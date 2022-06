Tại sao đặc nhiệm Mỹ chọn tiểu liên MCX Rattler của Thuỵ Sĩ?

Vào ngày 19/5, Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (US SOCOM) đã thông báo ý định mua tiểu liên Sig MCX Rattler 300 Blackout 5,56x45mm NATO làm vũ khí phòng vệ cá nhân theo hợp đồng 5 năm với một nhà cung cấp duy nhất. Hiện tại, Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ thuộc hàng lớn nhất thế giới, cả về quân số và số lượng các đơn vị khác nhau. Đồng thời, lực lượng đặc biệt của Mỹ được phân biệt bởi một cấu trúc khá phân nhánh; lực lượng đặc biệt của họ tồn tại trong tất cả các loại lực lượng vũ trang của Mỹ. PDW (Personal Defens Weapon - vũ khí tự vệ cá nhân, còn hay gọi là súng tiểu liên) là tên gọi của cả một nhóm vũ khí theo cách phân loại của phương Tây. Nó được thiết kế để trang bị cho lực lượng "tuyến hai" như kíp xe tăng, pháo binh, đặc công, v.v. Đặc điểm chính của PDW là sử dụng loại đạn đặc biệt; các loại đạn được sử dụng rộng rãi nhất là 4,6x30 và 5,7x28 mm cho tiểu liên Heckler & Koch MP7 và FN P90. Những loại vũ khí này đã tìm được chỗ đứng trong lực lượng cảnh sát, lực lượng đặc biệt và an ninh, cũng như vũ khí phòng vệ cá nhân. Trước đây, trước khi các loại đạn đặc biệt ra đời, súng tiểu liên chủ yếu sử dụng đạn 9x19 mm Prabellum; nhưng loại đạn này ngày càng không hiệu quả trước các loại áo giáp cá nhân, ngày càng được sử dụng phổ biến. Đạn tốc độ cao cỡ nhỏ 5,7x28 cho thấy khả năng xuyên giáp tốt hơn đáng kể so với loại 9x19 mm, đồng thời có độ giật thấp hơn. Đường kính đạn nhỏ hơn, giúp tăng hộp tiếp đạn tới 50 viên vào một băng đạn tiêu chuẩn, như của súng tiểu liên P90. Với độ giật nhỏ, dễ kiểm soát trong quá trình bắn liên thanh, đạn có sơ tốc đầu nòng lớn, đường đạn căng và băng đạn dung lượng lớn, hoàn toàn phù hợp với khái niệm vũ khí cho lực lượng đặc biệt. Do đó, trong cận chiến, một người lính với khẩu P90 có cơ hội chiến đấu tốt hơn. Kể từ năm 2001, loại đạn mới cùng với súng tiểu liên Heckler & Koch MP7A1 bắt đầu được đưa vào trang bị cho lực lượng đặc biệt Đức; năm 2005 nó được cảnh sát quân sự Anh chấp nhận và từ năm 2006 là lực lượng vũ trang Đức. Loại đạn này là đạn xuyên giáp có lõi bằng thép cacbon. Năm 2017, lực lượng đặc nhiệm Mỹ SOCOM bắt đầu tìm kiếm một loại vũ khí nhỏ gọn và nhẹ, "cho phép người bắn có hỏa lực tối đa trong một vũ khí nhỏ gọn". Kể từ đó, SOCOM đã liên tục thử nghiệm các hệ thống vũ khí khác nhau, để tìm ra loại vũ khí tối ưu. Cuối cùng sự lựa chọn đã giảm xuống các vũ khí dễ tiếp cận nhất về tốc độ sản xuất, bởi vì SOCOM đã thử nghiệm nhiều vũ khí mới trong một thời gian dài và đơn giản là không muốn đợi thêm một năm hoặc hơn. Sig được chọn là nhà cung cấp duy nhất, có thể cung cấp vũ khí cần thiết cho SOCOM một cách kịp thời. Hợp đồng chính thức vẫn đang đàm phán thêm một số điều khoản, nhưng việc được SOCOM chọn, là một thắng lợi của nhà sản xuất vũ khí Thụy Sĩ. Công ty gần đây cũng đã giành được hợp đồng lớn cung cấp cho các đơn vị quân đội chính quy, một mẫu súng trường tiến công và súng máy hạng nhẹ mới, cả hai đều dựa trên Sig MCX. Điều gây ngạc nhiên là cảnh sát bang cực bắc Schleswig-Holstein của Đức vào năm 2017, lại ưa thích các sản phẩm của SIG, mặc dù khẩu tiểu liên HK 416 được cảnh sát Đức chấp nhận đưa vào biên chế năm vào năm 2005. Đồng bộ khẩu tiểu liên Sig Sauer MCX Rattler gồm súng, ống giảm thanh, hộp bảo quản, hộp tiếp đạn, bộ thay nòng nhanh. Phiên bản 5,56mm sử dụng loại đạn tương thích với khẩu M4A1 carbine lớn hơn và các loại súng trường tấn công tiêu chuẩn khác của Mỹ. Cả hai cỡ nòng của khẩu Sig Sauer MCX Rattler đều có nòng dài 14cm; tổng chiều dài của súng là 60 cm (tính cả phần báng súng bằng nhôm có thể rút vào). Phiên bản 300 Blackout dài hơn 1,3 cm so với phiên bản bắn đạn 5,56 mm. Cả hai phiên bản đều nặng khoảng 2,7 kg không bao gồm đạn. MCX Rattler được trang bị tấm ốp lót tay nổi tự do M-LOK được cấp bằng sáng chế của Sig, đây là hệ thống gắn phụ kiện riêng của hãng, được trang bị thanh ray Picatinny cho các phụ kiện, với tay kéo khóa nòng thuận cả hai tay. SOCOM cũng sẽ mua bộ giảm thanh dòng Sig SL cho cả hai phiên bản. SOCOM được cho là đang quan tâm đến mẫu súng tiểu liên 300 Blackout, bắn đạn 7,62x35mm, được phát triển bởi Advanced Armament Corporation (AAC) phối hợp với Remington vào năm 2009 và chủ yếu có sẵn trong hai biến thể, 300 Whisper và 300 AAC Blackout. 300 AAC Blackout được cho là tương đương với hiệu suất đạn đạo của loại đạn súng trường tấn công 7,62x39mm do Liên Xô thiết kế, đồng thời duy trì độ chính xác và uy lực khi bắn từ vũ khí có nòng rất ngắn. Còn mẫu 300 Whisper sử dụng đạn có tốc độ cận âm nặng hơn và là vũ khí lý tưởng để chế áp và cận chiến. Mẫu tiểu liên 300 AAC Blackout có đường đạn tuyệt vời, độ chính xác cao và không bị mất các đặc tính của nó ngay cả khi sử dụng ống giảm thanh. Độ giật của vũ khí khi sử dụng loại đạn này rất nhẹ và cho phép xạ thủ có thể khai hỏa với độ chính xác cao, ngay cả trong chế độ liên thanh.

