Tàu ngầm Nhật Bản đang thăm Cam Ranh được trang bị vũ khí "khủng" nào?

Sáng ngày 17/9, tàu ngầm SS-596 Kuroshio thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị bốn ngày tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản thăm Việt Nam, chuyến thăm là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, triển khai thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cao cấp và Bộ Quốc phòng hai nước. Nguồn ảnh: Khải An. Trong thời gian thăm Cam Ranh, nhóm chỉ huy tàu ngầm huấn luyện Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam. Thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn tại Vùng 4 Hải quân, tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nguồn ảnh: Khải An. Được biết, tàu ngầm SS-596 Kuroshio thăm Cam Ranh lần này là một trong 11 tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Oyashio do Nhật Bản tự phát triển vào đầu thập niên 1990. Đây là một trong những tàu ngầm tấn công thông thường có lượng giãn nước lớn nhất thế giới hiện nay, lượng giãn nước khi lặn đạt 4.000 tấn. Nguồn ảnh: Khải An. Tàu SS-596 Kuroshio được Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) đưa vào biên chế chính thức từ năm 2004 và chiếc thứ 7 thuộc lớp Oyashio, nó hoạt động liên tục trong suốt hơn 10 năm trước khi được chuyển sang nhiệm vụ đào tạo huấn luyện cho lực lượng tàu ngầm Nhật Bản vào năm 2015 cho đến tận hiện tại. Nguồn ảnh: Tiên Minh/TTXVN. Bản thân lớp tàu ngầm Oyashio được Nhật Bản phát triển trong cuối những năm 1980 để thay thế lớp tàu ngầm Harushio, nhằm hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm già nua của Nhật Bản vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: mod.go.jp. Các tàu ngầm Oyashio cũng được đánh giá là một trong những loại tàu ngầm tấn công lớn và có độ ồn thấp nhất trong biên chế JMSDF, không thua kém lớp Soryu tối tân hiện tại. Bản thân Oyashio vẫn là một trong những lớp tàu ngầm tấn công chủ lực của Nhật Bản hiện tại. Nguồn ảnh: mod.go.jp. Trong quá trình thiết kế các tàu Oyashio, Nhật Bản trang bị cho lớp tàu ngầm này thân vỏ hình giọt nước và toàn bộ thân tàu được bọc vỏ cao su hấp thụ sóng âm, nhằm tăng tính tàng hình của tàu trước cảm biến thủy âm của đối phương. Nguồn ảnh: mod.go.jp. Điểm nổi bật của tàu ngầm Oyashio là 4 cụm thiết bị định vị thủy âm (sonar) dọc hai bên sườn, bên cạnh sonar mũi ZQQ 5B/6 và sonar kéo sau đuôi, giúp cải thiện đáng kể khả năng phát hiện tàu ngầm đối phương so với thế hệ trước đó. Nguồn ảnh: Wikimedia. Tàu dài 82 m, rộng 8,9 m và có lượng giãn nước 4.000 tấn khi lặn và 2.750 tấn khi nổi, tàu được trang bị hệ thống đẩy diesel-điện, gồm hai động cơ diesel Kawasaki 12V25S, hai máy phát điện xoay chiều và hai động cơ điện. có tổng công suất khoảng 7.700 mã lực, giúp tàu di chuyển với tốc độ tối đa 22 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Cho đến thời điểm hiện tại đây vẫn là một tàu ngầm đáng sợ, có khả năng hủy diệt hạm của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Yahoo. Về hệ thống vũ khí tàu ngầm Oyashio được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm ở mũi tàu, với cơ số chiến đấu gồm 20 ngư lôi hạng nặng Type-89 và tên lửa chống hạm UGM-84D Harpoon. Các loại vũ khí này của Oyashio có tầm tác chiến từ 50-125km. Nguồn ảnh: JMSDF. Mời độc giả xem video: Hình ảnh hiếm có bên trong tàu ngầm tấn công lớp Oyashio của Nhật Bản. (nguồn kinsei1560)

