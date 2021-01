Tại sao Nga tiếp tục “im lặng” trước không quân Israel?

Một tháng đầu tiên của năm 2021, được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng kinh ngạc, trong hoạt động của Không quân Israel trên bầu trời Syria. Cuộc tấn công dữ dội nhất diễn ra vào sáng ngày 13/1, nhằm vào nhiều mục tiêu của Syria và Iran ở tỉnh Deir Ezzor, bao gồm cả căn cứ ngầm của Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran gần al-Bukamal. Các hoạt động của Israel được thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ - Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo và Israel đã trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công. Cựu Giám đốc CIA, Ngoại trưởng Mike Pompeo, được cho là đã thảo luận về các cuộc không kích với Yossi Cohen, giám đốc cơ quan gián điệp Mossad của Israel. Việc Mỹ ủng hộ các cuộc không kích của Tel Aviv là một thông điệp rõ ràng gửi tới Iran, Mỹ hoàn toàn ủng hội Israel, trong các hành động chống lại Iran trên lãnh thổ Syria; Mỹ hoàn toàn không có ý định che giấu việc giúp đỡ đồng minh thân cận nhất này. Israel là một đối tác quân sự quan trọng của Mỹ và có vị trí chiến lược trọng yếu ở Trung Đông. Và một số cuộc tấn công do Israel tiến hành, thực hiện trên lãnh thổ Syria, có thể không thể tách rời khỏi lợi ích của Mỹ. Bởi trước khi Israel không kích, tiêm kích F-35 đã có mặt trên không phận Syria, đồng nghĩa với việc chiến sự rất căng thẳng. Tất cả các cuộc không kích trong hai tuần đầu năm 2021 là những cuộc không kích quan trọng nhất của Israel, kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria. Chúng có ý nghĩa quan trọng đến mức, Damascus thậm chí còn cáo buộc Tel Aviv thực hiện các cuộc không kích, với sự hỗ trợ rất công khai của các chiến binh IS, mà Quân đội chính phủ Syria đang săn lùng. Israel vẫn kiên trì tiếp tục cuộc “thập tự chinh” chống lại Iran và các đồng minh của họ ở Syria. Có thể Israel nhận thấy trong thời gian tới, dưới nhiệm kỳ của ông Biden, sẽ không ủng hộ Tel Aviv nhiều như dưới thời Tổng thống Trump; và bây giờ, tận dụng mọi cơ hội có thể, nên được Israel sử dụng tối đa. Một số chuyên gia cho rằng, Israel được Mỹ hậu thuẫn, nhưng dường như Syria lại bị cô lập và bất lực mà không có sự ủng hộ của Nga. Nhưng theo phân tích, Nga không hề thờ ơ; lý do khiến tên lửa S-400 của Nga tại Syria vẫn “nằm im”, để cho F-35 của Israel tự do ra vào không phận Syria, là do Mỹ và Nga đã ngầm đạt được thỏa thuận. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga luôn không hòa hợp với nhau, nhưng hai nước vẫn có thể chung sống trong hòa bình hàng chục năm nay; điều này đều có liên quan mật thiết đến tình hình quốc tế, bởi vì 2 quốc gia đều đang có số vũ khí hạt nhân đứng đầu thế giới, và những hành động đều không cho phép hai bên được phạm sai lầm. Chi tiêu quân sự của Mỹ hàng năm đứng đầu thế giới, và thu nhập về bán vũ khí của Mỹ là không hề nhỏ. Tiêm kích F-35 là loại chiến đấu cơ thế hệ 5 duy nhất trên thế giới hiện nay, đang được chào bán rộng rãi, và được coi là “con gà đẻ trứng vàng” trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Trong trường hợp F-35 của Israel (thậm chí là của Mỹ), được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Syria và Israel bị vũ khí do Nga sản xuất bắn hạ thành công, thì quân đội Mỹ cũng tự hạ thấp hình ảnh của F-35; chắc chắn Mỹ không muốn gặp tình huống như vậy. Còn Nga thì dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, nền kinh tế cũng đang rất “lận đận”. Bán vũ khí là một con đường tắt, để Nga phục hồi sức khỏe nền kinh tế “ốm yếu” và có tiền tái đầu tư phát triển vũ khí mới. Cũng vì lý do như vậy, nên Nga không dám mạo hiểm để hệ thống phòng không S-400 đối đầu với F-35. Điều này cho thấy cả Mỹ và Nga đều duy trì thái độ tương đối thận trọng trong cuộc đối đầu vũ khí. Ông Zvi Magan, người từng là đại sứ Israel tại Liên bang Nga cách đây không lâu nói rằng, Israel và Nga sẽ trao đổi thông tin trước khi hành động, và Nga có quyền làm những gì mà họ cho là đúng ở Syria. Do đó, không phải Nga có ý định “im lặng”, trong cuộc xung đột giữa Syria và Israel, tuy nhiên những “rắc rối vụn vặt” vừa qua, không đáng để quân đội Nga can thiệp. Việc S-400 “nằm im” trong suốt thời gian qua, chẳng qua cũng vì lợi ích quốc gia của Nga mà thôi. Nguồn ảnh: Topwar. Tàu sân bay Nga từng một thời "lừng lẫy" trên chiến trường Syria. Nguồn: QPVN.

Một tháng đầu tiên của năm 2021, được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng kinh ngạc, trong hoạt động của Không quân Israel trên bầu trời Syria. Cuộc tấn công dữ dội nhất diễn ra vào sáng ngày 13/1, nhằm vào nhiều mục tiêu của Syria và Iran ở tỉnh Deir Ezzor, bao gồm cả căn cứ ngầm của Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran gần al-Bukamal. Các hoạt động của Israel được thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ - Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo và Israel đã trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công. Cựu Giám đốc CIA, Ngoại trưởng Mike Pompeo, được cho là đã thảo luận về các cuộc không kích với Yossi Cohen, giám đốc cơ quan gián điệp Mossad của Israel. Việc Mỹ ủng hộ các cuộc không kích của Tel Aviv là một thông điệp rõ ràng gửi tới Iran, Mỹ hoàn toàn ủng hội Israel, trong các hành động chống lại Iran trên lãnh thổ Syria ; Mỹ hoàn toàn không có ý định che giấu việc giúp đỡ đồng minh thân cận nhất này. Israel là một đối tác quân sự quan trọng của Mỹ và có vị trí chiến lược trọng yếu ở Trung Đông. Và một số cuộc tấn công do Israel tiến hành, thực hiện trên lãnh thổ Syria, có thể không thể tách rời khỏi lợi ích của Mỹ. Bởi trước khi Israel không kích, tiêm kích F-35 đã có mặt trên không phận Syria, đồng nghĩa với việc chiến sự rất căng thẳng. Tất cả các cuộc không kích trong hai tuần đầu năm 2021 là những cuộc không kích quan trọng nhất của Israel, kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria. Chúng có ý nghĩa quan trọng đến mức, Damascus thậm chí còn cáo buộc Tel Aviv thực hiện các cuộc không kích, với sự hỗ trợ rất công khai của các chiến binh IS, mà Quân đội chính phủ Syria đang săn lùng. Israel vẫn kiên trì tiếp tục cuộc “thập tự chinh” chống lại Iran và các đồng minh của họ ở Syria. Có thể Israel nhận thấy trong thời gian tới, dưới nhiệm kỳ của ông Biden, sẽ không ủng hộ Tel Aviv nhiều như dưới thời Tổng thống Trump; và bây giờ, tận dụng mọi cơ hội có thể, nên được Israel sử dụng tối đa. Một số chuyên gia cho rằng, Israel được Mỹ hậu thuẫn, nhưng dường như Syria lại bị cô lập và bất lực mà không có sự ủng hộ của Nga. Nhưng theo phân tích, Nga không hề thờ ơ; lý do khiến tên lửa S-400 của Nga tại Syria vẫn “nằm im”, để cho F-35 của Israel tự do ra vào không phận Syria, là do Mỹ và Nga đã ngầm đạt được thỏa thuận. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga luôn không hòa hợp với nhau, nhưng hai nước vẫn có thể chung sống trong hòa bình hàng chục năm nay; điều này đều có liên quan mật thiết đến tình hình quốc tế, bởi vì 2 quốc gia đều đang có số vũ khí hạt nhân đứng đầu thế giới, và những hành động đều không cho phép hai bên được phạm sai lầm. Chi tiêu quân sự của Mỹ hàng năm đứng đầu thế giới, và thu nhập về bán vũ khí của Mỹ là không hề nhỏ. Tiêm kích F-35 là loại chiến đấu cơ thế hệ 5 duy nhất trên thế giới hiện nay, đang được chào bán rộng rãi, và được coi là “con gà đẻ trứng vàng” trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Trong trường hợp F-35 của Israel (thậm chí là của Mỹ), được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Syria và Israel bị vũ khí do Nga sản xuất bắn hạ thành công, thì quân đội Mỹ cũng tự hạ thấp hình ảnh của F-35; chắc chắn Mỹ không muốn gặp tình huống như vậy. Còn Nga thì dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, nền kinh tế cũng đang rất “lận đận”. Bán vũ khí là một con đường tắt, để Nga phục hồi sức khỏe nền kinh tế “ốm yếu” và có tiền tái đầu tư phát triển vũ khí mới. Cũng vì lý do như vậy, nên Nga không dám mạo hiểm để hệ thống phòng không S-400 đối đầu với F-35. Điều này cho thấy cả Mỹ và Nga đều duy trì thái độ tương đối thận trọng trong cuộc đối đầu vũ khí. Ông Zvi Magan, người từng là đại sứ Israel tại Liên bang Nga cách đây không lâu nói rằng, Israel và Nga sẽ trao đổi thông tin trước khi hành động, và Nga có quyền làm những gì mà họ cho là đúng ở Syria. Do đó, không phải Nga có ý định “im lặng”, trong cuộc xung đột giữa Syria và Israel, tuy nhiên những “rắc rối vụn vặt” vừa qua, không đáng để quân đội Nga can thiệp. Việc S-400 “nằm im” trong suốt thời gian qua, chẳng qua cũng vì lợi ích quốc gia của Nga mà thôi. Nguồn ảnh: Topwar. Tàu sân bay Nga từng một thời "lừng lẫy" trên chiến trường Syria. Nguồn: QPVN.