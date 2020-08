"Tàu sân bay" của Iran bị chìm, chặn mất đường thủy quan trọng

Các lực lượng vũ trang Iran, đặc biệt là Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), thích tấn công các tàu mục tiêu mô phỏng các tàu sân bay của Hải quân Mỹ; điều này có thể khiến các cuộc tập trận chiến tranh của họ sát thực tế hơn. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC bao vây một tàu chiến Mỹ - Nguồn: Wikipedia Đó cũng là một cảnh báo, chứng minh rằng Iran hoàn toàn có khả năng đánh chìm một tàu sân bay Mỹ nếu cần. Tuy nhiên, mô hình “ tàu sân bay” này thực sự là một mục tiêu được thiết kế tốt và Iran không hề có ý định đánh chìm. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Tàu sân bay của Iran là một “mô hình” để hải quân Iran tập các phương án tiến công tàu sân bay, và nó đã bị "phá hủy" một cách tượng trưng hai lần. Nhưng bây giờ “tàu sân bay” này thực sự bị chìm, và nó chìm ở ngay lối ra vào một cảng biển quan trọng của nước này. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” của Iran được chụp từ vệ tinh - Nguồn: SinaTàu sân bay Iran bị chìm có thể được nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh thương mại. Bức ảnh cho thấy mô hình tàu sân bay này bị nghiêng một góc khoảng 90 độ, với mặt bên phải hướng lên trên. Ảnh: Chiếc “tàu sân bay” đang chìm dần - Nguồn: Sina Chiếc “tàu sân bay” xấu số này đã liên tục bị quân đội Iran tấn công trong cuộc tập trận. Sau khi bị kéo trở lại cảng Bandar Abbas, tình hình xấu đi và tàu bắt đầu chìm xuống. Thân tàu nghiêng mạnh và sàn đỗ máy bay cũng bị nhấn chìm xuống nước. Ảnh: Hải quân Iran đang “tiến công” tàu sân bay - Nguồn: Sina Mặc dù mô hình "tàu sân bay" của Iran rất lớn, nhưng thực tế nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Mục đích của Iran là xây dựng mô hình tàu sân bay để mô phỏng tàu sân bay thực của Mỹ, trên tàu cũng sơn logo của Hải quân Mỹ; trừ kích thước, còn những thứ khác trông “rất thật” với một tàu sân bay thực sự của Mỹ. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Mô hình tàu sân bay này được chế tạo vào năm 2013-2014 và đã bị "phá hủy" nghiêm trọng trong các cuộc tập trận thực tế vào tháng 2/2015. Gần đây, con tàu đã được sửa chữa ở Bandar Abbas và kéo trở lại biển. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Vào ngày 28/7 vừa qua, "tàu sân bay" này đã bị tấn công một lần nữa trong cuộc tập trận quân sự "Nhà tiên tri vĩ đại"; “tàu sân bay của Mỹ” đã bị bao vậy bởi rất nhiều tàu cao tốc và bị các loại tên lửa của Iran “tiến công”. Không chịu được “hỏa lực khủng khiếp” của Hải quân Iran, con tàu này đã bị chìm. Ảnh: Hỏa lực tên lửa cấp tập vào “tàu sân bay” của Mỹ - Nguồn: Sina Nhưng vị trí chìm của "tàu sân bay" này có thể gây đau đầu cho Hải quân Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, vì con tàu bị chìm ngay bên ngoài lối vào cảng Bandar Abbas, gần kênh chính; độ sâu của nước rất nông, chỉ vào khoảng 13 m. Ảnh: Cảng Bandar Abbas - Nguồn: Wikipedia Điều này rất tệ cho Iran, vì độ sâu của nước quá nông, nên các tàu khác sẽ phải đối mặt với thiệt hại thảm khốc, nếu chẳng may vướng vào "tàu sân bay" bị chìm; đây là một rủi ro hàng hải rất nghiêm trọng. Trên thực tế, ít nhất vài ngày trước, "tàu sân bay" này đã bị lộ một phần, có khả năng, hải quân Iran không thể cho phép nó chìm hẳn. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Bây giờ, Iran buộc phải cứu mô hình “tàu sân bay”; nhưng khả năng và thời gian cần thiết để trục vớt con tàu này sẽ khiến Iran có phần bất lực. Mặc dù Iran đã điều tàu và máy bay trên biển, nhưng dường như họ không có đủ khả năng trục vớt. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Đây có thể là lý do tại sao mô hình “tàu sân bay” được vệ tinh chụp lại. Năm ngoái, Iran đã trục vớt thành công phần lớn đống đổ nát của máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ, bị phòng không Iran bắn rơi. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Nhưng lần này thì khác, mọi người nghi ngờ về khả năng trục vớt của Iran đối với chiếc “tàu sân bay” của họ, vì trục vớt một con tàu có lượng giãn nước hàng chục nghìn tấn, khác xa với việc trục vớt một chiếc máy bay bị rơi rất nhiều và vô tình tạo ra một vật cản, chặn mất đường thủy ra vào cảng biển quan trọng của nước này. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Video Hải quân Iran tự bắn nhau, 19 người thiệt mạng - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Các lực lượng vũ trang Iran, đặc biệt là Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), thích tấn công các tàu mục tiêu mô phỏng các tàu sân bay của Hải quân Mỹ; điều này có thể khiến các cuộc tập trận chiến tranh của họ sát thực tế hơn. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC bao vây một tàu chiến Mỹ - Nguồn: Wikipedia Đó cũng là một cảnh báo, chứng minh rằng Iran hoàn toàn có khả năng đánh chìm một tàu sân bay Mỹ nếu cần. Tuy nhiên, mô hình “ tàu sân bay” này thực sự là một mục tiêu được thiết kế tốt và Iran không hề có ý định đánh chìm. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Tàu sân bay của Iran là một “mô hình” để hải quân Iran tập các phương án tiến công tàu sân bay, và nó đã bị "phá hủy" một cách tượng trưng hai lần. Nhưng bây giờ “tàu sân bay” này thực sự bị chìm, và nó chìm ở ngay lối ra vào một cảng biển quan trọng của nước này. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” của Iran được chụp từ vệ tinh - Nguồn: Sina Tàu sân bay Iran bị chìm có thể được nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh thương mại. Bức ảnh cho thấy mô hình tàu sân bay này bị nghiêng một góc khoảng 90 độ, với mặt bên phải hướng lên trên. Ảnh: Chiếc “tàu sân bay” đang chìm dần - Nguồn: Sina Chiếc “tàu sân bay” xấu số này đã liên tục bị quân đội Iran tấn công trong cuộc tập trận. Sau khi bị kéo trở lại cảng Bandar Abbas, tình hình xấu đi và tàu bắt đầu chìm xuống. Thân tàu nghiêng mạnh và sàn đỗ máy bay cũng bị nhấn chìm xuống nước. Ảnh: Hải quân Iran đang “tiến công” tàu sân bay - Nguồn: Sina Mặc dù mô hình "tàu sân bay" của Iran rất lớn, nhưng thực tế nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Mục đích của Iran là xây dựng mô hình tàu sân bay để mô phỏng tàu sân bay thực của Mỹ, trên tàu cũng sơn logo của Hải quân Mỹ; trừ kích thước, còn những thứ khác trông “rất thật” với một tàu sân bay thực sự của Mỹ. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Mô hình tàu sân bay này được chế tạo vào năm 2013-2014 và đã bị "phá hủy" nghiêm trọng trong các cuộc tập trận thực tế vào tháng 2/2015. Gần đây, con tàu đã được sửa chữa ở Bandar Abbas và kéo trở lại biển. Ảnh: Mô hình “tàu sân bay” để hải quân Iran luyện tập - Nguồn: Sina Vào ngày 28/7 vừa qua, "tàu sân bay" này đã bị tấn công một lần nữa trong cuộc tập trận quân sự "Nhà tiên tri vĩ đại"; “tàu sân bay của Mỹ” đã bị bao vậy bởi rất nhiều tàu cao tốc và bị các loại tên lửa của Iran “tiến công”. Không chịu được “hỏa lực khủng khiếp” của Hải quân Iran, con tàu này đã bị chìm. Ảnh: Hỏa lực tên lửa cấp tập vào “tàu sân bay” của Mỹ - Nguồn: Sina Nhưng vị trí chìm của "tàu sân bay" này có thể gây đau đầu cho Hải quân Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, vì con tàu bị chìm ngay bên ngoài lối vào cảng Bandar Abbas, gần kênh chính; độ sâu của nước rất nông, chỉ vào khoảng 13 m. Ảnh: Cảng Bandar Abbas - Nguồn: Wikipedia Điều này rất tệ cho Iran, vì độ sâu của nước quá nông, nên các tàu khác sẽ phải đối mặt với thiệt hại thảm khốc, nếu chẳng may vướng vào "tàu sân bay" bị chìm; đây là một rủi ro hàng hải rất nghiêm trọng. Trên thực tế, ít nhất vài ngày trước, "tàu sân bay" này đã bị lộ một phần, có khả năng, hải quân Iran không thể cho phép nó chìm hẳn. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Bây giờ, Iran buộc phải cứu mô hình “tàu sân bay”; nhưng khả năng và thời gian cần thiết để trục vớt con tàu này sẽ khiến Iran có phần bất lực. Mặc dù Iran đã điều tàu và máy bay trên biển, nhưng dường như họ không có đủ khả năng trục vớt. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Đây có thể là lý do tại sao mô hình “tàu sân bay” được vệ tinh chụp lại. Năm ngoái, Iran đã trục vớt thành công phần lớn đống đổ nát của máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ, bị phòng không Iran bắn rơi. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Nhưng lần này thì khác, mọi người nghi ngờ về khả năng trục vớt của Iran đối với chiếc “tàu sân bay” của họ, vì trục vớt một con tàu có lượng giãn nước hàng chục nghìn tấn, khác xa với việc trục vớt một chiếc máy bay bị rơi rất nhiều và vô tình tạo ra một vật cản, chặn mất đường thủy ra vào cảng biển quan trọng của nước này. Ảnh: Xuồng cao tốc của IRGC trong một cuộc tập trận hải quân của Iran - Nguồn: Wikipedia Video Hải quân Iran tự bắn nhau, 19 người thiệt mạng - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp