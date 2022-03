Thành công của Nga ở Ukraine phụ thuộc vào trận chiến Mariupol?

Mariupol là một thành phố nằm trong tỉnh Donetsk của Ukraina; kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mariupol đã bị quân Nga và lực lượng dân quân Donetsk thân Nga phong tỏa. Nếu đánh chiếm được Mariupol, sẽ tước đi khả năng kiểm soát bờ biển dọc của Quân đội Ukraine, nối liền Donetsk và Crimea, ngăn phần lớn đường ra biển của Ukraine. Đây là nguyên nhân tại sao việc giành quyền kiểm soát Mariupol lại quan trọng đối với Nga và DPR. Hiện vòng vây quanh Mariupol mỗi ngày một thu hẹp, nhưng lực lượng dân quân của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), với sự hỗ trợ của quân đội Nga, vẫn chưa thể đánh chiếm thành phố. Hôm 11/3, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các đơn vị dân quân Donetsk (thân Nga), tiếp tục xiết chặt vòng vây ở Mariupol, chiều sâu tấn công từ các hướng đông, bắc và tây lên tới 800 mét. Cũng theo tướng Konashenkov, hiện dân quân DPR đã làm chủ thành phố Volnovakha. Các khu dân cư Olginka, Velika-Anadol và Zeleny Gai cũng nằm trong tay DPR. Ngoài ra quân đội Nga đã tiến đến phòng tuyến Petrovskoye-Evgenovka-Oktyabrskaya. Chiều sâu cuộc tiến công là 17 km, giúp dân quân thuận lợi đánh chiếm Mariupol. Theo phóng viên chiến trường Semyon, dân quân DPR đang từng bước chiếm các khu vực vùng đệm xung quanh Mariupol và nắp của “lò hơi” Mariupol sẽ đóng lại trong tương lai gần. Theo số liệu sơ bộ, có hơn 3.000 quân Ukraine đang phòng thủ trong thành phố. Điều gây khó khăn cho quân Nga và dân quân DPR tấn công Mariupol, đó là trong thành phố còn kẹt lại nhiều dân thường. Còn hiện trong thành phố, dân cư sống trong tình trạng vô chính phủ, vô luật pháp; họ không được biết về hành lang nhân đạo, để thoát khỏi vùng chiến. Mariupol là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Donbass (sau Donetsk). Đây là một cảng chiến lược quan trọng trên Biển Azov, vẫn nằm trong sự kiểm soát của Quân đội Ukraine. Có rất nhiều thiết bị quân sự trong thành phố, cũng như lính tình nguyện và các đơn vị dân quân của Tiểu đoàn Azov mang tư tưởng cực hữu. Vào đầu tháng 3, dân quân Donetsk thân Nga, với sự hỗ trợ của quân đội Nga, đã bao vây thành phố và đang dần tiến vào phía trong. Người ta hy vọng rằng việc đánh sập vạc dầu Mariupol sẽ xảy ra bất cứ ngày nào, nhưng việc chiếm thành phố đã bị trì hoãn. Do dân thường chưa thoát được khỏi thành phố, nên Quân đội Nga và dân quân không thể sử dụng hỏa lực pháo binh và không quân, mà chỉ bằng các nhóm xung kích nhỏ. Đó là lý do tại sao việc tiến quân diễn ra chậm chạp và các trận chiến diễn ra trên mọi khu vực của thành phố. Đánh chiếm Mariupol là một nhiệm vụ quan trọng đối với Quân đội Nga và dân quân DPR, vì theo thống kê, 15% hàng hóa xuất nhập khẩu của Ukraine hiện nay qua thành phố này. Chiếm được thành phố này, cũng là lợi thế để thành lập nhà nước cộng hòa Donbass trong tương lai. Ngoài ra, Mariupol còn là một trong những biểu tượng về đời sống kinh tế của Ukraine, nơi tập trung một phần đáng kể tài sản của nhà tài phiệt giàu nhất Rinat Akhmetov. Ở Biển Azov, Ukraine chỉ có một cảng nước sâu, đó chính là ở khu vực Mariupol. Nhưng quan trọng nhất, Mariupol còn là cảng trung chuyển ngũ cốc; do Ukraine sản xuất một lượng lớn ngũ cốc để bán ra nước ngoài, vì vậy cảng này rất quan trọng với Ukraine. Hiện Nga cùng với Ukraine, chiếm 25-30% thị trường lúa mì thế giới. Trong năm 2021, chỉ riêng công ty Metinvest của tỷ phú Akhmetov, đã xuất khẩu khoảng 40% sản phẩm của mình thông qua Cảng biển thương mại Mariupol, với doanh thu khoảng 2,7 tỷ USD. Như vậy, việc mất quyền kiểm soát Mariupol, đồng nghĩa với thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho Ukraine. Đối với nước cộng hòa tự xưng Donetsk, đây là cơ hội để xuất khẩu sản phẩm của họ với chi phí logistics tối thiểu. Bởi vì hiện nay tất cả các doanh nghiệp của Donetsk, chỉ có thể xuất khẩu kim loại bằng đường bộ thông qua Rostov, Taganrog, Novorossiysk nên chi phí tốn kém và bất tiện. Ngoài ra, có những khu dân cư khác gần Mariupol với sản lượng than cốc lớn, sẽ được giải phóng trong thời gian tới. Hiện than cốc dùng cho sản xuất thép đang ở mức giá cao và như vậy, chính quyền Ukraine sẽ mất toàn bộ nguồn thu từ khai thác than và sản xuất thép. Trước đó vào năm 2014, Mariupol đã là một phần của DPR khi một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở đó, trong đó người dân địa phương đã bỏ phiếu để ly khai khỏi Ukraine. Nhưng sau đó Quân đội Ukraine đã dẹp tan tư tưởng ly khai và nơi đây trở thành căn cứ của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Azov. Có khả năng chiến dịch đánh chiếm Mariupol sẽ mất từ 7 đến 10 ngày. Sau đó, dân quân DPR cần phải bình định các khu dân cư nằm ở phía bắc Mariupol như Konstantinovka, Kurakhovo, Slavyansk, Kramatorsk. Ông Eduard Basurin, phát ngôn viên của nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, việc chiếm giữ Mariupol là quan trọng đối với chúng tôi từ quan điểm đạo đức và chính trị. Điều quan trọng là chúng tôi phải cho quân đội Ukraine thấy rằng, sự kháng cự là vô ích và không cần phải núp sau lưng dân thường. Ngoài ra, việc chiếm giữ Mariupol cũng sẽ làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraine ở các thành phố khác; buộc lãnh đạo Ukraine sớm nhận ra sự cần thiết phải tham gia vào các cuộc đàm phán thực sự với Nga, thì dân thường càng ít bị thiệt hại; ông Basurin kết luận.

