Một vụ bê bối mới trong quân đội Ukraine đã xảy ra, trong quá trình các đơn vị của quân đội nước này, tiến hành huấn luyện bảo vệ Kiev, trong trường hợp bị tấn công và bị dư luận nước này chỉ trích kịch liệt. Hóa ra Lực lượng Vũ trang Ukraine không quản lý để xây dựng một nền quốc phòng có năng lực, khi gần một nửa số quân nhân sử dụng súng bằng gỗ để luyện tập, lý do là thiếu vũ khí thực sự. Đây là điều khó tin, với một quân đội từng được đánh giá là “quân lực hạng ba” thế giới. Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội và trên các diễn đàn Ukraine, ngoài sử dụng vũ khí bằng gỗ để huấn luyện, binh lính Ukraine còn phải bắt chước tiếng súng nổ bằng…mồm, như trẻ con chơi trận giả. Trong các bức ảnh được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy một số khoảnh khắc trong huấn luyện của Quân đội Ukraine để bảo vệ Kiev; trong đó các quân nhân Ukraine thực sự đang cầm súng tiểu liên bằng gỗ trên tay và mô phỏng các cuộc tấn công vào kẻ thù. Sau khi các bức ảnh trên được công bố, một cơn bão chỉ trích đã đổ xuống Lực lượng vũ trang Ukraine như: “Ngoài những khẩu súng máy bằng gỗ, cũng cần phải cấp cờ trắng và quan tài, vì chúng sẽ hữu ích hơn những vũ khí không bắn được”. Trên trang Twitter, một cư dân mạng đặt câu hỏi: “Tôi tự hỏi hàng trăm nghìn khẩu súng máy tự động đã biến mất khỏi các kho? Đã đến lúc yêu cầu chỉ huy Quân đội Ukraine giải thích rõ vấn đề”; “Tổng thống Zelensky quyết định thực hiện một chương trình hài kịch mới cho Nga?”. Trước đó, người ta đã biết rằng, một số quân nhân Ukraine ở Donbass chỉ đơn giản là thiếu vũ khí và đạn dược; nhưng không nghĩ tình hình lại bi đát như vậy. Hiện tại Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về tình hình. Còn đối với Nga sau khi xuất hiện thông tin NATO và Mỹ đang thực hành các cuộc không kích nhằm vào quân đội Nga đóng dọc biên giới Ukraine, người ta đã biết rằng Nga đang tích cực xây dựng lực lượng phòng không, xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều tầng dọc biên giới với Ukraine. Theo các thông tin đăng trên trang Topwar, hiện tại các hệ thống phòng không thuộc nhiều loại khác nhau của Quân đội Nga, đã được triển khai và vẫn đang được chuyển đến biên giới với Ukraine. Trên một đoạn video được người đi đường quay lại, người xem có thể thấy quá trình vận chuyển các hệ thống phòng không tầm trung Buk-M nâng cấp đến vùng Bryansk bằng các xe tải hạng nặng. Khả năng của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M, giúp che phủ các “vùng mù” của hệ thống phòng không tầm xa S-300 và S-400, trong trường hợp xảy ra các cuộc tập kích đường không quy mô lớn của đối phương. Hiện không có thao trường nào trong khu vực này cho phép thực hành phóng tên lửa phòng không. Điều này minh chứng cho các biện pháp mà Nga thực hiện, để bảo vệ không phận của đất nước, trước mối đe dọa cao từ Ukraine và NATO. Trước đó có thông tin cho biết, trong các chuyến bay trinh sát của Không quân Mỹ và các nước NATO, nhằm mục đích hoàn thiện kế hoạch không kích và tiến công bằng tên lửa hành trình vào các lực lượng của Nga, đang được triển khai dọc theo biên giới. Hiện theo đánh giá của các chuyên gia Nga, mức độ đe dọa từ khối NATO hiện đang rất cao, đặc biệt khi Liên minh này từ chối đàm phán về việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Nga theo các điều khoản do phía Nga đưa ra. Nguồn ảnh: Dambv. Video về Quân đội Ukraine sử dụng súng gỗ luyện tập và tên lửa phòng không Buk-M của Nga được chuyển tới biên giới Ukraine.

