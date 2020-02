Thế giới kinh ngạc với "Kh-35 phiên bản phóng từ mặt đất" Việt Nam tự thiết kế

Những hình ảnh được truyền thông Việt Nam công bố từ lâu gần đây mới bắt đầu xuất hiện trên các trang báo quốc tế. Nguồn ảnh: QPVN. Hình ảnh này cho thấy một tổ hợp tên lửa cơ động mặt đất được trang bị 4 ống phóng. Truyền thông quốc tế nhận định tổ hợp tên lửa này là "tên lửa Kh-35 phiên bản do Việt Nam tự sản xuất trong nước". Nguồn ảnh: QPVN. Lần theo những thông tin được truyền thông trong nước đăng tải, có thể tìm hiểu được rằng đây là loại tên lửa KCT-15 được Việt Nam lần đầu công khai hồi năm 2015. Nguồn ảnh: VOV. Trước đó vào khoảng năm 2013, một số báo đài trong nước và quốc tế đã đăng tải thông tin về việc Việt Nam được Nga chuyển giao công nghệ sản xuất Uran-E để chúng ta có thể tự chế tạo nội địa. Nguồn ảnh: NavyR. Theo đánh giá của các chuyên gia, tên lửa chống hạm của Việt Nam có thể sẽ được áp dụng những công nghệ mới nhất được Nga sử dụng trên phiên bản Uran-E của họ. Điều này đồng nghĩa với việc tổ hợp tên lửa KCT-15 của Việt Nam sẽ được trang bị động cơ mới, bổ sung cơ chế dẫn đường bằng vệ tinh, tối ưu hoá quỹ đạo bay, kích thước và đầu đạn không đổi nhưng tầm bay tăng lên tối đa 260 km. Nguồn ảnh: Flickr. Theo những hình ảnh đã từng lộ diện trước đây của KCT 15, có thể thấy loại tên lửa này có kích thước không mấy khác biệt so với Uran-E do Nga sản xuất trước đây. Nguồn ảnh: BHQ. Với Uran-E, loại tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng tới 145 kg. Đầu đạn này đủ sức đánh chìm ngay lập tức một khinh hạm có tải trọng 2000 tấn khi tấn công trúng vào sống tàu. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, đầu đạn tên lửa có trọng lượng lên tới 145 kg cũng đủ để khiến mọi khu trục hạm của đối phương phải dè chừng hoặc thậm chí quay đầu rút lui ngay sau khi bị dính chỉ một quả. Nguồn ảnh: QPVN. Với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với việc chế tạo tàu chiến và có số lượng lớn... tên lửa phòng thủ bờ hay tên lửa chống hạm Uran-E và phiên bản KCT 15 của Việt Nam hoàn toàn có thể mang lại sức mạnh tự vệ theo đúng đường lối quân sự thiên về phòng thủ của Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Tên lửa chống hạm Kh-35 trong biên chế của Quân đội Nga.

Những hình ảnh được truyền thông Việt Nam công bố từ lâu gần đây mới bắt đầu xuất hiện trên các trang báo quốc tế. Nguồn ảnh: QPVN. Hình ảnh này cho thấy một tổ hợp tên lửa cơ động mặt đất được trang bị 4 ống phóng. Truyền thông quốc tế nhận định tổ hợp tên lửa này là "tên lửa Kh-35 phiên bản do Việt Nam tự sản xuất trong nước". Nguồn ảnh: QPVN. Lần theo những thông tin được truyền thông trong nước đăng tải, có thể tìm hiểu được rằng đây là loại tên lửa KCT-15 được Việt Nam lần đầu công khai hồi năm 2015. Nguồn ảnh: VOV. Trước đó vào khoảng năm 2013, một số báo đài trong nước và quốc tế đã đăng tải thông tin về việc Việt Nam được Nga chuyển giao công nghệ sản xuất Uran-E để chúng ta có thể tự chế tạo nội địa. Nguồn ảnh: NavyR. Theo đánh giá của các chuyên gia, tên lửa chống hạm của Việt Nam có thể sẽ được áp dụng những công nghệ mới nhất được Nga sử dụng trên phiên bản Uran-E của họ. Điều này đồng nghĩa với việc tổ hợp tên lửa KCT-15 của Việt Nam sẽ được trang bị động cơ mới, bổ sung cơ chế dẫn đường bằng vệ tinh, tối ưu hoá quỹ đạo bay, kích thước và đầu đạn không đổi nhưng tầm bay tăng lên tối đa 260 km. Nguồn ảnh: Flickr. Theo những hình ảnh đã từng lộ diện trước đây của KCT 15, có thể thấy loại tên lửa này có kích thước không mấy khác biệt so với Uran-E do Nga sản xuất trước đây. Nguồn ảnh: BHQ. Với Uran-E, loại tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng tới 145 kg. Đầu đạn này đủ sức đánh chìm ngay lập tức một khinh hạm có tải trọng 2000 tấn khi tấn công trúng vào sống tàu. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, đầu đạn tên lửa có trọng lượng lên tới 145 kg cũng đủ để khiến mọi khu trục hạm của đối phương phải dè chừng hoặc thậm chí quay đầu rút lui ngay sau khi bị dính chỉ một quả. Nguồn ảnh: QPVN. Với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với việc chế tạo tàu chiến và có số lượng lớn... tên lửa phòng thủ bờ hay tên lửa chống hạm Uran-E và phiên bản KCT 15 của Việt Nam hoàn toàn có thể mang lại sức mạnh tự vệ theo đúng đường lối quân sự thiên về phòng thủ của Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Tên lửa chống hạm Kh-35 trong biên chế của Quân đội Nga.