Thiết giáp Stryker Mỹ bắn nổ UAV trên bầu trời châu Âu!

Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo phòng không 4, thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không & Tên lửa Lục quân 10 của Mỹ, đã hạ gục máy bay không người lái bằng tên lửa Stinger bắn từ hệ thống phòng không tầm ngắn (M-SHORAD) Strykers mới của Lục quân Mỹ. Ngoài việc phóng tên lửa Stinger hạ UAV, họ còn tấn công các mục tiêu chỉ định trên mặt đất với súng máy cỡ nòng 7,62mm, được thực hiện bởi Trung đội 3 thuộc tiểu đoàn Alpha Battery. Những người lính thuộc đội 5-4 ADAR là những người đầu tiên có trong tay M-SHORAD Stryker khi họ thử nghiệm một hệ thống nguyên mẫu tại White Sands Missile Range ở New Mexico vào tháng 11/2020. Quá trình thử nghiệm kết thúc vào tháng 2 năm sau. Lục quân Mỹ đã bắt đầu trang bị M-SHORAD Stryker vào tháng 4 năm nay , chuyển giao 4 chiếc cho ADAR 5-4 đang hoạt động ngoài thành phố Ansbach, Đức. Một xạ thủ của M-SHORAD, đã cho biết trong một tuyên bố của Quân đội Mỹ rằng "Nền tảng Stryker nói chung là một trong những thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể bổ sung vào ADAR. Khả năng cơ động, mọi thứ về nó chắc chắn mang lại lợi thế cho chi đội của chúng tôi." “Với SHORAD nói chung, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ lực lượng cơ động, và việc ở trên nền tảng Stryker cho chúng tôi khả năng quan trọng, đó là di chuyển cùng họ mọi lúc mọi nơi và bảo vệ khỏi cuộc tấn của không đoàn đối phương.", Đại úy Connor Knapp, chỉ huy của Alpha Battery, cho biết. Có khả năng, để làm nổi bật những lo ngại về các mối đe dọa do Nga gây ra, cuộc tập trận lớn tiếp theo mà M-SHORAD Stryker sẽ tham gia là Sabre Strike 22 ở Estonia, Lithuania, Latvia và Ba Lan. Về Stryker, đây là một loại xe bộ binh bọc thép 8 bánh. Vào năm 2018, Quân đội Mỹ đã quyết định trang bị một số phương tiện này với cảm biến và tên lửa cho vai trò phòng không. M-SHORAD là sự thay thế cho AN / TWQ-1 Avenger, một hệ thống phòng không tầm ngắn được gắn trên Humvee. Đương nhiên, M-SHORAD Stryker được bọc thép tốt hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn để phù hợp khi chiến đấu cấp cao. M-SHORAD có trên mình sự xuất hiện của các loại tên lửa như 4 quả tên lửa đối không FIM-92 Stinger, hay 2 quả AGM-114 Hellfire. Ngoài ra, hệ thống này cũng được trang bị cho mình hệ thống tên lửa chống tăng bao gồm AGM-114 Longbow Hellfire và tên lửa đối không AIM-9x Sidewinder. M-SHORAD cũng được trang bị radar bán cầu đa nhiệm, gồm 4 radar mảng pha ở 4 góc xe. Giúp nó có thể phát hiện, theo dõi mục tiêu ở phạm vi ít nhất từ 20-25km và khai hoả. Có thể nói, M-SHORAD của Mỹ là một đối thủ đáng gờm với không quân của các nước, và cũng có thể coi như một “tấm lá chắn” đắc lực của Quân đội Mỹ. Hình ảnh từ màn trình diễn uy lực của M-SHORAD trong thực tế. Nguồn: White Sands Missile Range.

