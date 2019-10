Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng Type 001A một tháng nữa sẽ nhập biên?

Truyền thông Trung Quốc cho biết, trong tuần này tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc - tàu sân bay nội địa đầu tiên do nước này tự đóng sẽ bắt đầu thực hiện chuyến hải trình thử nghiệm lần thứ tám. Nguồn ảnh: QQ. Hải trình dự kiến sẽ diễn ra vào thứ ba tuần này. Đây có thể coi là cuộc hải trình thử nghiệm khả năng hoạt động với chiến đấu cơ trên tàu khi nhiều nhân chứng ở Cảng đóng tàu Đại Liên khẳng định hàng không mẫu hạm Type 001A đã rời cảng với rất nhiều máy bay trên khoang tàu. Nguồn ảnh: QQ. Theo thông tin được Cục Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc đăng tải trên trang web chính thức của đơn vị này, một vùng biển ở khu vực Bột Hải đã được đặt lệnh phong toả - rất có thể sẽ là nơi diễn ra cuộc huấn luyện thử nghiệm của tàu Type 001A. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông nước này cũng cho biết, rất có khả năng chỉ trong một tháng nữa, tàu Type 001A sẽ được nhập biên vào Hải quân Trung Quốc và trở thành tàu sân bay trực chiến duy nhất của lực lượng này khi mà tàu Liêu Ninh hiện tại chỉ còn phục vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù vậy, một điều khá khó hiểu đó là dù thời gian nhập biên đã cận kề, vẫn chưa có bất cứ một thông tin nào về việc tàu Type 001A sẽ được đặt tên là gì. Nguồn ảnh: QQ. Theo thông lệ của Hải quân Trung Quốc, các tàu chiến lớn như Type 001A sẽ được đặt tên theo tên những thành phố lớn của quốc gia này. Ngoài ra, còn có một vài tàu mang tên tỉnh, địa danh nổi tiếng của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, truyền thông Trung Quốc đã từng nhiều lần nhắc tới việc đặt tên danh nhân trong lịch sử phong kiến Trung Quốc cho tàu Type 001A, tuy nhiên mọi lập luận này dường như đã không được nhà chức tránh Trung Quốc để tâm tới. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, việc nhập biên tàu Type 001A trong năm 2019 này được coi là vẫn còn khá... sớm khi mà bản thân Type 001A hiện được cho là đang gặp rất nhiều sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: QQ. Bằng chứng là trong lần thử nghiệm trên biển lần thứ bảy vừa diễn ra cách đây ít tháng, Type 001A thậm chí đã phải về cảng sớm do một loạt các sự cố, vấn đề kỹ thuật nảy sinh. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, Type 001A đã "lỡ hẹn" với Hải quân Trung Quốc hai lần trong quá khứ và nếu lần này, tàu sân bay Type 001A tiếp tục "delay" thì rất có thể, quá trình hoàn thiện sẽ kéo dài thêm vài tháng hay thậm chí cả năm nữa để khắc phục được hoàn toàn các sự cố kỹ thuật của tàu. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Soi từng góc cạnh của tàu sân bay Type 001A.

