Tại sao súng bắn tỉa SVLK-14S của Nga được ví như “siêu xe”

Súng bắn tỉa SVLK-14S do công ty chế tạo vũ khí tư nhân Tsar Pushka (KBIS) của Nga sản xuất; là khẩu súng được làm theo đơn đặt hàng, không sản xuất hàng loạt; giống như những siêu xe của Ferrari hay Porsche và SVLK-14S chỉ giành cho những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Công ty Tsar Pushka đã chế tạo nhiều mẫu súng bắn tỉa nổi tiếng, nhưng khẩu súng bắn tỉa SVLK-14S của Nga là khẩu súng nổi tiếng nhất mà công ty từng chế tạo, SVLK-14S được ví là khẩu súng thay đổi quy tắc xạ kích; SVLK-14S ở trong tay một xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp, có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách đến 3 km. SVLK-14S là mẫu súng bắn tỉa được sản xuất theo đơn đặt hàng và được chế tạo thủ công; các chuyên gia bắn tỉa đánh giá, SVLK-14S có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2 hoặc thậm chí 3 km; trong khi súng trường bắn tỉa L115A3 tiêu chuẩn của quân đội Anh, chỉ bắn trúng mục tiêu ở cự ly tối đa 1.500 m. Đạn tiêu chuẩn của SVLK-14S là loại đạn chuyên dùng cho súng bắn tỉa .408 Cheyenne (10,36×77 mm), sơ tốc đầu nòng có thể đạt 900 m/s, nhanh hơn gần ba lần so với tốc độ âm thanh. Theo Yu. Sinichkin, kỹ sư trưởng của KBIS, một viên đạn như vậy có thể xuyên qua lớp thép dày 30 mm ở cự ly bắn dưới 300 m; nếu ở cự ly 1.000 m, đạn có thể xuyên qua lớp áo chống đạn được bảo vệ cấp độ III theo tiêu chuẩn của NATO. Tờ Tấm gương của Anh, trong một bài báo viết về khẩu SVLK-14S, đã trích dẫn một tiết lộ của một sĩ quan tình báo giấu tên, hiện đang làm việc tại Quân đội Anh cho biết, khẩu SVLK-14S có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 3,2 km, đây là vũ khí hoàn toàn có thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Được đánh giá cao từ các xạ thủ đối với súng bắn tỉa SVLK-14S cũng là điều dễ hiểu; xuất hiện lần đầu vào năm 2016, SVLK-14S cho thấy những thiết kế độc đáo của mẫu súng này, khi nó có thể bắn hạ được những mục tiêu ở cự ly “ngoài đường chân trời”. SVLK-14S được thiết kế theo mẫu súng trường cổ điển, lên đạn bằng tay và chỉ bắn phát một; súng sử dụng khóa nòng trượt dọc, khóa bằng cách xoay ngang. Sau mỗi phát bắn, xạ thủ phải mở khóa nòng, kéo vỏ đạn ra và đưa viên đạn tiếp theo vào buồng đạn. Nòng súng SVLK-14S được chế tạo bằng nhôm đặc biệt, có chiều dài 900 mm, bên ngoài nòng có đường gân, để tăng độ chịu lực của nòng súng; lòng nòng súng bằng thép hợp kim đặc biệt, để giảm độ mòn nòng súng khi bắn. Súng sử dụng nhiều loại nòng, để bắn các loại đạn chuyên dùng cho súng bắn tỉa, như nòng súng dùng đạn .408 CheyTac (10.36×77mm); .338 Lapua Magnum (8.6×70 mm) và .338 Winchester Magnum (8.6×64 mm). Việc thay nòng súng của khẩu SVLK-14S rất dễ dàng, đây cũng là thiết kế chung của các loại súng bắn tỉa hiện đại. Tất cả các loại nòng súng đều sử dụng chung loại loa giảm giật T-Tuner, có thể hấp thụ 30% năng lượng giật hậu của súng. Cò súng SVLK-14S có thể dễ dàng điều chỉnh lực kéo cho phù hợp với tay bóp cò của xạ thủ; ốp trên của súng được xẻ 30 đường ray Picatinny để lắp ống kính ngắm quang học. Phụ tùng kèm theo súng là một ống giảm thanh và chân súng để xạ thủ sử dụng khi cần. Chiều dài của súng SVLK-14S là 1.570 mm, chiều cao (không lắp chân súng và ống ngắm quang học) là 175 mm và chiều rộng 96 mm; khối lượng súng là 9,6 kg, súng có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ từ -45°C đến + 65°C. Sơ tốc đạn phụ thuộc vào từng loại đạn, nhưng trong mọi trường hợp, không thấp hơn 900 m/s; tầm bắn hiệu quả đến 2.500 m. Độ chụm trung bình của cụm đạn 5 phát từ khoảng cách 100 m là 0,3 MOA; (tương đương với độ lệnh tâm mục tiêu là 9 mm). Tính năng chiến đấu của khẩu SVLK-14S liên tục được khẳng định trong các bài kiểm tra; trong điều kiện chiến đấu ban ngày, xạ thủ có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly đến 3,2 km và ban đêm là 2 km. Chất lượng tốt, đi kèm mức giá của khẩu súng cũng không hề dễ chịu, theo trang Web của nhà sản xuất Tsar Pushka (KBIS), khẩu SVLK-14S với cấu hình cơ bản có giá là 1,945 triệu rúp (tương đương 26.336 USD) Để đạt được những tính năng “không tưởng” đối với một khẩu súng bắn tỉa như vậy, khẩu SVLK-14S đã sử dụng những công nghệ mới nhất và vật liệu chế tạo tốt nhất; yếu tố này làm phức tạp đáng kể việc sản xuất cũng như làm tăng chi phí chế tạo; do vậy SVLK-14S là mẫu súng không thể sản xuất theo kiểu "hàng loạt". Nòng súng SVLK-14S sử dụng thiết kế “treo” hoàn toàn, ngoài đầu gắn vào buồng đạn, nòng súng không chạm hay có điểm tỳ bất kỳ nào vào thân súng (hay còn gọi là nòng treo); đây là giải pháp tiêu chuẩn cho súng bắn tỉa hiện đại, giúp súng có độ chính xác cao. Thân súng được làm bằng hợp kim nhôm, được dùng trong sản xuất máy bay; khóa nòng bằng thép hợp kim đặc biệt; ngoài vật liệu bằng thép và nhôm, những phần còn lại của khẩu SVLK-14S dùng vật liệu composite. Những vật liệu này phải chịu được lực giật của loại đạn .408 CheyTac. SVLK-14S không sử dụng hộp tiếp đạn như các loại súng bắn tỉa khác, mà sau mỗi phát bắn, xạ thủ phải tiếp đạn trực tiếp; mặc dù có những bất tiện, nhưng việc không sử dụng hộp tiếp đạn làm tăng độ vững chắc của thân súng. Cấu trúc tổng thể và độ vững chắc của súng góp phần quan trọng để có được tất cả các đặc tính khác biệt của khẩu SVLK-14S. Nhờ sử dụng tất cả các ý tưởng và giải pháp hiện đại nhất, súng bắn tỉa SVLK-14S là một khẩu súng mong ước của bất kỳ xạ thủ nào và giành được sự ngưỡng mộ của các chuyên gia quân sự về vũ khí Nga. Tuy nhiên một số cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực tế của một khẩu súng bắn tỉa có tính năng cao như vậy. Mặc dù còn có những nghi ngờ, tuy nhiên súng bắn tỉa SVLK-14S đang nổi tiếng không chỉ ở nước Nga mà cả ở nước ngoài; các mẫu súng bắn tỉa của KBIS khác dưới thương hiệu Lobaev Arms được làm theo công nghệ Mỹ, đang ngày càng được các lực lượng đặc biệt trên thế giới sử dụng. Đó cũng là lý do, súng bắn tỉa do Tsar Pushka sản xuất, luôn được các vệ sĩ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tin dùng. Nguồn ảnh: Guns. Tổng thống Nga Putin thử nghiệm súng bắn tỉa mới do tập đoàn Kalashnikov sản xuất. Nguồn: RT.



