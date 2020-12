Tiêm kích Su-35 của Nga và F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ: Ai mạnh hơn?

Tại chiến trường Syria, tiêm kích Su-35 của Nga được biết đến là chiến đấu cơ chủ lực của Moscow; có nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tiến công mục tiêu mặt đất và hộ tống các loại máy bay khác; phía Thổ Nhĩ Kỳ, chiến đấu cơ F-16 cũng có nhiệm vụ gần giống Su-35, ngoại trừ hộ tống máy bay ném bom chiến lược (vì Thổ không có loại máy bay này). Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới là máy bay chiến đấu tàng hình, hay còn được gọi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Máy bay chiến đấu thế hệ 5 có hệ thống điện tử hàng không tuyệt vời, khả năng hành trình siêu âm và khả năng tấn công ngoài tầm nhìn xa hơn. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Với hiệu suất của máy bay chiến đấu thế hệ 5, nếu khi đối đầu, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại, nhiều quốc gia đã đưa máy bay chiến đấu thế hệ 5 vào biên chế chiến đấu, nhiều nhất vẫn là Mỹ, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Là một cường quốc về chế tạo máy bay chiến đấu, nhưng Nga lại là quốc gia "đi trước về sau" trên lĩnh vực máy bay chiến đấu thế hệ 5; hiện Nga có duy nhất Su-57 là loại máy bay chiến đấu tàng hình, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được đưa vào biên chế. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga - Nguồn: Wikipedia. Để lấp khoảng trống giữa máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5, trong "thời kỳ quá độ", Không quân Nga đã đưa vào biên chế máy bay chiến đấu Su-35; đây là loại tiêm kích đa năng thế hệ 4 ++, chỉ đứng sau tiêm kích thế hệ 5, thậm chí có thể cạnh tranh với tiêm kích tàng hình của Mỹ. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Su-35 là phiên bản nâng cấp sâu của dòng chiến đấu cơ Su-27 nổi tiếng từ thời Liên Xô, hiệu quả chiến đấu của nó vượt trội hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại của Mỹ, châu Âu và các nước khác. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Với khả năng cơ động mạnh mẽ, Su-35 có thể thực hiện đa nhiệm vụ, từ chặn kích, chiếm ưu thế trên không, tiến công mục tiêu mặt đất và bay "che đầu" các loại máy bay khác (cường kích, ném bom, vận tải…); truyền thông Mỹ đánh giá Su-35 là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất hiện nay. Nhiều quốc gia chưa mua máy bay thế hệ thứ năm, nay chuyển sang xem xét tiêm kích Su-35. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Để có hiệu suất chiến đấu tiên tiến, Su-35 sử dụng thiết bị điện tử hàng không hiện đại, buồng lái hoàn toàn bằng kính, hệ thống thiết bị trên không tích hợp, hệ thống khóa và theo dõi hồng ngoại OLS-35, radar mảng pha thụ động Snow Leopard-E. Su-35 có thể sử dụng hầu hết các loại vũ khí tiên tiến của Nga hiện nay. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Hệ thống theo dõi và khóa hồng ngoại OLS-35 được trang bị trên Su-35 có thể khóa máy bay chiến đấu của đối phương từ khoảng cách 70 km. Radar mảng pha Snow Leopard-E được trang bị trên tiêm kích Su-35 có phạm vi phát hiện 400 km và có thể tiêu diệt mục tiêu với mặt cắt phản xạ radar 0,3 m2. Thậm chí trong biên đội Su-35 tham chiến còn không cần tới máy bay cảnh báo sớm, mà tự cung cấp thông tin cho nhau. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Về khả năng cơ động, Su-35 sử dụng 2 động cơ vector AL-35F, cho máy bay khả năng cơ động tuyệt vời, tầm bay tối đa gần 4.000 km, tầm bay được mở rộng hơn nữa, nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Về vũ khí, Su-35 có tổng cộng 14 điểm treo ngoài với các giá treo đa năng. Nó có thể mang tên lửa không đối không R-77 và tên lửa không đối không tầm cực xa R-37M. Có thể nói, tiêm kích Su-35 với khả năng siêu cơ động và khả năng tấn công tầm xa, dù đối mặt với thế hệ tiêm kích thứ 5 của Mỹ, cũng không chịu thua kém. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Topwar Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu từ Mỹ vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990; đây là các phiên bản F-16C và F-16D. Vào đầu thập niên 2000, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã ký một thỏa thuận nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16C và F-16D, để có thể đối phó được những mối đe dọa hiện tại và trong tương lai gần. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16 củ Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Topwar Nâng cấp chính là lắp đặt bộ hiển thị màn hình màu và hệ thống nhận diện địch-ta kiểu mới, hệ thống ngắm mục tiêu tiên tiến (ATP); ngoài khả năng đánh chặn trong tầm nhìn, nhờ sử dung đường liên kết dữ liệu Link16 và khả năng mang tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120; do vậy khả năng chiến đấu của F-16 không hề xem thường. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16 củ Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Topwar Nhưng xét về mặt thời gian, tiêm kích Su-35 là máy bay mới phát triển trong những năm gần đây; còn F-16 được Thổ Nhĩ Kỳ được chế tạo vào đầu những năm 1990. Mặc dù đã nâng cấp, cải tiến, nhưng không thể bằng tiêm kích Su-35 về tầm bay, trần bay cũng như khả năng tấn công ngoài tầm nhìn. Nguồn ảnh: QQ. Su-35 là loại máy bay sử dụng hai động cơ, F-16 chỉ một động cơ, nên khả năng cơ động, Su-35 có ưu thế vượt trội so với F-16. Trong trường hợp xảy ra trận không chiến, Su-35 có thể sử dụng hệ thống radar và tên lửa không đối không tầm xa, thực hiện chiến thuật không chiến hiện đại "thấy trước, bắn trước, thoát ly nhanh", khiến tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không có cơ hội phản công. Nguồn ảnh: QQ.

