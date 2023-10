Tại sao Ukraine không thể thực hiện theo chiến thuật NATO?

Theo tờ Sina của Trung Quốc, các lữ đoàn chiến đấu của Quân đội Ukraine được tổ chức, biên chế và huấn luyện theo “chuẩn” NATO, đã không thực hiện được chiến thuật như quân đội các nước phương Tây trong thực chiến. Điều khó khăn nhất là số sĩ quan quân đội Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu, lại là những người phản đối chiến thuật của NATO quyết liệt nhất. Họ cho rằng, đó là nguyên nhân gây nên thất bại trên chiến trường của Quân đội Ukraine vừa qua. Theo các nhà phân tích quân sự độc lập đánh giá, những cáo buộc của các chuyên gia quân sự phương Tây nhằm vào quân đội Ukraine thực sự không thuyết phục. Vì cái gọi là phương pháp tác chiến chung của quân đội NATO phải có điều kiện tiên quyết. Khi tác chiến theo chiến thuật NATO, đầu tiên phải là vai trò không quân chiếm ưu thế, mà yếu tố này, chỉ lực lượng không quân của phương Tây mới có thể đảm nhiệm. Thứ hai là lợi thế về chất và số lượng của pháo binh kỹ thuật số kiểu phương Tây và thứ ba là hiệu quả hoạt động của lực lượng trên bộ. Các cố vấn NATO đòi hỏi quân đội Ukraine sử dụng chiến thuật phương Tây, nhưng họ không sớm hỗ trợ máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine; chủng loại cũng như số lượng vũ khí hàng không mà phương Tây hỗ trợ thiếu nghiêm trọng. Mặc dù có sự hỗ trợ đáng kể cho pháo binh, nhưng số lượng vẫn chưa đủ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc chỉ huy Quân đội Ukraine hấp tấp cho bộ binh tấn công theo kiểu tác chiến “hiệp đồng quân binh chủng” với số lượng lớn theo chiến thuật NATO, chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề; và thực tế đã chứng minh đúng như vậy. Ví dụ cụ thể là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine, tác chiến trên hướng nam Orekhiv của tỉnh Zaporozhye, có nhiệm vụ tấn công tuyến phòng thủ Nga mà không có lợi thế không quân và pháo binh, dẫn đến bị thiệt hại nặng nề từ hỏa lực không quân và pháo binh của Nga. Một vấn đề chúng ta cũng cần lưu ý rằng, các đơn vị mới của Ukraine mới chỉ được thành lập mới vào đầu năm nay; mà cũng chỉ được trang bị vũ khí phương Tây được vài tháng và mới chỉ huấn luyện chiến thuật chung trong 4 đến 6 tuần. Một câu hỏi đặt ra là chính quân đội NATO, liệu họ có thể làm chủ được việc sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, mà trước đây họ chưa từng tiếp xúc và tiến hành huấn luyện chiến thuật chung cấp cao trong thời gian ngắn như vậy không? Liệu quân đội NATO có dám chiến đấu với một đối thủ có hỏa lực mạnh, tổ chức chặt chẽ, chiến thuật biến hóa mà không có hỏa lực không quân, pháo binh lấn át đối phương như Quân đội Nga? Vậy họ có tư cách gì để chỉ trích thành tích của các đơn vị mới thành lập của Ukraine? Về lý do tại sao Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine lại chịu tổn thất nặng nề như vậy, các chuyên gia độc lập chỉ ra rằng, nguyên nhân chính nằm ở sự can thiệp của phương Tây vào chiến thuật của Quân đội Ukraine và sự hỗ trợ không hiệu quả của phương Tây đối với Ukraine. Còn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, bản thân hoạt động của lữ đoàn chỉ có thể nói là chưa đạt được nhiều kết quả, chứ không thể nói là kém hiệu quả trong chiến đấu. Minh chứng là họ đã chiến đấu liên tục suốt 3 tháng ở “chảo lửa” Rabotino, nhưng vẫn có quyết tâm chiến đấu cao. Phải công nhận rằng, dù Lữ đoàn 47 bị mắc kẹt sâu trong bãi mìn của Nga, nhưng vẫn tiếp tục tấn công trong nhiều ngày bất chấp tổn thất rất lớn, gây áp lực rất lớn cho quân đội Nga. Đồng thời đột phá một phần đáng kể vào trận địa phòng ngự của quân đội Nga ở khu vực phía trước. Sở dĩ tổn thất lũy kế của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 lên tới “bốn con số” chủ yếu là do quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng đơn vị này tham gia chiến đấu trên mũi tiến công chủ yếu. Sau ba tháng chiến đấu liên tục, trung bình mỗi ngày có hơn chục người thiệt mạng, tổn thất cộng dồn trong trận chiến sẽ vượt quá bốn con số. Đương nhiên trong xung đột tổng lực, chúng ta không thể chỉ nhìn vào tổn thất trong chiến đấu, mà mấu chốt là nhiệm vụ chiến đấu có hoàn thành hay không. Mặc dù thiệt hại của Lữ đoàn 47 là rất lớn, điều đó không thể phủ nhận, nhưng thành tích của Lữ đoàn cũng không phải là quá kém. Dưới sự tấn công liên tục của quân đội Ukraine (trong đó có sự góp sức lớn của Lữ đoàn 47), tuyến phòng thủ tiền phương của quân đội Nga theo hướng Orekhiv đã được mở và quân Ukraine hiện đang tấn công tuyến phòng thủ chính của Quân đội Nga. Hiện tại, giai đoạn tiến công vào tuyến phòng ngự chính của quân Nga đã kéo dài khoảng 20 ngày, Lữ đoàn 47 của quân đội Ukraine và các đơn vị bị thiệt hại nặng khác tại đây, đã nhanh chóng được bổ sung quân số, vũ khí, trang bị để phục hồi khả năng chiến đấu. Nhưng câu hỏi đặt ra là Lữ đoàn 47 và các đơn vị khác “chuẩn” NATO, liệu họ có thể tiếp tục đột phá vào sâu tuyến phòng ngự chính của Quân đội Nga được nữa hay không, nếu chỉ huy Quân đội Ukraine áp dụng chiến thuật NATO? Chắc chắn họ sẽ bị thiệt hại nặng hơn nữa. UAV tự sát Lancet của Nga tấn công xe bọc thép của Ukraine tại chiến trường Zaporizhia. Nguồn Topwar

