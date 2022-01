Tàu chiến và máy bay NATO năm ngày không tìm thấy tàu ngầm Nga

Trong ngày thứ năm, tàu ngầm lớp Kilo của Hạm đội Biển Đen của Nga mang tên Novorossiysk, đã làm khuấy đảo các tàu và máy bay chống ngầm của khối NATO ở vùng biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên người ta cho rằng, tàu ngầm Nga được tìm thấy nhờ sự hỗ trợ của đèn hiệu vô tuyến; nhưng dựa trên thông tin của các nguồn thông tin mở và phương tiện truyền thông nước ngoài, tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Calibre của Nga, vẫn có thể đánh lừa hệ thống sonar của hải quân NATO. Được biết, toàn bộ phần phía đông của Biển Địa Trung Hải (người ta cho rằng tàu ngầm Nga đã ở trong khu vực này), đã được giám sát chặt chẽ bởi một số lượng tương đối lớn, các tàu và máy bay chống ngầm của NATO. Theo trang tin “Manu Gomez”, ba máy bay chống ngầm P-8A Poseidon của NATO, lần lượt mang số hiệu AE6898, AE5854 và AE6793 đang hoạt động trên bầu trời phía đông Biển Địa Trung Hải; mục đích là săn tìm tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen của Nga. Trong các hình ảnh được đưa lên Web, người xem có thể thấy lộ trình các chuyến bay của máy bay chống tàu ngầm NATO. Các chuyến bay được thực hiện ở độ cao tương đối thấp và thám sát chủ yếu trên vùng biển Địa Trung Hải, nằm giữa Cyprus, Lebanon và Syria. Trang tin Avia.pro của Nga viết: “Tàu ngầm Kilo của Nga đã tiếp cận một khoảng cách không thể nhận thấy có thể tấn công một nhóm tàu sân bay Mỹ ngoài khơi bờ biển Italy mà đối phương không hề hay biết. Tàu ngầm Kilo (biệt danh “Hố đen đại dương”) của Nga, có khả năng tiếp cận bí mật biên đội tàu sân bay Mỹ. Gần đây, một tình huống tương tự cũng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Syria, khi một chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga đã kín đáo tiếp cận nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách lý tưởng cho một cuộc tấn công. Vùng biển mà các máy bay và tàu săn ngầm của NATO đang săn lùng tàu ngầm Nga nằm giữa Malta và Sicily trên khu vực biển Địa Trung Hải. Hiện ở đây có biên đội tàu sân bay thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ. Theo các chuyên gia, nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ không hề biết về sự xuất hiện của tàu ngầm Kilo của Nga tiếp cận. Hiện nay tàu sân bay Harry Truman được hộ tống bởi các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động tại vùng biển này. Tuy nhiên với lực lượng hùng hậu, nhưng nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ không phát hiện ra sự hiện diện của tàu ngầm Kilo của Nga sát bên cạnh. Chỉ sau khi nảy sinh một số nghi vấn, một số máy bay săn ngầm mới tiến hành tìm kiếm ở khu vực này, nhưng tàu ngầm Kilo của Nga đã biến mất không tung tích. Hiện tại vẫn chưa biết tàu ngầm Novorossiysk của Hải quân Nga, đang ở vị trí nào; nhưng theo đánh giá về thời điểm con tàu này đi qua eo biển Gibraltar, đích đến của nó sẽ tiếp cận bờ biển của Syria. Trong khi đó trên khu vực Đại Tây Dương, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga mang vũ khí hạt nhân, đã đâm vào tàu khu trục nhỏ Northumberland của Anh. Thông tin về vấn đề này đã được quân đội Anh công bố. Được biết thủy thủ đoàn của tàu khu trục HSM Northumberland, đã cố gắng can thiệp vào nhiệm vụ của tàu ngầm hạt nhân Nga và sử dụng thiết bị sonar của tàu để tìm kiếm tàu ngầm Nga đang hoạt động ở đây. Sau đó tàu ngầm Nga đã đâm vào sonar kéo theo của tàu khu trục Northumberland, gây ra thiệt hại đáng kể cho sonar của con tàu này. Vụ việc đã được giấu kín với công chúng trong hai năm, tuy nhiên các nhà báo đã cố gắng nắm bắt được thông tin về vụ việc. Tờ The Sun của Anh tiết lộ: “Một tàu chiến của Hải quân Anh đã đâm vào một tàu ngầm của Nga ở Đại Tây Dương, khi đang cố gắng truy đuổi con tàu Nga. Tàu ngầm sát thủ của Nga, có thể trang bị vũ khí mang đầu đạn hạt nhân, đã phá hủy một sonar do khinh hạm HMS Northumberland kéo. Khu vực xảy ra tai nạn cách Scotland khoảng 200 hải lý về phía bắc; khinh hạm Northumberland của Anh sử dụng sonar được kéo sau tàu để phát hiện những âm thanh từ tàu ngầm Nga. Tuy nhiên thủy thủ đoàn của tàu HSM Northumberland buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay trở lại cảng để sửa chữa, sau khi mảng sonar bị “kéo dọc theo thân tàu ngầm và đã bị phá nát và không thể sử dụng được”; hết lời dẫn. Có thông tin cho rằng, tàu ngầm hạt nhân của Nga cũng có thể bị hư hại, nhưng vẫn chưa có thông tin xác nhận chính xác của Hải quân Nga về việc này. Nguồn ảnh: QQ.

Trong ngày thứ năm, tàu ngầm lớp Kilo của Hạm đội Biển Đen của Nga mang tên Novorossiysk, đã làm khuấy đảo các tàu và máy bay chống ngầm của khối NATO ở vùng biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên người ta cho rằng, tàu ngầm Nga được tìm thấy nhờ sự hỗ trợ của đèn hiệu vô tuyến; nhưng dựa trên thông tin của các nguồn thông tin mở và phương tiện truyền thông nước ngoài, tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Calibre của Nga, vẫn có thể đánh lừa hệ thống sonar của hải quân NATO. Được biết, toàn bộ phần phía đông của Biển Địa Trung Hải (người ta cho rằng tàu ngầm Nga đã ở trong khu vực này), đã được giám sát chặt chẽ bởi một số lượng tương đối lớn, các tàu và máy bay chống ngầm của NATO . Theo trang tin “Manu Gomez”, ba máy bay chống ngầm P-8A Poseidon của NATO, lần lượt mang số hiệu AE6898, AE5854 và AE6793 đang hoạt động trên bầu trời phía đông Biển Địa Trung Hải; mục đích là săn tìm tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen của Nga. Trong các hình ảnh được đưa lên Web, người xem có thể thấy lộ trình các chuyến bay của máy bay chống tàu ngầm NATO. Các chuyến bay được thực hiện ở độ cao tương đối thấp và thám sát chủ yếu trên vùng biển Địa Trung Hải, nằm giữa Cyprus, Lebanon và Syria. Trang tin Avia.pro của Nga viết: “Tàu ngầm Kilo của Nga đã tiếp cận một khoảng cách không thể nhận thấy có thể tấn công một nhóm tàu sân bay Mỹ ngoài khơi bờ biển Italy mà đối phương không hề hay biết. Tàu ngầm Kilo (biệt danh “Hố đen đại dương”) của Nga, có khả năng tiếp cận bí mật biên đội tàu sân bay Mỹ. Gần đây, một tình huống tương tự cũng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Syria, khi một chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga đã kín đáo tiếp cận nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách lý tưởng cho một cuộc tấn công. Vùng biển mà các máy bay và tàu săn ngầm của NATO đang săn lùng tàu ngầm Nga nằm giữa Malta và Sicily trên khu vực biển Địa Trung Hải. Hiện ở đây có biên đội tàu sân bay thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ. Theo các chuyên gia, nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ không hề biết về sự xuất hiện của tàu ngầm Kilo của Nga tiếp cận. Hiện nay tàu sân bay Harry Truman được hộ tống bởi các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động tại vùng biển này. Tuy nhiên với lực lượng hùng hậu, nhưng nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ không phát hiện ra sự hiện diện của tàu ngầm Kilo của Nga sát bên cạnh. Chỉ sau khi nảy sinh một số nghi vấn, một số máy bay săn ngầm mới tiến hành tìm kiếm ở khu vực này, nhưng tàu ngầm Kilo của Nga đã biến mất không tung tích. Hiện tại vẫn chưa biết tàu ngầm Novorossiysk của Hải quân Nga, đang ở vị trí nào; nhưng theo đánh giá về thời điểm con tàu này đi qua eo biển Gibraltar, đích đến của nó sẽ tiếp cận bờ biển của Syria. Trong khi đó trên khu vực Đại Tây Dương, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga mang vũ khí hạt nhân, đã đâm vào tàu khu trục nhỏ Northumberland của Anh. Thông tin về vấn đề này đã được quân đội Anh công bố. Được biết thủy thủ đoàn của tàu khu trục HSM Northumberland, đã cố gắng can thiệp vào nhiệm vụ của tàu ngầm hạt nhân Nga và sử dụng thiết bị sonar của tàu để tìm kiếm tàu ngầm Nga đang hoạt động ở đây. Sau đó tàu ngầm Nga đã đâm vào sonar kéo theo của tàu khu trục Northumberland, gây ra thiệt hại đáng kể cho sonar của con tàu này. Vụ việc đã được giấu kín với công chúng trong hai năm, tuy nhiên các nhà báo đã cố gắng nắm bắt được thông tin về vụ việc. Tờ The Sun của Anh tiết lộ: “Một tàu chiến của Hải quân Anh đã đâm vào một tàu ngầm của Nga ở Đại Tây Dương, khi đang cố gắng truy đuổi con tàu Nga. Tàu ngầm sát thủ của Nga, có thể trang bị vũ khí mang đầu đạn hạt nhân, đã phá hủy một sonar do khinh hạm HMS Northumberland kéo. Khu vực xảy ra tai nạn cách Scotland khoảng 200 hải lý về phía bắc; khinh hạm Northumberland của Anh sử dụng sonar được kéo sau tàu để phát hiện những âm thanh từ tàu ngầm Nga. Tuy nhiên thủy thủ đoàn của tàu HSM Northumberland buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay trở lại cảng để sửa chữa, sau khi mảng sonar bị “kéo dọc theo thân tàu ngầm và đã bị phá nát và không thể sử dụng được”; hết lời dẫn. Có thông tin cho rằng, tàu ngầm hạt nhân của Nga cũng có thể bị hư hại, nhưng vẫn chưa có thông tin xác nhận chính xác của Hải quân Nga về việc này. Nguồn ảnh: QQ.