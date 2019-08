Tàu sân bay "của nhà trồng được" Trung Quốc sẽ trực chiến cuối năm nay

Truyền thông Trung Quốc vừa rầm rộ đưa tin về tàu sân bay Type 001A do nước này chế tạo nội địa và khẳng định, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc này sẽ sớm được đưa vào trực chiến chậm nhất là vào cuối năm nay. Nguồn ảnh: Sina. Những thông tin trên được báo chí Trung Quốc trích dẫn từ một nguồn thạo tin bí mật hiện đang công tác trong lực lượng Hải quân Trung Quốc. Mặc dù phía chính quyền Trung Quốc chưa xác nhận thông tin này nhưng nhiều khả năng đây là thông tin chính xác. Nguồn ảnh: Sina. Nguồn tin riêng của tờ Asia Times cũng cho biết tàu sân bay Type 001A sẽ sớm được đưa vào trực chiến sau khi hoàn thành chuyến huấn luyện dài ngày trên biển sắp tới - chuyến huấn luyện được cho là sẽ có thời gian dài nhất kể từ trước đến nay mà tàu Type 001A từng tham gia. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tàu sân bay mới của quốc gia này có khả năng mang theo nhiều máy bay hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hiện đã chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, nhiều chuyên gia khẳng định tàu sân bay Liêu Ninh và Type 001A có thiết kế khá tương đồng, đặc biệt là hệ thống cầu nhảy để cất cánh máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên cũng theo thông tin được đài CCTV đăng tải, tàu sân bay Type 001A hiện tại còn đang gặp phải rất nhiều sự cố kỹ thuật. Thậm chí hồi đầu tháng vừa rồi, hàng không mẫu hạm này đã phải về cảng sớm sau khi thực hiện tuần tra trên biển do gặp sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: Sina. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên và được đóng với thời gian kỷ lục trong chưa đầy ba năm. Tàu sân bay có độ giãn nước tối đa 70.000 tấn khi đầy tải và sử dụng động cơ thông thường. Nguồn ảnh: Sina. So với tàu sân bay Liêu Ninh, Type 001A có nhiều điểm cải tiến vượt bậc trong đó có hệ thống cầu nhảy được thiết kế với độ dốc thấp hơn kèm theo đó là hệ thống dẫn động, động cơ hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Sina. Theo tính toán, tàu sân bay Type 001A sẽ mang theo được từ 38 tới 40 máy bay các loại, trong đó có 32 chiếc tiêm kích phản lực J-15, 6 chiếc Z-18 và 2 trực thăng Z-9. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại vẫn chưa rõ tàu sân bay Type 001A sẽ được đặt tên là gì, theo thông lệ của Trung Quốc, nhiều khả năng tàu sân bay này sẽ được đặt tên theo một thành phố lớn của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay Type 001A và tàu sân bay Mỹ - mèo nào cắn mỉu nào?

