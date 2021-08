Tank Biathlon 2021: Những hình ảnh ấn tượng ngày đầu Việt Nam ra quân

Ngày đầu xuất quân trong giải thi đấu Tank Biathlon 2021, kíp lái của đội tuyển Việt Nam xuất phát ở vị trí thứ tư và chạy ở làn đua số 4. Theo phóng viên của báo Quân đội Nhân dân, việc chạy ở làn số 4 có khá nhiều bất lợi cho tuyển Việt Nam, khi ở làn chạy này, các góc cua là khá hẹp và xe tăng sẽ chạy sát khán đài. Bất chấp những bất lợi về việc xuất phát cuối, chịu áp lực tâm lý khá lớn sau phần thi bắn có kết quả tốt của đội bạn, kíp lái của Việt Nam vẫn tự tin tiến vào vạch bắn, hạ gục 3 bia đầu tiên bằng pháo 125mm, không một chút sai sót. Ngay sau khi hạ gục cả ba mục tiêu, kíp chiến đấu của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng cơ động, thực hiện bài thi chạy tốc độ vượt vật cản. Trong suốt quá trình thi đấu, chúng ta đã hạ gục cả 5 bia, trong đó bài bắn với đại liên 12,7mm, trưởng xa đã hạ gục mục tiêu từ trước khi bia được nâng lên hết cỡ. Bất chấp những bất lợi của việc phải chạy thi đấu ở làn số 4, xe tăng T-72B3 của đội tuyển Việt Nam vẫn đạt tốc độ trung bình rất tốt, về đích mà không phạm một lỗi nhỏ nào. Chung cuộc, kíp chiến đấu của Việt Nam về đích với thành tích 24:58, chậm hơi đội về nhất là Mông Cổ chỉ chưa tới 1 phút. Đây cũng là thành tích cao nhất kể từ khi chúng ta tham gia Tank Biathlon. Thi đấu cùng ngày với đội tuyển Việt Nam còn có kíp chiến đấu của Mông Cổ, Syria và Venezuela. Trong khi thành tích của Việt Nam và Mông Cổ không chênh nhau quá nhiều, thì Syria và Venezuela lại có thành tích cách khá xa hai đội đứng đầu. Cụ thể, Venezuela có thành tích 31 phút, trong khi đó đội Syria cần tới 37 phút mới hoàn thành phần thi. Điều đáng khen là toàn bộ các đội tham gia, đều có thành tích hạ mục tiêu rất đáng nể, ít nhất 4/5 mục tiêu đều bị hạ gục. Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có thành tích chung cuộc đứng vị trí thứ năm, sau Nga, Trung Quốc, Uzbekistan và Mông Cổ. Trung Quốc như thường lệ, vẫn sử dụng xe tăng Type 96B tham gia thi đấu. Đây là loại xe tăng nội địa do Trung Quốc tự sản xuất, được đưa từ nước này tới thao trường Alabino để tham gia tranh tài. Mặc dù đã từng gặp không ít sự cố khi sử dụng xe tăng Type 96B tại giải thi đấu Tank Biathlon, tuy nhiên đội Trung Quốc vẫn là một trong những đối thủ sừng sỏ của Nga - hai đội thường xuyên chia nhau huy chương vàng và bạc tại giải đấu này. Các quốc gia không tự mang xe tăng đi thi đấu, sẽ được nước chủ nhà cho mượn xe tăng T-72B3 - mẫu xe tăng được coi là có mức độ hiện đại ngang với những phiên bản đầu tiên của c. Để tăng độ khó cho trò chơi và cũng nhằm đề cao khả năng tác chiến của từng kíp chiến đấu, ban tổ chức yêu cầu mọi kíp lái đều phải ngắm bắn mục tiêu thủ công, không được sử dụng hệ thống ngắm bắn tự động hay sự trợ giúp của máy tính để tính quỹ đạo đường đạn. Ngoài việc phải ngắm bắn mục tiêu hoàn toàn bằng sức người, kíp thi đấu xe tăng T-72B3 cũng phải vượt địa hình với nhiều loại vật cản khác nhau, được xây dựng dựa trên các loại chướng ngại vật thật ngoài đời. Nhiều chướng ngại vận tưởng chừng như không khó để vượt qua, nhưng nếu kíp thi đấu chủ quan, những sự cố "trớ trêu" như trong hình vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: QĐND/TH. Sức mạnh của xe tăng T-72B3 do quân đội Nga phát triển. Nguồn: Sputnik.



