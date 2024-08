Tên lửa của Nga quét sạch sở chỉ huy lực lượng đặc biệt Ukraine

Theo thông tin được kênh Triangle đăng tải trên Telegram, Quân đội Nga đã giáng một đòn khủng khiếp vào cơ sở hạ tầng quân sự ở thành phố Brovary của Ukraine. Mục tiêu tấn công của Nga là một đơn vị thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Ukraine (SSO AFU). Mục tiêu này, trước đây đã từng hứng chịu một đòn tấn công tàn khốc khác của Nga, nhưng người Ukraine đã khôi phục nó và đưa nó hoạt động trở lại. Bộ Tư lệnh lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine đã bỏ hoang cơ sở hạ tầng này, sau đòn tấn công của Nga. Nhưng gần đây, địa điểm này được sử dụng làm trung tâm huấn luyện, đó là lý do tại sao Quân đội Nga nhắm vào nó. Các nguồn tin cho biết, Quân đội Nga không nhắm vào các tân binh đang huấn luyện, mà nhắm vào các đơn vị đặc biệt của Quân đội Ukraine. Cho đến nay, chưa có thông tin chính xác số thương vong, mà cuộc tấn công gây ra cho Quân đội Ukraine, cũng như liệu cơ sở hạ tầng có bị phá hủy hoàn toàn hay không? Trong một tin tức khác gần đây từ chiến trường Ukraine, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã sử dụng máy bay tiêm kích bom Su-34, thả bom lượn có điều khiển, phá hủy một sở chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực tỉnh Sumy, giáp với khu vực tỉnh Kursk của Nga. Truyền thông Nga đưa tin, địa điểm này còn có chức năng là kho vũ khí của Quân đội Ukraine. Cuộc tấn công đã được chính Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. "Tối ngày 20/8, tại làng Glukov ở tỉnh Sumy, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã tấn công một sở chỉ huy, đồng thời là kho vũ khí của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine vừa mới chuyển tới". Truyền thông Nga đưa tin trên mạng, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, máy bay chiến đấu của Nga đã trở về căn cứ an toàn. Có thông tin cho biết, Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau cuộc không kích của Nga. Vào thời điểm xung đột Nga-Ukraine dường như bùng lên trên nhiều mặt trận, Kiev đang tập trung vào khu vực Kursk của Nga, trong khi Moscow đã “bao vây” thành phố chiến lược Pokrovsk, quyết tâm chiếm toàn bộ khu vực Luhansk và Donetsk ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow dường như đã quyết định leo thang chiến tranh mạnh hơn nữa, bằng việc điều loại máy bay được ví là “pháo đài bay” của Không quân Nga. Cụ thể, các nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 được Nga điều từ Căn cứ Không quân Olenia ở Murmansk đến căn cứ quân sự ở Saratov gần Biển Caspian, tức là ở phía sau tỉnh Kursk. Thông tin này đã được Không quân Ukraine xác nhận vào buổi sáng 20/8. Cần lưu ý rằng, cả căn cứ không quân Nga ở Mumansk và căn cứ ở Saratov thỉnh thoảng vẫn bị máy bay không người lái tự sát của Ukraine tấn công. Dựa trên kinh nghiệm gần hai năm rưỡi chiến tranh của Nga, các cuộc không kích lớn thường bắt đầu bằng việc máy bay ném bom rời khỏi các căn cứ không quân phía bắc nước Nga, hoặc căn cứ không quân Volga. Sau đó, tên lửa hành trình được phóng về phía Ukraine. Các nhà phân tích dự tính rằng, các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine sẽ diễn ra sau đó, vì những máy bay ném bom chiến lược này cũng có khả năng mang tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, việc Tu-95 cất cánh vào ban ngày được coi là bất thường. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng các chuyến bay này nhằm mục đích huấn luyện hoặc chuyển sân bay. Những chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95 được ví là “pháo đài bay” của Nga hiện đang sử dụng, đều là phiên bản Tu-95MSM Bear-H, đã được hiện đại hóa, có 4 động cơ tua-bin cánh quạt. Chúng hiện không còn chức năng ném bom rải thảm, mà đã được cải tạo thành phương tiện phóng tên lửa hành trình, như tên lửa Kh-101/102, với tầm bắn từ 1.000 đến 5.000 km. Một thông tin đáng chú ý nữa là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phủ nhận các thông tin về các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, gọi đây là "tin rác". Tổng thống Putin đã nói rõ rằng, “đàm phán với Kiev bây giờ là không thể". Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow không thể đàm phán với Kiev sau cuộc tấn công vào Kursk; còn ông Lavrov nói: "Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng, sau các cuộc tấn công, hay cuộc xâm lược như bạn gọi ở khu vực Kursk, bất kỳ cuộc đàm phán nào đều không thể thực hiện được". (Nguồn ảnh: Pentapostagma, Ukrinform, Wikipedia).

