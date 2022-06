Tại sao Ukraine cố giữ bằng được Lisichansk tới hết tháng 6?

Đến sáng ngày thứ Hai 27/6, toàn bộ bờ trái của sông Bắc Donets đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Nga. Quân Nga đã chiếm đóng hoàn toàn Sieverodonetsk và tại Nhà máy hóa chất Azot, cứ điểm cố thủ cuối cùng, tàn quân Ukraine đã rút hết về thành phố Lisichansk nằm bên kia sông. Dự kiến Quân đội Nga và lực lượng dân quân Lugansk thân Nga, sẽ chiếm thành phố Lisichansk trong 3-4 ngày tới. Hiện tại, việc sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy hóa chất đang được tiến hành, với khoảng một phần ba trong số họ bày tỏ mong muốn được ở lại thành phố. Sau khi giành quyền kiểm soát Sieverodonetsk, Quân đội Nga và lực lượng dân quân Luhansk thân Nga ngay lập tức tiến vào Lisichansk đồng thời từ 5 hướng; đây là thành phố nằm cạnh Sieverodonetsk, được ngăn cách bởi sông Bắc Donetsk. Đây cũng là thành phố lớn cuối cùng tại Lugansk do Kiev kiểm soát. Trong số những đơn vị bị bao vây, có các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng dân quân. Tuy nhiên những lính đánh thuê đã được lệnh rút lui trước, vì họ giữ thông tin bí mật về hoạt động của lực lượng đặc biệt phương Tây ở Donbass. Vào ngày 26/6, Quân đội Nga tuyên bố làm chủ hoàn toàn thành phố Sieverodonetsk. Ban đầu, nhiều chuyên gia cho rằng, Quân đội Ukraine sẽ chiến đấu hết mình như ở Mariupol, do Quân đội Nga hiện đang cố gắng tránh giảm thương vong, nên không thể chiếm Lisichansk trong vài ngày tới. Nhưng không ngờ Sieverodonetsk lại sụp đổ nhanh chóng như vậy, mọi thứ diễn ra ở khu vực tiền tuyến này, đã chứng tỏ hiệu quả cao của binh lính Nga trong các trận chiến đô thị. Để tham khảo, hãy so sánh các lực lượng Mỹ và Anh đã tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại thành phố Mosul của Iraq từ ngày 24/3/2016 đến ngày 10/7/2017. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, đã điều động tới 3.500 lính đặc nhiệm và phải mất một năm rưỡi, họ mới đánh chiếm được Mosul với diện tích chỉ 180 km vuông. Trong khi đó thành phố Mariupol của Ukraine có diện tích tới 244 km vuông và Severo Donetsk với diện tích 42,1 km vuông. Những thành phố này có tỷ lệ nhà kiên cố cao hơn Mosul nhiều và đặc biệt là có các hầm trú ẩn kiên cố, được xây dựng từ thời Liên Xô. Đối thủ của Quân đội Nga là Quân đội Ukraine, cũng là lực lượng chính quy, được huấn luyện bài bản và trang bị vũ khí hiện đại, trong đó có nhiều vũ khí của phương Tây. Vì vậy, như Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ viết vào ngày 25/6, nguồn tin Ukraine xác nhận rằng, các lực lượng vũ trang Nga toàn quyền kiểm soát Sieverodonetsk và đang tiến về vùng ngoại ô phía nam Lisichansk. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Quân đội Nga đang "củng cố" và "tăng cường" các vị trí vừa chiếm được của mình ở Sieverodonetsk, Sirotino, Voronovo và Borovsky. Các vệ tinh của Mỹ cũng đã phát hiện thấy Quân đội Nga đang chiến đấu ở Lisichchansk và đã tới một khu mỏ và một nhà máy sản xuất gelatin ở ngoại ô thành phố. Quân đội Ukraine muốn đánh trả, nhưng không thành công. Quân đội Ukraine đã phải rút từ Sieverodonetsk về Lisichchansk trên một con đường duy nhất vào thành phố, một phần băng qua các cánh đồng và bị pháo binh Nga bắn phá liên tục. Tình hình của Quân đội Ukraine trong thành phố vẫn rất khó khăn: thiếu quân số, thiếu xe tăng, thiếu pháo binh và thiếu sự yểm trợ của không quân và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trong thành phố Lisichchansk. Theo một nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã được lệnh giữ Lisichchansk cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid từ ngày 28 đến 30/6. Khi đó, Nga sẽ bị đánh trả bằng vũ khí mới cũng như các biện pháp trừng phạt chống Nga và các hình thức khác. Trước đó để cố giữ Sieverodonetsk và Lisichchansk đến cuối tháng 6, lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine từ Nikolayev và Kharkov đã được chuyển tăng cường cho mặt trận ác liệt này. Theo nhiều ước tính khác nhau, có từ 5.000 đến 8.000 binh sĩ Ukraine được thêm vào “nồi hầm” tại đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 26/6 đã tiết lộ rằng, một đơn vị của Quân đội Ukraine đã cố gắng đột phá từ Lisichansk đến Bakhmut, nhưng đã bị không quân Nga tấn công, làm nhiều vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy và sau đó các lực lượng còn lại, bị phá hủy bởi pháo binh Nga. Ở phương Tây, báo chí đã phản ứng về thất bại của các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Luhansk. "Ukraine đang rút lui chiến lược khỏi Donbass, lãnh đạo NATO trong hội nghị thượng đỉnh Madrid đã nhận ra rằng, Quân đội Ukraine đang cạn kiệt sức lực và NATO sau đó có thể bị áp đảo”.

