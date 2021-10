Tên lửa chống tăng khủng Trung Quốc vừa khoe trong tập trận

Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã đăng video cuộc diễn tập đổ bộ đường biển ở phía Nam tỉnh Phúc Kiến, cho biết sự kiện diễn ra “trong những ngày gần đây”. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng bộ binh, công binh và đơn vị hải quân đánh bộ. Tờ báo cho biết “binh lính được chia làm nhiều đợt tấn công, để chiếm bờ biển và thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau”. Trong cuộc diễn tập, Quân đội Trung Quốc (PLA) thông báo rằng họ đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa chống tăng mới; nhằm truyền đi một thông điệp “cứng rắn” đối với cả đảo Đài Loan cũng như Mỹ. Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, một lữ đoàn tên lửa từ Bộ Tư lệnh chiến khu phía bắc, đã tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật bằng tên lửa chống tăng, từ bệ phóng gắn trên xe bánh lốp. PLA không nói rõ chính xác hệ thống tên lửa chống tăng nào nào tham gia cuộc tập trận; nhưng các nhà phân tích quân sự phỏng đoán, có khả năng đó là tên lửa chống tăng HJ-10 (còn gọi là Red Arrow-10), một loại tên lửa dẫn đường gắn trên xe cơ giới. Loại tên lửa chống tăng HJ-10 được Trung Quốc phát triển, để tiêu diệt xe tăng, xe cơ giới của đối phương; theo quảng cáo của PLA, loại tên lửa này của Trung Quốc, có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất trên thế giới, thậm chí là cả xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ chế tạo. Cây viết quân sự Song Zhongping của tờ Hoa Nam Buổi sáng cho biết: "Cuộc tập trận chắc chắn nhằm vào các xe tăng M1A2 Abrams của Đài Loan; số xe tăng M1A2 của đảo Đài Loan, với mục đích chủ yếu là để ngăn chặn các đợt tấn công đổ bộ của PLA". Còn PLA cũng nhận ra rằng, cuộc tập trận diễn ra theo kế hoạch có sẵn, không nhắm vào bất cứ quốc gia, vùng lãnh thổ nào và hoàn toàn không mang tính răn đe. Một năm trước, Đài Bắc thông báo rằng họ sẽ mua xe tăng Abrams của Mỹ, trong một thỏa thuận trị giá 2,2 tỷ USD. Hợp đồng cụ thể bao gồm 108 xe tăng M1A2T, mười bốn xe cứu kéo M88A2, 16 xe chở tăng M1070A1 và 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger Block I-92F. Phiên bản xe tăng Mỹ bán cho Đài Loan là loại M1A2T, đây là cấu hình cải tiến từ phiên bản M1A2 mới nhất của quân đội Mỹ, bao gồm động cơ công suất lớn hơn, một động cơ phụ trợ mới; liên kết dữ liệu, bắn đạn với ngòi nổ “thông minh”… Theo một số nguồn tin quân sự, những khu vực trọng yếu nhất của Đài Loan sẽ được bố trí những xe tăng Abrams để tăng cường khả năng phòng thủ; và tập trung bảo vệ các sân bay lớn như Cao Hùng ở phía tây nam và sân bay Đài Nam, cùng 2 hải cảng quan trọng gần Đài Bắc. Đài Loan đã tìm cách mua xe tăng M1A2 trong hơn một thập kỷ để củng cố lực lượng xe tăng đã lạc hậu của họ. Lực lượng phòng vệ Đài Loan vẫn còn sử dụng những xe tăng chiến đấu M48 và một số ít xe tăng M60 Patton, được chế tạo từ thập niên 50/60 của thế kỷ trước; nhưng đã được Đài Loan nâng cấp nhiều lần. Để đối phó với những chiếc xe tăng hiện đại như M1A2, ngoài các vũ khí chống tăng khác của PLA, tên lửa chống tăng HJ-10 được triển khai trên khung gầm xe bọc thép lội nước ZBD-04A. Những chiếc xe này sẽ bám sát các phân đội từ tàu đổ bộ, chi viện hỏa lực cho phân đội đánh chiếm đầu cầu; kịp thời tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của Đài Loan ra phản công, bịt lấp cửa mở. Tên lửa chống tăng HJ-10 là loại tên lửa chống tăng tầm xa, tầm bắn tối thiểu là 3 km; tối đa là 10 km; trọng lượng tên lửa 43 kg; tốc độ trung bình 200 m/s. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường trực tiếp, thông qua một sợi dây cáp quang, nối tên lửa với bảng điều khiển. Trên đầu của tên lửa có một camera ảnh nhiệt truyền hình; hình ảnh của mục tiêu được camera ghi lại và truyền ngược về bảng điều khiển của trắc thủ; do vậy trắc thủ không phải “khóa mục tiêu” trước khi phóng, mà có thể “phóng mù”. Tức là phóng tên lửa về phía nghi ngờ và sau đó mới lái tên lửa đến mục tiêu. HJ-10 được trang bị đầu đạn nổ lõm (HEAT) song song, có thể xuyên thủng 1.400 mm giáp thép thông thường, được bảo vệ bằng giáp phản ứng nổ. Nhưng với trọng lượng nặng, HJ-10 chỉ có thể triển khai trên xe cơ giới, trực thăng vũ trang. Một chiếc ZBD-04A có thể mang 8 ống phóng tên lửa HJ-10. Vừa qua, hệ thống tên lửa chống tăng HJ-10 đã được PLA triển khai tại Thung lũng Ladakh dọc khu vực xung đột với biên giới với Ấn Độ, để đối đầu với những chiếc xe tăng T-72 và T-90 của Quân đội Ấn Độ; trong đó PLA đã tiến hành thử nghiệm phóng HJ-10 ở nơi địa hình có độ cao 4.500 mét so với mực nước biển. Theo phân tích của giới quân sự, nếu PLA sử dụng các tên lửa HJ-10 để tham chiến, thì các xe tăng M1A2 Abrams cũng không phải là đối thủ thực sự. Ngoài ra, nên nhớ rằng Bắc Kinh đang sở hữu trong tay rất nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại, và HJ-10 chỉ là một trong số đó. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh một pha phóng tên lửa HJ-10 - loại tên lửa chống tăng hiện đại bậc nhất Trung Quốc với khả năng "phóng mù" không cần mục tiêu. Nguồn: CCTV.



