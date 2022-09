Thế trận giằng co của Nga và Ukraine ở mặt trận Kherson

Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời người phát ngôn Quân đội Nga Trung tướng Konashenkov cho biết: Hiện tại, Quân đội Nga đã chặn đứng cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kherson theo hướng Nikolayev-Kriverich và các hướng khác. Ông Konashenkov cho biết, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.200 lính Ukraine chỉ trong một ngày đêm, bắt sống 5 lính Ukraine. Ngoài ra, Quân đội Nga còn phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 xe bọc thép và 8 xe bán tải có trang bị súng máy hạng nặng của Ukraine. Đồng thời trung đoàn trực thăng vũ trang duy nhất của Không quân Nga ở Crimea đã được điều động trực tiếp chi viện hỏa lực mặt đất cho chiến trường Kherson. Những chiếc trực thăng vũ trang Mi-28 và Ka-52 nã đạn từ trên không, gây nhiều thiệt hại cho phía Ukraine. Trong chiến dịch phản kích này, pháo binh Nga đã hoạt động hết mình. Kỷ lục cao nhất của pháo binh Nga đã phá vỡ mọi kỷ lục xuất sắc, khi một đại đội pháo (6 khẩu), đã thực hành bắn gấp 200 viên đạn, trực tiếp đẩy lùi một đại đội bộ binh của Quân đội Ukraine. Quân đội Nga cho biết sau trận đánh, nòng pháo của quân Nga đã bị nung đỏ do bắn quá quy định cho phép, khiến bề mặt sơn bị bong ra, có thể châm lửa trực tiếp từ nòng pháo. Nhận định tình hình chiến trường Kherson, do có hỏa lực pháo binh mạnh, cộng với ưu thế trên không, nên Quân đội Nga đang có lợi thế. Nhưng hiện tại, quân Ukraine đang tiếp tục vận chuyển vũ khí hạng nặng ra tiền tuyến qua cầu phao, đồng thời tập trung hai mũi giáp công tấn công gần Lozove và Suzystavok, khiến Quân đội Nga phải đề phòng. Vị trí xuất phát tiến công của Quân đội Ukraine là làng Sushistavok, địa hình nơi đây là vùng đồng bằng, không có chướng ngại vật, điều này rất bất lợi cho cuộc tấn công sắp tới của Quân đội Ukraine. Hiện Quân đội Ukraine đang mở rộng các đầu cầu và triển khai vũ khí hạng nặng trên mặt trận. Theo thông tin chiến trường mới nhất vừa được Bộ Quốc phòng Ukraine cập nhật, quân đội nước này đã chiếm được 4 ngôi làng. Trên thực tế, trên chiến trường Nga-Ukraine hiện nay, cả Quân đội Nga và Quân đội Ukraine đều đã rơi vào thế giằng co. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga và Ukraine sẽ không kéo dài. Một mặt, Quân đội Ukraine thiếu ưu thế về không quân và hỏa lực; lượng đạn hỏa lực không thể đánh dài ngày với một đối thủ như Nga. Bên cạnh đó, với khả năng tấn công như vừa qua, Quân đội Ukraine khó tạo ra đột biến chiến trường trong thời gian ngắn. Còn khó khăn phía Quân đội Nga là họ không có đủ lính bộ binh, nên không thể lấp đầy chiến trường. Theo cách này, khi phát động tấn công, xe tăng Nga sẽ thiếu bảo vệ bên sườn và thiếu quân để chốt giữ các vị trí. Nếu Quân đội Nga muốn duy trì một chiến dịch tấn công mạnh mẽ và liên tục, thì hàng tháng nước này phải bổ sung cho chiến trường hàng chục nghìn tân binh để tiến hành việc luân chuyển quân. Nhưng đây là một bài toán khó mà Nga không thể vượt qua, khi họ thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực. Tổng hợp những điều trên, không khó để nhận thấy rằng “chiến dịch mùa thu” của Quân đội Nga và Ukraine về cơ bản là một chiến dịch ngắn ngày; sau vài ngày chiến đấu, cả hai bên phải nghỉ ngơi một tháng để bổ sung lực lượng. Hiện Ukraine đã điều động Lữ đoàn sơn cước số 128 trên mặt trận Donbass đến mặt trận Kherson; điều này chứng tỏ Ukraine rất coi trọng cuộc tấn công này. Tuy nhiên, quân Lữ đoàn 128 thành thạo đánh ở địa hình đồi núi, nhưng khi chiến đấu ở thảo nguyên bằng phẳng, đã phải chịu quá nhiều thiệt hại. Mục tiêu chính trong chiến dịch mùa thu của Quân đội Ukraine là cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga, đặc biệt là tiến hành phong tỏa liên tục với Quân đội Nga tại thành phố Kherson. Một làn sóng tấn công sẽ làm trầm trọng thêm mức tiêu hao và làm tăng thêm áp lực hậu cần của Quân đội Nga. Tờ Washington Post đưa tin: Lầu Năm Góc cho biết sẽ vận chuyển vũ khí cho Ukraine bằng đường biển. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ chủ yếu vận chuyển vũ khí cho Ukraine bằng đường hàng không; ưu điểm là tốc độ nhanh, nhưng nhược điểm khối lượng vận chuyển nhỏ, khó vận chuyển thiết bị nặng. Rõ ràng, người Mỹ cũng rất ủng hộ lãnh đạo Quân đội Ukraine mở mặt trận Kherson và muốn tiếp tục tiêu hao Quân đội Nga ở mặt trận phía Nam. Mỹ cũng có thể hỗ trợ bằng việc vận chuyển đường biển trên tuyến phía nam, đồng thời máy bay trinh sát và UAV tầm cao của Mỹ, cũng thuận tiện cho việc trinh sát và giám sát. Trong khi đó Quân đội Nga ở tuyến phía nam gặp bất lợi về công tác bảo đảm hậu cần và chỉ có thể dựa vào một tuyến đường sắt lạc hậu. Do vậy Ukraine cũng không giấu diếm ý định khi kéo Quân đội Nga vào một cuộc chiến tiêu hao; nhưng liệu Ukraine có thể chịu được cuộc xung đột lâu dài hay không, nhất là khi Kiev phải dựa dẫm quá nhiều vào viện trợ từ nước ngoài.

