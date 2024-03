Tàu tuần tra mới nhất của Nga thất thủ trước xuồng tự sát Ukraine

1. Vào đêm ngày 5/3, các lực lượng Ukraine được Quân đội NATO hỗ trợ, đã phát động một cuộc tấn công tổng hợp lớn vào bán đảo Crimea. Những vụ nổ lớn đã được ghi nhận gần các thành phố Kerch và Feodosya ở phía đông bán đảo. 2. Theo thông tin của hãng tin RIA Novosti, một trong những mục tiêu chính là cầu Crimea. Lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và cây cầu không bị thiệt hại gì. Mọi chi tiết về cuộc tấn công vẫn chưa được tiết lộ. 3. Cùng lúc đó, tàu không người lái tự sát (USV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen của Nga. Kết quả của trận hải chiến khiến con tàu bị chìm gần bờ biển phía đông của bán đảo Crimea. 4. Thủy thủ đoàn của tàu tuần tra đã anh dũng chiến đấu và cố gắng đến cùng trong nỗ lực cứu tàu. Theo các thông tin chưa được xác nhận, tổng cộng Sergey Kotov đã bị khoảng 15 chiếc USV tấn công, 10 chiếc trong số đó đã bị phá hủy; nhưng có ít nhất 3 chiếc đã đâm vào đuôi tàu và khoang máy. 5. Một số nguồn tin của Nga cho biết, vụ tấn công diễn ra gần cảng Feodosya. Một số phương tiện truyền thông khác dẫn nguồn tin quân sự của họ cho biết, con tàu bị tấn công ở eo biển Kerch, cách mũi Takil 9 km. 6. Nếu các tàu không người lái tự sát của Ukraine đang di chuyển trong eo biển Kerch, thì không loại trừ khả năng mục tiêu tấn công có thể là cầu Crimea và thủy thủ đoàn của Sergey Kotov đã ngăn cản, chấp nhận hy sinh con tàu để bảo vệ cầu. 7. Tàu Sergey Kotov đã gửi tín hiệu cầu cứu đến trạm trực của nhóm liên quân bảo vệ Bán đảo Crimea sau nửa đêm. Thủy thủ đoàn báo cáo rằng, con tàu đã bị nhiều USV tấn công. Ít nhất một trực thăng Mi-8 được cho là đã đến khu vực này để hỗ trợ từ trên không. Một số chiếc USV đã bị hỏa lực súng máy của chiếc Mi-8 phá hủy. 8. Tuy nhiên, do số USV của Ukraine quá lớn, vượt quá khả năng đánh chặn của tàu chiến và trực thăng Nga, nên một số chiếc đã tiếp cận được mục tiêu. Theo thông tin của Hải quân Nga, 2 tàu kéo đã đến ứng cứu cho tàu Sergei Kotov; 55 thủy thủ đoàn đã được sơ tán ngay lập tức, trong đó có 6 thủy thủ bị thương. 9. 10 thủy thủ còn lại vẫn ở trên tàu Sergey Kotov, để đưa con tàu bị hư hại về cảng, nhưng những nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Vào khoảng năm giờ sáng, tàu tuần tra Sergei Kotov bị chìm cách mũi Cape Takil 5 km. Toàn bộ thủy thủ đoàn còn lại đã được sơ tán an toàn. 10. Tàu tuần tra Sergei Kotov được đưa vào biên chế Hải quân Nga vào ngày 30/7/2022 và là một trong những tàu mới nhất của Hạm đội Biển Đen. Trong thời gian phục vụ ngắn ngủi, nó đã thắng ít nhất ba trận chiến trước USV của Ukraine và luôn là mục tiêu bị USV của Ukraine truy đuổi. 11. Vào tháng 7/2023, tàu Sergey Kotov đã phá hủy hai chiếc USV của Ukraine bằng pháo bắn nhanh ở cự ly khoảng 1.000 mét và 800 mét ở vùng biển phía tây Biển Đen. Đến tháng 8/2023, tàu cũng tiêu diệt hai chiếc USV khác. Vào tháng 9/2023, Sergei Kotov đã phá hủy thêm 5 chiếc USV của Ukraine. 12. Việc sản xuất hàng loạt USV ở Ukraine với sự hỗ trợ của NATO, trong đó chủ yếu là Anh, giúp Ukraine tăng số lượng USV, được sử dụng để tấn công vào các tàu của Nga. Đồng thời, Hải quân Nga vẫn chưa có kinh nghiệm bảo vệ các tàu và các mục tiêu ở vùng nước ven biển khỏi cuộc tấn công bằng USV của Ukraine. 13. Mặc dù Quân đội Nga đã liên tiếp mở các cuộc tấn công vào các nhà kho và xưởng của Ukraine ở khu vực Odessa và Mykolaiv, nơi bị nghi ngờ là những nơi sản xuất và kho chứa tàu tự sát không người lái; nhưng vẫn chưa ngăn được các cuộc tấn công của Ukraine. 14. Mặc dù bị thất thủ trên biển, nhưng lực lượng phòng không của Nga đánh chặn thành công bom lượn dẫn đường chính xác HAMMER do Pháp sản xuất, mới viện trợ cho Ukraine. Quả bom HAMMER đầu tiên bị bắn hạ ngày 6/3; một quả vào ngày 7/3; và đỉnh điểm trong ngày 8/3, 7 quả HAMMER bị bắn hạ. 15. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc bắn hạ bom lượn HAMMER, nhưng không nói rõ chính xác nơi xảy ra vụ đánh chặn cũng như không tiết lộ hệ thống phòng không nào của họ, được sử dụng để bắn hạ bom lượn HAMMER. 16. Bom lượn HAMMER (còn được gọi là AASM), là một loại vũ khí tấn công không đối đất có điều khiển, hoạt động trong mọi thời tiết được phát triển bởi Công ty quốc phòng Safran Electronics & Defense của Pháp. Loại bom này được dùng cho cả nhiệm vụ hỗ trực tiếp và tấn công vào chiều sâu phòng ngự của đối phương. 17. Bom lượn HAMMER tích hợp bộ phận dẫn đường gắn ở mũi và bộ mở rộng tầm bay gắn ở đuôi, bao gồm một động cơ tên lửa mini, gắn với một quả bom không điều khiển nặng 250 kg. Biến thể này có hệ thống dẫn đường quán tính (INS) được hỗ trợ bởi Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). 18. Các biến thể khác của bom HAMMER kết hợp dẫn đường bằng tia hồng ngoại hoặc laser bán chủ động, cùng với hệ thống dẫn đường INS+GPS để tăng độ chính xác. Các mô-đun dẫn đường trên đã được phát triển để sử dụng với các loại bom loại 125 kg, 500 kg và 1.000 kg với tầm bay trên 50 km. 19. Vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Pháp sẽ cung cấp vài trăm quả bom HAMMER cho Ukraine với tốc độ 50 quả mỗi tháng trong năm 2024. Ngay sau đó, quả bom này đã xuất hiện cùng với Không quân Ukraine. 20. Giá của một quả bom HAMMER được cho là có giá từ 164.000-252.000 euro, khiến nó rất đắt so với các loại bom tương tự của Mỹ và Nga. Bom lượn có đặc điểm cực kỳ khó phát hiện và đánh chặn, do tốc độ thấp, tiết diện phản xạ radar nhỏ và khả năng bộc lộ tia hồng ngoại tối thiểu. 21. Các lực lượng phòng không Nga đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý mọi loại mục tiêu, bao gồm cả bom lượn ngay từ đầu cuộc xung đột với Ukraine. Quân đội Nga cũng đã tối ưu hóa và nâng cấp các hệ thống phòng không hiện có trong quá trình hoạt động, để đối phó với các mối đe dọa trên không hiện đại như vậy (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Sputnik). Tàu không người lái tự sát của Ukraine tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov của Nga ngày 5/3. Nguồn: Ukrinform.

