Tàu tuần tra Mỹ sắp vào biên chế cảnh sát biển Việt Nam mạnh cỡ nào?

Cảnh sát biển là một lực lượng chấp pháp chuyên trách giám sát sự thực thi luật pháp trong vùng biển Việt Nam. Với nhiệm vụ đặc thù, Bộ quốc phòng đã chú trọng đầu tư cho cảnh sát biển những con tàu tuần tra hiện đại với quy mô hàng đầu khu vực. Không những thế, cảnh sát biển Việt Nam còn nhận thêm một số tàu tuần tra viện trợ từ các nước để gia tăng sức mạnh của mình như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ảnh: Tàu cảnh sát biển 8020 tuần tra trên biển. Năm 2017, Việt Nam đã đưa vào tiếp nhận chiếc tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton đầu tiên do Mỹ chuyển giao, được đặt số hiệu là 8020, biên chế cho vùng cảnh sát biển 3 đóng tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Và ngày 26/3/2020 vừa qua, phía Mỹ đã làm lễ chuyển giao chiếc Hamilton thứ 2 mang số hiệu USCGC John Midgett (WHEC-726) cho cảnh sát biển Việt Nam. Tuy nhiên do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi lễ đã không được diễn ra nhưng đại diện của phía Việt Nam đã nhận bàn giao tàu. Tàu USCGC John Midgett lớp Hamilton có lượng giãn nước đầy tải 3250 tấn, chiều dài 115m, rộng 13m, tàu có thể đạt tốc độ tối đa gần 30 hải lý/h và hoạt động liên tục được 45 ngày trên biển. Ảnh: Tàu USCGC John Midgett lên ụ nổi để xóa số hiệu và phù hiệu của tuần duyên Hoa Kỳ, sơn lại số hiệu và phù hiệu của cảnh sát biển Việt Nam. Chiếc USCGC John Midgett (WHEC-726) hạ thủy ngày 4/9/1971 và chính thức được đưa vào biên chế tuần duyên Hoa Kỳ vào ngày 17/3/1972. Ảnh: Tàu John Midgett nằm tại cảng nhà của nó ở Seattle, Washington. Ngày 7/1/1991, tàu USCGC John Midgett bị loại biên và đưa vào chương trình FRAM (chương trình phục hồi và hiện đại hóa tàu). Tháng 2/1993, tàu chính thức được gọi tái biên chế tuần duyên Hoa Kỳ. Tàu phục vụ trong tuần duyên Hoa Kỳ thuộc biên chế tư lệnh khu vực Thái Bình Dương và đã được loại biên chính thức khỏi lực lượng này trong cuối tháng 3/2020 vừa qua để chuẩn bị chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: USCGC John Midgett hồi còn trong biên chế. Tàu đã chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam trong ngày 26/3/2020 vừa qua dù cho buổi lễ chuyển giao đã bị hủy do dịch COVID-19 hoành hành ở Mỹ. Ảnh: Thủy thủ tàu USCGC John Midgett dọn dẹp lại sàn tàu để chuẩn bị chuyển giao cho đối tác Việt Nam. Tàu có một sàn đáp và trang bị một hangar cỡ lớn có thể tiếp nhận trực thăng. Ảnh: Hangar của tàu USCGC John Midgett (WHEC-726) sau khi được các thủy thủ dọn dẹp trước khi loại biên. Ngoài khả năng có thể triển khai tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon thì tàu USCGC John Midgett còn từng được trang bị cả hệ thống ngư lôi. Ảnh: Tàu USCGC John Midgett (WHEC-726) được trang bị pháo hạm 127mm Mk-12 và hệ thống ngư lôi Mk-32 324mm. Tuy nhiên hiện nay tàu chỉ còn được trang bị một pháo hạm Otto Melara cỡ nòng 76mm, một hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS Phalanx cỡ nòng 20mm, hệ thống pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm và một số súng máy M2 .50 cal cũng như M240 7.62mm Có thể khi về đến Việt Nam, phía Mỹ sẽ chỉ còn giữa lại cho John Midgett khẩu pháo hạm Otto Melara 76mm và một số súng máy, các loại vũ khí khác sẽ bị tháo gỡ tương tự như tàu CSB 8020 mà Mỹ đã chuyển giao trước đây. Ảnh: Chuyên gia Mỹ giới thiệu cho các cán bộ cảnh sát biển Việt Nam về cách điều khiển tàu. Việc sắp tới đưa thêm vào biên chế một tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton nữa sẽ càng làm tăng thêm sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, góp phần giữ vững và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và giữ gìn luật pháp trên biển, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ ngư dân bám biển hiệu quả hơn. Ảnh: Chuyên gia Mỹ giới thiệu về cấu tạo tàu USCGC John Midgett cho các cán bộ Việt Nam. Video Cảnh sát biển Việt Nam - Tập 1: Căn cứ Cảnh sát biển Việt Nam - Nguồn: VTV

