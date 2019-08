Tàu ngầm Kilo Myanmar sắp mua khác gì loại của Việt Nam?

Đầu tuần này, tờ Economic Times công bố thông tin đặc biệt liên quan tới tình hình quân sự khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Myanmar gần như đã đạt được thỏa thuận sau cùng với Ấn Độ về việc mua lại một tàu ngầm Kilo đã qua sử dụng. Nguồn ảnh: Wikipedia Các nguồn tin của Tạp chí Jane's hay Economic Times đều khẳng định đó là chiếc INS Sindhuvir - một trong 9 chiếc tàu ngầm Kilo mà Ấn Độ mua của Liên Xô từ những năm 1980. Hiện chưa rõ bao giờ con tàu sẽ được bàn giao cho Myanmar cũng như giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra lúc này là tàu ngầm Kilo cũ của Ấn Độ có sức mạnh thế nào so với tàu ngầm Kilo của Việt Nam? Nguồn ảnh: Wikipedia Đầu tiên, tàu ngầm Kilo mà Hải quân Myanmar mua lại của Ấn Độ là thế hệ trước so với phiên bản của Việt Nam. Đó là các tàu thuộc đề án 877EKM, trong khi tàu Việt Nam thuộc đề án 636M. Tàu ngầm Kilo 877 có kích thước nhỏ hơn, cũng như các trang bị khác gồm điện tử - vũ khí có phần kém hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia Cụ thể, tàu ngầm Kilo 877EKM có lượng giãn nước khi nổi 2.325 tấn (Kilo 636 là 2.350 tấn), khi lặn là 3.076 tấn (Kilo 636 là 4.000 tấn), chiều dài là 72,6m (Kilo 636 là 74m). Nguồn ảnh: Wikipedia Về động lực, cả hai tàu ngầm cùng dùng động cơ diesel - điện, nhưng Kilo 636 vẫn nhỉnh hơn một chút. Cụ thể, Kilo 877EKM đạt tốc độ khi nổi là 10 hải lý/h (Kilo 636 là 12 hải lý/h); khi lặn là 17 hải lý/h (Kilo 636 25 hải lý/h); dự trữ hành trình 9.700km (11.000km). Về độ sâu khi lặn cả hai cùng là 300m, hoạt động tốt nhất ở 240-250m, thời gian hoạt động trên biển cùng là 45 ngày. Nguồn ảnh: Wikipedia Hệ thống điện tử của Kilo 636 xây dựng sau rõ ràng là vượt trội hơn Kilo 877EKM. Tuy nhiên, để xác định chính xác hơn nhau ở điểm này là rất khó, vì đây là những thông tin hiếm được công bố. Trong ảnh là cabin chỉ huy tàu ngầm Kilo 877EKM, trông nó rõ ràng nhìn lạc hậu hơn loại 636 của Việt Nam. Nguồn ảnh: Wikipedia Về vũ khí, nguyên bản các tàu ngầm Kilo 877EKM khi sản xuất chỉ được trang bị 18 quả ngư lôi 53-65 hoặc TEST 71/76 được triển khai qua 6 ống phóng 533mm. Nguồn ảnh: Wikipedia Dẫu vậy, các tàu ngầm Kilo Ấn Độ từ cuối những năm 1990 đều được trải qua hiện đại hóa sâu rộng, tăng hạn sử dụng thêm 20-30 năm đã được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr tương đương với Kilo 636. Trong ảnh, nạp tên lửa Kalibr cho tàu ngầm Kilo 877EKM của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Wikipedia Một điều hơn nữa của các tàu ngầm Kilo Việt Nam đó là "MỚI", so với Kilo 877EKM Ấn Độ, Kilo 636 mới và đáng tin cậy hơn nhiều. Từ năm 2008 tới nay, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận hàng loạt sự cố liên quan tới đội tàu ngầm Kilo của nước này. Mà nghiêm trọng nhất, ngày 14/8/2013, tàu ngầm INS Sindhurakshak bất ngờ phát nổ và chìm tại cảng Mumbai khiến 18 thủy thủ thiệt mạng. Nguồn ảnh: Wikipedia Video cận cảnh tàu ngầm Kilo 636 hiện đại. Nguồn: Zvezda

