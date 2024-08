Tên lửa Nga đánh trúng vị trí chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22

Vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Điều đáng chú ý là lần này Quân đội Ukraine không tiến hành bất kỳ hành động tuyên truyền nào, mà bất ngờ tổ chức tấn công bằng các đơn vị mới được tập trung và họ cũng không biết nhiệm vụ mình thực hiện nhiệm vụ gì. Điều đó đã giữ được bí mật tuyệt đối cho chiến dịch tấn công của phía Ukraine. Trong các đơn vị Ukraine tham gia tấn công vào tỉnh Kursk của Nga đều là lực lượng chính quy, được rút ra từ các lực lượng dự bị cơ động và có kinh nghiệm chiến đấu; sau đó thành lập nhóm chiến thuật Sumy để phát động tấn công vào Kursk. Một trong những đơn vị này là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine là một trong những đơn vị quân đội mới được thành lập vào năm 2023. Tình hình của lữ đoàn này khá đặc biệt, vì sau khi thành lập, Lữ đoàn không tham gia các hoạt động tác chiến ở mặt trận phía nam, mà là lực lượng tiếp viện cho mặt trận Bakhmut. Sau khi Quân đội Ukraine chiếm được hai khu định cư ở sườn phía nam Bakhmut, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22 vẫn ở lại đó chiến đấu. Có thể khẳng định, mặt trận Bakhmut là chiến trường ác liệt, nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 22 được rèn luyện thử thách qua chiến đấu. Bây giờ, một số lực lượng của họ đã được rút đi để tham gia chiến dịch tấn công vào Kursk. Khi so với các lữ đoàn bộ binh cơ giới khác, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22 dường như đóng vai trò là lực lượng chủ lực của cụm quân Sumy. Tuy nhiên, vì là lực lượng tấn công chủ yếu, nên lữ đoàn này nghiễm nhiên trở thành mục tiêu trọng điểm của Quân đội Nga. Trước đó, tại một ngã tư, có thông tin phân đội tăng cường cấp đại đội của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22, đã bị trúng tên lửa Iskander, hơn 10 xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy. Theo trang Topwar, Quân đội Nga còn dùng tên lửa Iskander tấn công một vị trí chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22. Đánh giá từ đoạn video do truyền thông Nga đưa lên mạng, một chiếc UAV trinh sát của Nga đã bám theo một xe bọc thép của Ukraine và tìm thấy vị trí chỉ huy tạm thời của nó. Ngay sau đó, một đòn đánh chính xác bằng tên lửa Iskander ngay lập tức được tung ra. Tuy nhiên, hướng này không phải là hướng tiến công chủ yếu hiện nay của Ukraine vào Kursk, mà là ở khu vực phía nam của vùng chiến. Số lượng quân Ukraine ở đây không lớn, và tất nhiên là mức độ tham gia chiến đấu sẽ không quá cao. Vì vậy, sở chỉ huy được phía Nga nhắc tới không phải là sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 22, hay thậm chí là sở chỉ huy cấp tiểu đoàn, mà rất có thể chỉ là vị trí chỉ huy cấp đại đội. Nó thậm chí có thể là nơi tập trung tạm thời của Quân đội Ukraine; thông thường, một đơn vị cấp độ này không đáng sử dụng tên lửa Iskander đắt tiền để tấn công. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk diễn ra bất ngờ và Quân đội Nga không nghĩ tới việc quân Ukraine tấn công, nên lực lượng phòng thủ biên giới phần lớn là lính biên phòng, lính nghĩa vụ và quân địa phương, hiệu quả chiến đấu của họ rất thấp. Sau khi quân chính quy của Quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk, họ nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng ngự của quân Nga rồi xông vào khu vực rộng lớn của Kursk. Một số đơn vị trinh sát Ukraine thậm chí còn tiến xa tới 20 km. Hiện Quân đội Ukraine vẫn còn ở độ sâu hơn 10 km trong lãnh thổ Nga. Điều này rất bất lợi về mặt chính trị đối với Nga, nhưng do quân đội chính quy của Nga không đóng quân ở Kursk, nên Quân đội Nga cần có thời gian huy động quân chính quy tới Kursk. Do vậy họ chỉ có thể sử dụng không quân và tên lửa tấn công tầm xa. Vì vậy, việc sử dụng vũ khí như tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander là rất phổ biến, chúng ta thường thấy mục tiêu của Quân đội Ukraine dù số lượng quân và vũ khí tập trung không nhiều, thậm chí cấp chỉ huy không quá cao, thì Quân đội Nga vẫn sử dụng tên lửa để tấn công. Do vậy, lần này Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine khá xui xẻo, khi bị tên lửa Iskander đánh trúng vào kẽ hở này. Tiếp theo, tên lửa Iskander của Quân đội Nga sẽ tiếp tục được sử dụng thường xuyên, còn tùy vào đơn vị nào khác của Quân đội Ukraine kém may mắn. Nhưng hiện tại, Không quân Nga hoạt động thường xuyên hơn. Theo trang Topwar của Nga, với việc Quân đội Ukraine tiến công vào vùng Kursk, đã biến tỉnh Sumy thành khu vực xuất phát tiến công. Hiện nay khu vực Sumy là nơi tập trung quân số và vũ khí của Ukraine để chuyển vào Kursk, do vậy hàng ngày “nhận” hàng chục cuộc tấn công của không quân và tên lửa Nga. Chính quyền tỉnh Sumy cho biết, vào đêm 13/8, Quân đội Nga đã sử dụng UAV trinh sát và bom lượn có điều khiển, để thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực. Theo thông tin mới nhất, bom lượn của Nga đã bao phủ những nơi tập trung vũ khí và quân số của phía Ukraine. Ở phía bắc Sumy, các đoàn tàu chở nhiên liệu và các phương tiện vận tải quân sự khác được đưa đến biên giới với vùng Kursk để tiếp tế, đã bị bom phá hủy. Có thông tin cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo, phá hủy hệ thống phòng không gồm radar và bệ phóng tại khu vực. Hiện Lực lượng Không quân chiến thuật Nga tiếp tục ném bom các mục tiêu vào tỉnh Sumy. Các blogger quân sự Ukraine viết rằng, tổn thất của Quân đội Ukraine ở phía bắc vùng Sumy có thể còn lớn hơn ở vùng Kursk của Nga, chủ yếu do bom lượn và tên lửa đạn đạo. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).

