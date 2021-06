Tàu ngầm Type 039C Trung Quốc có thiết kế ăn cắp của Thụy Điển

Một đoạn video vừa được đăng tải lên mạng xã hội Tiktok của Trung Quốc cho thấy, hình ảnh của một lớp tàu ngầm mới - rất có thể là Type 039C - do Trung Quốc sản xuất đã lộ diện. Theo truyền thông Trung Quốc, những hình ảnh này được quay trên sông Dương Tử. Dù cho đoạn clip chỉ dài 14 giây, nhưng cũng đủ để nắm bắt được ngoại hình thiết kế của tàu ngầm Type 039C này. Cụ thể, tàu ngầm có thiết kế tháp chỉ huy rất độc đáo, với nhiều góc cạnh chạy dọc tháp chỉ huy. Phần tháp chỉ huy này cũng có chiều cao khá thấp, nếu so với chiều dài của thân tàu ngầm. Đáng tiếc là nhiều chi tiết của tàu ngầm Type 039C đã bị che khuất bởi một chiếc tàu kéo chạy kế bên. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào tháp chỉ huy, nhiều chuyên gia quân sự cũng đã thấy được sự tương đồng của lớp tàu ngầm do Trung Quốc thiết kế, với một loại tàu ngầm của Thụy Điển. Cụ thể, thiết kế tháp chỉ huy với nhiều góc cạnh chạy dọc thân tàu. Kiểu thiết kế này được Thụy Điển khẳng định là sẽ giúp tàu ngầm giảm tiếng ồn khi lặn. Ngoài ra, thiết kế tháp chỉ huy theo kiểu giọt nước bo tròn ra phía sau tàu, sẽ giúp kiểu dáng khí động học của tàu được cải thiện. Điều này sẽ tạo điều kiện để tàu ngầm chạy được xa hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn. Điểm khó trong thiết kế tháp chỉ huy kiểu này đó là cần tiến hành rất nhiều thử nghiệm trong buồng gió và trong buồng nước, để tìm được công thức tối ưu cho việc tính toán, xác định kích thước và góc bo cong. Với việc tàu ngầm Type 039C của Trung Quốc đã sử dụng thiết kế này, rất có thể phía Trung Quốc đã thử nghiệm và tìm ra được công thức đóng tháp chỉ huy tối ưu, hoặc tình báo Trung Quốc đã lấy được những thông số quan trọng này từ phía Thụy Điển. Cần phải nói thêm rằng, các tàu ngầm Blekinge của Thụy Điển dù được quảng cáo với thiết kế tháp chỉ huy kiểu mới, nhưng vẫn mới chỉ đang ở dạng mô hình, chưa được đóng hoàn thiện bất cứ chiếc nào. Việc để lộ thiết kế cực kỳ độc đáo này cho nước ngoài trong khi bản thân Thụy Điển còn chưa kịp áp dụng, nhiều khả năng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế cho quốc gia Bắc Âu này. Type 039C là loại tàu ngầm điện diesel nối tiếp sự thành công của lớp Type 039A và 039B trước đây. Hai lớp tàu ngầm kể trên, từng rất thành công trong biên chế hải quân Trung Quốc, với thiết kế hiện đại và có thể coi là "thực dụng". Hiện tại, các tàu ngầm Type 039C của Trung Quốc cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của quốc tế, dù rằng những hình ảnh được tiết lộ về loại tàu ngầm đời mới này, vẫn rất hiếm hoi và ít ỏi. Cách đây ít ngày, một bức hình xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã cho thấy thiết kế tổng thể của tàu ngầm Type 039C tại cảng đóng mới. Dù hình ảnh không chi tiết và đầy đủ, vẫn có thể dễ dàng nhận ra thiết kế độc đáo ở tháp chỉ huy của tàu. Tuy nhiên vẫn chưa có gì khẳng định, đây sẽ là thiết kế cuối cùng của tàu ngầm Type 039C. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh lớp tàu ngầm Type 039B - lớp tàu ngầm sử dụng năng lượng điện - diesel được đánh giá tốt nhất từ trước tới nay của Trung Quốc. Nguồn: CGTN.

