Taliban tái diễn cảnh cắm cờ mô phỏng sự kiện Iwo Jima sau 76 năm

Tuần này, Lực lượng Đặc nhiệm Taliban Afghanistan đã công bố một loạt ảnh, một trong số đó dường như cố ý khôi phục lại cảnh cắm cờ chiến thắng của Quân đội Mỹ trong trận Iwo Jima ở Thế chiến thứ hai, với Quân đội phát xít Nhật Bản. Việc làm của Taliban đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các chính trị gia và truyền thông Mỹ, cũng như làm nhiều người Mỹ tức giận. Tờ Daily Mail cho rằng, các phiến quân Taliban đã sao chép và chế giễu bức ảnh nổi tiếng “Cắm cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima”. Điều “đau lòng” hơn nữa là những chiến binh tinh nhuệ của Taliban thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm Batri 313, lại trang bị đầy đủ các trang thiết bị chiến đấu của Mỹ; trên đầu rất dễ thấy những chiếc kính nhìn đêm của Mỹ. Tờ “Russia Today” (RT) của Nga ngày 22/8 đưa tin, hành động tuyên truyền của Taliban đã gây náo động và nhiều người Mỹ tức giận gọi bức ảnh này là “Sự xúc phạm tối thượng”. Những dòng tâm trạng tức giận viết trên mạng xã hội: “Chưa bao giờ, chưa có kẻ thù nào dám làm bất cứ điều gì như thế này với nước Mỹ. Điều này đã làm hoen ố những hy sinh bất tử của những chiến sĩ đã hy sinh trong trận Iwo Jima”. Để biết bức ảnh so sánh này đã gây ra khủng hoảng tâm lý như thế nào đối với người Mỹ, trước tiên chúng ta hãy điểm lại một cách ngắn gọn về sự hy sinh của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Trận Iwo Jima có thể nói là chiến dịch đổ bộ thảm khốc nhất tại chiến trường Thái Bình Dương, quân đội Mỹ phải mất 5 tuần và trả giá gần 30.000 thương vong, mới có thể đánh bại quân đội Nhật Bản đang canh giữ trên đảo. Cho đến ngày nay, những cựu chiến binh còn sống sót trong Trận chiến Iwo Jima, vẫn được dự “Bữa tiệc danh dự” hàng năm. Vào ngày 23/2/1945, đơn vị Thủy quân lục chiến số 5 của Hải quân Mỹ đã leo lên núi Orbachi, một số binh sĩ đã nâng và cắm lá cờ Mỹ, đánh dấu chiến thắng trước lực lượng phát xít Nhật trên đảo. Phóng viên Joe Rosenthal của Associated Press Army, đã chụp bức ảnh lịch sử nổi tiếng với tên gọi “Cắm cờ trên đảo Iwo Jima”; bức ảnh này đã được lưu hành khắp nước Mỹ qua hàng nghìn tờ báo. Hình tượng cắm cờ trên đỉnh Iwi Jima đã trở thành biểu tượng của chiến thắng trong trận Iwo Jima và được khắc sâu vào ký ức quốc gia. Năm 1954, một bức tượng đồng khổng lồ dựa trên bức ảnh này, đã được xây dựng bên cạnh Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia. Tướng Nimitz, Tư lệnh của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong thế chiến hai từng nói, “Dũng cảm là đức tính chung của những người lính Mỹ chiến đấu trên đảo Iwo Jima”. Trở lại bức ảnh của các chiến binh Taliban. Một số quan chức bảo thủ của Mỹ đã nhân cơ hội này để trút giận lên Tổng thông Biden và Đảng Dân chủ. Chính quyền Biden gần đây đã bị chỉ trích vì hành động rút lui của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Tuần này, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết trong một cuộc họp báo rằng, “một lượng lớn” vũ khí của Mỹ đã rơi vào tay Taliban ở Afghanistan. Sullivan nói rằng, Nhà Trắng không nghĩ rằng Taliban “sẽ trở lại”. Theo báo cáo của RT, theo ước tính có liên quan, Taliban có thể đã thu giữ hơn 2.000 chiếc Hummer và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác; 40 máy bay, bao gồm cả trực thăng Black Hawks; trực thăng trinh sát, tấn công và UAV quân sự. Và rất có thể, Taliban đã chiếm được nhiều vũ khí của Quân đội Mỹ từ năm 2003. Hiện nay Taliban tiếp quản kho vũ khí khổng lồ của Quân đội chỉnh phủ Afghanistan, gồm 600.000 khẩu súng trường tấn công M16 và các loại vũ khí bộ binh khác, khoảng 162.000 thiết bị liên lạc và 16.000 kính nhìn đêm. Theo Daily Mail, Tiểu đoàn Badr 313 là một lực lượng đặc biệt của Taliban, có tên xuất phát từ Trận chiến Badr trong Kinh Qur'an. Họ được đào tạo tốt nhất và được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất trong toàn lực lượng Taliban; trong đó có phần lớn là vũ khí Mỹ. Trong các tài liệu tuyên truyền do Taliban phát hành, lực lượng đặc biệt này mô phỏng lại hoàn toàn trang phục và thiết bị của quân đội Mỹ từ quân phục rằn ri cho đến ủng chiến đấu, đi bằng xe địa hình bọc thép Hummer và sử dụng súng M4A1 carbine của quân đội Mỹ. Và tuần này, họ đã đăng một loạt ảnh và video lên Internet, trong đó có bức ảnh "mô phỏng" lại cảnh cắm cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima. Hành động binh lính Taliban bắt chước hành động mang tính biểu tượng của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ 2, đây là sự xúc phạm tối thượng “đối với nước Mỹ”. Nguồn ảnh: Pinterest. Hỗn loạn tại phi trường quốc tế Kabul khi Taliban tiến vào Thủ đô của Afghanistan. Nguồn: Wion.



