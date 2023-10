Tên lửa hành trình Kh-BD của Nga được đưa vào trực chiến?

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga mới bổ sung một loại vũ khí "cấp chiến lược" vào kho vũ khí của mình, đó là tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa thế hệ mới có mã là Kh-BD. Tuy nhiên thông tin về tính năng của loại tên lửa này vẫn ở trong vòng bảo mật. Tin tức mới nhất từ truyền thông Nga cho thấy, loại tên lửa này đã được lắp đặt trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và sẽ được tích hợp với máy bay ném bom tàng hình PAK DA, hiện đang được phát triển ở Nga trong tương lai. Trang “Quan sát quân sự” của Mỹ có bài phân tích cho rằng, nhờ khả năng sống sót cao hơn và tầm bắn xa hơn, tên lửa Kh-BD có khả năng răn đe đáng kể trước các mục tiêu ở lục địa châu Âu và thậm chí cả ở Bắc Mỹ. Vào cuối tháng 9, hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời ông Sergey Kobylash, Tư lệnh Lực lượng không quân chiến lược của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, nói rằng các tên lửa Kh-BD mới nhất đã trang bị trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Theo ông Kobylash, mỗi chiếc Tu-160 có hai khoang vũ khí gắn sẵn và các bệ phóng quay trong khoang, có thể chứa 12 tên lửa. Về mặt kỹ thuật và chiến thuật, điều khiến người ta chú ý nhất là câu nói của ông Kobylash: “Kh-BD có tầm bắn hơn 6.500 km”. Trước khi truyền thông Nga lên tiếng, phương Tây đã biết loại tên lửa mới này, nhưng không có được thông số chính xác. Có tin đồn cho rằng, Kh-BD có tầm bắn xa hơn 50% so với tên lửa hành trình Kh-101. Nếu thông tin mà ông Kobylash cung cấp là đúng, thì tầm bắn của Kh-BD còn xa hơn dự đoán của phương Tây. Thế giới bên ngoài vẫn chưa rõ về loại tên lửa hành trình tầm xa này; liệu nó có có kích thước tương tự như tên lửa Kh-101 để tương thích với các bệ phóng tên lửa hiện có của máy bay Tu-160? Bức ảnh chụp ở Viễn Đông do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, có một tên lửa trong khoang vũ khí Tu-160, nhưng không nêu rõ tên lửa đó là Kh-BD hay Kh-101? Tờ "War Zone" của Mỹ đã phân tích điều này và cho rằng, nếu Kh-BD là phiên bản hiện đại hóa của Kh-101 thì nó có thể tăng tầm bắn theo hai cách. Thứ nhất là thu nhỏ các bộ phận bên trong thân tên lửa, để giải phóng không gian cho việc cung cấp thêm nhiên liệu cho động cơ; Cách thứ hai để tăng tầm bắn cho Kh-BD là sử dụng loại động cơ mới hoặc nhiên liệu đẩy hiệu quả hơn. War Zone cho rằng, Kh-101 sử dụng hình dạng làm giảm tín hiệu phản xạ radar và Kh-BD có mọi lý do để áp dụng thiết kế tương tự, để làm giảm khả năng tên lửa bị đối phương phát hiện. Thông tin do tổ chức tư vấn "Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế" của Anh cung cấp cho thấy, hai chữ cái cuối cùng của tên lửa Kh-BD có nghĩa là "tầm xa" trong tiếng Nga và tin tức về nó lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017. Ngay từ tháng 8/2013, Cục Thiết kế chế tạo máy móc Rainbow của Nga đã ký thỏa thuận nghiên cứu và phát triển một loại tên lửa mới với Bộ Quốc phòng Nga, với tên mã là "Romans". Theo hợp đồng, thử nghiệm tên lửa "Romans" sẽ bắt đầu bắn thử vào năm 2018 và quá trình nghiệm thu cấp nhà nước sẽ hoàn tất vào năm 2020. Nhưng kế hoạch đã không thành hiện thực đúng thời hạn. Ngay cả khi thông tin Tu-160 mang tên lửa Kh-BD là sự thật, thì điều đó không có nghĩa là tên lửa này đã được đưa vào sử dụng. War Zone tin rằng, tên lửa Kh-BD có thể vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bao gồm cả việc bắn đạn thật vào các mục tiêu mô phỏng. Đến nay, Nga vẫn chưa tiết lộ các chi tiết liện quan, nên bên ngoài không thể đánh giá được tình trạng kỹ thuật hiện tại của Kh-BD. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga dự định sử dụng tên lửa Kh-BD để trang bị cho Tu-160 và máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA. Các quy định bảo mật của chương trình PAK DA chặt chẽ hơn và kế hoạch bay thử nghiệm của PAK DA có thể gặp phải sự chậm trễ. Bằng chứng gián tiếp là máy bay Tu-160 đã ngừng sản xuất suốt 23 năm nay đã được sản xuất trở lại. Máy bay ném bom Tu-160M đầu tiên của lô sản xuất mới đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm vào tháng 1/2022. Khởi động lại việc sản xuất máy bay ném bom cũ, có thể là một biện pháp khẩn cấp để giải quyết sự chậm trễ của chương trình PAK DA. Năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga đã ký thỏa thuận mua 10 chiếc Tu-160M. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thông báo rằng, họ cần ít nhất 50 máy bay ném bom mới, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đơn đặt hàng nào thêm. Giới phân tích quân sự cho rằng, tên lửa Kh-BD cuối cùng sẽ thay thế tên lửa Kh-101 được trang bị đầu đạn thông thường và tên lửa Kh-102 được trang bị đầu đạn hạt nhân, cũng như tên lửa Kh-55 và Kh-555 ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh. Cả Kh-555 và Kh-101 đều đã được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bài báo của War Zone phân tích thêm rằng, mặc dù thiếu thông tin, nhưng tầm bắn tên lửa tăng lên, rõ ràng đây là tính năng quan trọng nhất của Kh-BD. Thông tin công khai cho thấy, tầm bắn tối đa của tên lửa Kh-101 là từ 2.982 km đến 3.976 km, cho phép Tu-160 trong không phận Nga có thể tấn công hầu hết các mục tiêu ở châu Âu. Giả sử tên lửa Kh-BD có tầm bắn hơn 6.000 km, hoàn toàn có khả năng nó sẽ mang đến hàng loạt phương thức chiến đấu mới cho Lực lượng Không quân chiến lược Nga. Nếu máy bay PAK DA được đưa vào sử dụng thành công, sự kết hợp của nó với Kh-BD sẽ tạo ra một nền tảng tấn công chiến lược trên không mạnh hơn. Ngay cả khi tên lửa Kh-BD được các máy bay ném bom kiểu cũ phóng đi từ trong không phận Nga, thì nó vẫn có ưu điểm; đặc biệt là cho phép máy bay tác chiến quay trở lại căn cứ, để nhanh chóng nạp tên lửa, rồi quay trở lại bầu trời tiếp tục phóng. Truyền thông Mỹ kết luận rằng, do Không quân Nga coi tên lửa hành trình tầm xa là "vũ khí được lựa chọn" trong xung đột Nga-Ukraine, nếu tên lửa Kh-BD đạt đến trình độ có thể tham gia chiến đấu thực tế, có thể không cần phải lo lắng vì chờ quá lâu, nó sẽ xuất hiện trong thực chiến ở chiến trường Ukraine.

