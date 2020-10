Tàu quét mìn Hy Lạp bị đâm gãy đôi: Lộ sai sót chết người

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 27/10, tàu quét mìn mang số hiệu HM Kallisto (M63) của hải quân Hy Lạp đã có va chạm mạnh với một tàu container dân sự cỡ lớn mang tên Maersk Launceston ở khu vực ngoài khơi cảng Piraeus của Hy Lạp. Theo báo cáo ban đầu, chiếc tàu dân sự mang cờ Bồ Đào Nha đã đâm vào đuôi chiếc tàu chiến khi nó đang ra khỏi cảng dẫn đến hư hỏng rất nặng nề. Ảnh: Con tàu quét mìn của hải quân Hy Lạp sau khi bị đâm. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu chiến Hy Lạp có 27 thủy thủ đoàn và trong đó đã có 2 người bị thương do rớt xuống biển, còn lại đều ở trong trạng thái hoàn toàn ổn định. 2 binh sĩ sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện hải quân Athens để điều trị. Cú đâm mạnh đến mức phần đuôi của tàu quét mìn đã bị đứt lìa hoàn toàn trong đó có cả hệ thống lái và nước ập vào khoang khiến nghiêng tàu. Ảnh: Tàu kéo lai dắt phần đầu tàu quét mìn bị cắt đôi sau cú đâm mạnh. Tàu hàng container Maersk Launceston mang cờ Bồ Đào Nha thuộc sở hữu của công ty Maersk, có lịch trình khởi hành từ cảng Piraeus đến cảng Canakkale của Thổ Nhĩ Kỳ, khởi hành lúc 7 giờ 11 phút sáng. Sau sự cố này rất có thể kíp lái tàu sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại hoặc ngồi tù vì những gì đã gây ra cho tàu hải quân Hy Lạp. Rất có thể do sự bất cẩn của hoa tiêu tàu đã dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Tàu container Maersk Launceston Sau khi sự việc xảy ra, các tàu cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Hy Lạp, hải quân và tàu kéo của cảng đã nhanh chóng có mặt để giải cứu thủy thủ trên tàu quét mìn HM Kallisto cũng như trục kéo phần còn lại của tàu về sửa chữa nếu có thể. Rất may là trong khu vực cảng nước nông nên phần đầu tàu đã nghiêng hẳn nhưng không chìm, không gây ra thiệt hại về con người, dẫu vậy đây vẫn là một mất mát to lớn đối với lực lượng tác chiến của hải quân Hy Lạp. Ảnh: Tàu của Bảo vệ bờ biển Hy Lạp tiếp cận phần đầu tàu quét mìn đã bị đứt đôi. Tuy nhiên do con tàu bị va chạm quá mạnh khiến cho đuôi tàu đứt đôi hoàn toàn nên việc sửa chữa con tàu này lại như cũ gần như là không thể hoặc chi phí quá cao, toàn bị thân vỏ tàu bị gãy và các khoang tàu đều đã ngập nước biển, khiến phương tiện điện tử đều hư hại nặng nề, chưa kể khôi phục lại hệ thống động lực của tàu cũng là điều vô cùng khó. Giải pháp duy nhất còn lại là rã xác con tàu hoặc biến nó thành một bảo tàng nổi. Ảnh: Cận cảnh tàu quét mìn Hy Lạp bị đứt đôi. Tàu HM Kallisto vốn là tàu quét mìn HMS Berkeley thuộc lớp Hunt, được đóng mới và biên chế cho Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1988. Đến năm 2001, nó được loại biên và chuyển giao lại cho hải quân Hy Lạp tiếp tục sử dụng với tên gọi mới như hiện nay. Con tàu từng trong đội hình tác chiến của hải quân Anh tham gia chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất và sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đánh bắt cá trong vùng nước của Vương quốc Anh. Ảnh: Chiếc HM Kallisto của hải quân Hy Lạp. Tàu HM Kallisto có lượng giãn nước 750 tấn, dài 60m, rộng 9.8m, mớn nước 2.2m, sử dụng hai động cơ Diesel cho phép nó có thể đạt tốc độ 17 hải lý/h. Sử dụng một sonar Type 2193 cho nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện các loại bom chìm, thủy lôi,… của đối phương dưới mặt nước để từ đó có các biện pháp khắc phục, bảo vệ an toàn cho khu vực xung quanh cảng biển trong trường hợp bị địch phong tỏa. Ảnh: Tàu M63 của hải quân Hy Lạp. Về vũ khí trang bị, tàu sử dụng một pháo hạm Bofors 40mm Mk-9 tuy nhiên đã bị thay thế bởi một pháo bắn nhanh MSI DS-30B cỡ nòng 30mm. Ngoài ra nó còn có thể mang theo 2 thiết bị lặn không người lái PAP cho nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện mục tiêu dưới nước cùng với máy phát tín hiệu trong nước MS-14, phao quét K8. Ảnh: Chiếc HM Kallisto đang neo đậu tại cảng. Một con tàu chỉ có lượng giãn nước 750 tấn như HM Kallisto tất nhiên không thể nào chống chọi lại được một cú đâm trực diện vào đuôi tàu từ một tàu container có trọng tải tới hàng chục nghìn tấn nên sự việc tàu quét mìn bị đâm đứt đôi cũng là một điều dễ hiểu. Dẫu vậy, điều này cũng cho thấy sự bất cẩn của cả hoa tiêu tàu dân sự lẫn tàu quân sự khi đã không có các hành động chủ động vòng tránh sớm trước khi vụ việc đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Phần đầu tàu M63 sau cú đâm nguy hiểm. Đặc biệt hiện nay trong đội hình tàu tác chiến quét mìn lớp Hunt của Hy Lạp có hai chiếc là M63 và M62 mang tên HM Europa. Như vậy sau vụ tai nạn, hải quân Hy Lạp sẽ chỉ còn duy nhất một chiếc tàu quét mìn sót lại và đây chính là một mất mát vô cùng to lớn. Tàu quét mìn là một trong những thành phần vô cùng quan trọng trong đội hình tác chiến của hải quân các nước. Ảnh: Tàu quét mìn M63 khi còn họat động tích cực. Video Cận cảnh chiến hạm chở 90 máy bay của Mỹ đến thăm Việt Nam - Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long

