 và 50”. Ảnh: Flickr. Điều kiện này của Washington sẽ không làm thay đổi tình hình với việc hiện đại hóa số F-16 cũ của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều kiện này nghe có vẻ giống như một phần của tập hợp, các điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ phải đáp ứng, để có thể nhận được những phiên bản F-16 mới nhất. Ảnh: Flickr. Nghệ thuật bán vũ khí của Mỹ, không chỉ đảm bảo cho họ doanh số bán máy bay lớn hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn cả những vũ khí đi kèm và những dịch vụ của Mỹ; đây là hình thức bán hàng “bia kèm lạc” nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: Flickr. Trong tuyên bố của mình, ông Demir không nói liệu Ankara có đồng ý với điều kiện như vậy hay không. Nhưng nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn có những chiếc F-16 mới, rõ ràng họ sẽ phải tuân thủ nó. Ảnh: Force. Tuyên bố của ông Demir cũng tiết lộ một thông tin khác – Thổ Nhĩ Kỳ quả thực đã đạt được tiến bộ lớn, trong việc hiện đại hóa máy bay tiêm kích Mỹ, bằng công nghệ nội địa của họ và là một trong rất ít quốc gia làm được việc này. Ảnh: Force. Lấy ví dụ, radar của những chiếc F-16 thuộc phiên bản cũ của Thổ Nhĩ Kỳ; nếu trang bị radar ban đầu theo máy bay, thì những radar này hoàn toàn không có khả năng đáp ứng xung đột hiện đại; thậm chí còn bị các phương tiện tác chiến điện tử (EW) của đối phương chế áp. Ảnh: Force. Tuy nhiên, công ty Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ, đã phát triển một radar mạng pha quét điện tử chủ động (AESA) của riêng họ, không chỉ thể phát hiện mục tiêu từ cách xa hàng trăm km, mà còn giúp F-16 tấn công mục tiêu ở cự ly xa hơn. Ảnh: Military. Thổ Nhĩ Kỳ đã bất đồng nghiêm trọng với Mỹ trong những năm gần đây. Việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, không chỉ khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình “Máy bay chiến đấu tấn công chung F-35 (JSF)”; mà còn ảnh hưởng đến việc cung cấp và bảo dưỡng các loại vũ khí của Mỹ, mà Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu. Những chiếc F-16 lạc hậu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thuộc loại này. Ảnh: Military. Đó là lý do tại sao Ankara đã khởi xướng chương trình hiện đại hóa vũ khí Mỹ của riêng mình có tên là Özgür. Dù không được quảng cáo rầm rộ bởi Ankara, nhưng chương trình này tỏ ra rất thành công. Ảnh: Military. Theo chương trình phát triển quốc gia, những chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được trang bị một máy tính nhiệm vụ mới, phần mềm chuyến bay mới, máy tính điều khiển chuyến bay mới, buồng lái kỹ thuật số mới, radar AESA mới, cũng như vũ khí mới. Ảnh: Military. Bên cạnh radar AESA được phát triển trong nước, một thành phần cực kỳ quan trọng khác là máy tính nhiệm vụ. Nhờ nó, những chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể mang dưới cánh tất cả các tên lửa không đối đất, không đối không của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như bom lượn do họ tự phát triển. Ảnh: Military. Chương trình hiện đại hóa máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Theo tuyên bố trên các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc F-16 Block 30 đầu tiên của họ, đã được hiện đại hóa thành công. Tiếp theo là việc hiện đại hóa những phiên bản Block 40 và 50 sẽ bắt đầu. Ảnh: Pinterst. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, đây thực sự mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của dự án Ozgur. Khi tất cả các máy bay chiến đấu F-16 xong Giai đoạn 2 của Ozgüz, thì theo các chuyên gia, những chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiệm cận trình với khả năng phiên bản mới nhất Block 70 của F-16. Ảnh: Pinterst. Theo chương trình Ozgüz, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hiện đại hóa 79 máy bay chiến đấu F-16 có trong biên chế của họ. Nếu Ankara được phép mua số F-16 Block 70, thì phi đội F-16 của quốc gia Balkan này sẽ lên tới 119 chiếc. Ảnh: Pinterst. Hiện yêu cầu mua F-16 Block 70 của Thổ Nhĩ Kỳ đang được Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét và sẽ được hoàn thiện với sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ và đại diện tại Quốc hội Mỹ phản đối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua F-16 Block 70. Ảnh: Pinterst.

