Súng tiểu liên mới của Nga liệu có đủ sức soán ngôi dòng AK?

Yêu cầu phát triển một loại súng tiểu liên mới, cho các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu từ vài năm trước và được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Vityaz-MO ROC. Mục đích là tạo ra một loại vũ khí tự động, sử dung đạn súng ngắn; yêu cầu của súng là tốc độ bắn cao, kích thước và trọng lượng hạn chế. Vào tháng Bảy vừa qua, Kalashnikov đã thông báo về việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Ủy ban liên bộ đã công nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu và phù hợp để sản xuất hàng loạt. Người ta đề nghị đặt tên cho súng mới phát triển là “Súng tiểu liên Kalashnikov. 2020”, để tưởng nhớ nhà thiết kế V.M. Kalashnikov, người đặt nền móng cho dòng vũ khí này. Vào tháng 8 năm ngoái, súng tiểu liên PPK-20 cùng với các sản phẩm của gia đình Kalashnikov trước đó, đã được trình diễn tại triển lãm Army-2020. Sau đó, vào tháng 10/2020, Kalashnikov đã công bố một video quảng cáo về loại vũ khí này, được thể hiện từ các góc độ khác nhau, cũng như một số đặc điểm kỹ chiến thuật của nó. Vào trước ngày khai mạc diễn đàn Army-2021, Kalashnikov đã thông báo về sự xuất hiện của một phiên bản sửa đổi của PPK-20. Nó được phát triển cho các các phi công và lực lượng đặc biệt. Hiện phiên bản vũ khí này, được bổ sung một số thiết bị phụ trợ, đang được thử nghiệm trong Không quân Nga. Phiên bản tiểu liên PPK-20 mới nhất, đã được Kalashnikov trưng bày tại diễn đàn Army-2021 và thu hút sự chú ý của khách tham quan. Các thử nghiệm của PPK-20 được báo cáo là gần kết thúc. Trong tương lai gần, một đơn đặt hàng dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt PPK-20 với nhiều sửa đổi khác nhau, để chuyển giao cho các lực lượng vũ trang. PPK-20 được phát triển trên cơ sở súng tiểu liên Vityaz-SN, được phát triển vào giữa những năm 2000; tiểu liên Vityaz-SN là loại vũ khí tự động, sử dụng loại đạn dành cho súng ngắn 9x19 mm Parabellum. Súng được chế tạo trên các giải pháp kỹ thuật của súng trường tấn công AK. Tiểu liên Vityaz-SN đã được trang bị cho các lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga, FSB và FSO. Hơn một thập kỷ rưỡi hoạt động, nó đã khẳng định là một vũ khí tin cậy và hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Được biết trong quá trình phát triển PPK-20, các nguyên tắc hoạt động cơ bản và hầu hết các bộ phận có sẵn vẫn được giữ lại. Đồng thời, thiết kế đã được sửa đổi có tính đến các yêu cầu của lực lượng Không quân và các chi tiết cụ thể của mục đích sử dụng trong chiến đấu hàng không. Phần lớn máy súng của PPK-20 với khóa nòng, cơ chế kích hoạt bắn và các yếu tố khác giống như Vityaz-SN. Đồng thời, thiết kế của chúng đã được cải tiến có tính đến kinh nghiệm sử dụng các loại súng tiểu liên trước đây. Các đặc điểm của khẩu Vityaz-SN vẫn được giữ nguyên trên khẩu PPK-20, như tốc độ bắn đến 800 phát/phút. Khi sử dụng đạn 7N21, sơ tốc đạn là 470 m/s và khả năng xuyên giáp đạt mức độ 3A. Tuy nhiên PPK-20 áp dựng các giải pháp hiện đại, có sự khác biệt đáng kể so với Vityaz-SN; nhất là hình dạng bên ngoài và mức độ tiện dụng. Một trong những yêu cầu chính của Không quân là việc giảm tối đa kích thước và trọng lượng của vũ khí. Để giải quyết vấn đề này, PPK-20 sử dụng báng súng bằng polimer, có thể điều chỉnh dài-ngắn và gập lại bằng cách xoay về phía trước và sang phải. Khi gấp lại, PPK-20 với loa giảm giật tiêu chuẩn, có chiều dài chỉ 410 mm. Trọng lượng của súng không có đạn, kính ngắm hay các phụ kiện khác, chỉ nặng 2,5 kg. Thiết kế của PPK-20 vẫn giữ lại tay kéo khóa nòng và cần gạt hạn định cách bắn bên phải, đặc trưng của dòng AK; nhưng ở phiên bản mới nhất, PPK-20 được bổ sung các lẫy hạn định bắn, bố trí ở cả hai bên thân súng. Thiết kế này cho phép người sử dụng chọn chế độ bắn hoặc khóa an toàn, mà không cần rời bàn tay khỏi tay cầm. PPK-20 đã cập nhật các ray picatinny trên toàn bộ nắp hộp khóa nòng và ở ốp lót tay dưới. Các phụ kiện đi kèm PPK-20 bao gồm một ống giảm thanh, giảm đáng kể tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng; ống này có thể tháo lắp nhanh bằng kết nối như kiểu lưỡi lê, giúp tốn ít thời gian nhất. Khi di chuyển, PPK-20 được để trong hộp; ngoài ra hộp đựng có thể chứa 4 hộp tiếp đạn cùng một bộ dụng cụ giúp bảo dưỡng súng và có thể được đặt trong ghế phóng NAZ của máy bay chiến đấu. Nếu chẳng may gặp sự cố, khi phóng dù ra, mang theo cả vũ khí và phi công có trong tay một loại vũ khí đủ mạnh và hiệu quả để tự vệ trong khi chờ sự cứu trợ. Phiên bản thử nghiệm trước đây của súng tiểu liên PPK-20, được chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga và hiện có thể được đưa vào trang bị rộng rãi trong quân đội Nga. PPK-20 không chỉ dùng cho phi công, mà có lẽ dành cho Lực lượng hoạt động đặc biệt hoặc các lực lượng tương tự khác. PPK-20 là phiên bản cải tiến và hiện đại hóa của tiểu liên Vityaz-SN cũ hơn, nên chắc chắn được lực lượng đặc biệt quan tâm. PPK-20 cũng có thể được đưa ra thị trường quốc tế. Khách hàng tiềm năng sẽ bị thu hút bởi PPK-20 sử dụng một trong những loại đạn 9×19 phổ biến nhất và khả năng tương thích với nhiều loại phụ kiện. Sự kết hợp giữa tính năng cao và giá cả phù hợp, sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng của PPK-20. Như vậy tiểu liên PPK-20 có khả năng sẽ được nhiều lực lượng trong Quân đội và Bộ Nội vụ Nga sử dụng; là loại vũ khí thay thế xứng đáng tiểu liên Vityaz-SN cũ hơn; đồng thời bổ sung thêm vào danh sách gia đình AK lừng danh. Nguồn ảnh: Guns. Cơ chế hoạt động của gần như mọi khẩu súng trường tấn công AK-47. Nguồn: Vickers.



Yêu cầu phát triển một loại súng tiểu liên mới, cho các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu từ vài năm trước và được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Vityaz-MO ROC. Mục đích là tạo ra một loại vũ khí tự động, sử dung đạn súng ngắn; yêu cầu của súng là tốc độ bắn cao, kích thước và trọng lượng hạn chế. Vào tháng Bảy vừa qua, Kalashnikov đã thông báo về việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Ủy ban liên bộ đã công nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu và phù hợp để sản xuất hàng loạt. Người ta đề nghị đặt tên cho súng mới phát triển là “Súng tiểu liên Kalashnikov. 2020”, để tưởng nhớ nhà thiết kế V.M. Kalashnikov, người đặt nền móng cho dòng vũ khí này. Vào tháng 8 năm ngoái, súng tiểu liên PPK-20 cùng với các sản phẩm của gia đình Kalashnikov trước đó, đã được trình diễn tại triển lãm Army-2020. Sau đó, vào tháng 10/2020, Kalashnikov đã công bố một video quảng cáo về loại vũ khí này, được thể hiện từ các góc độ khác nhau, cũng như một số đặc điểm kỹ chiến thuật của nó. Vào trước ngày khai mạc diễn đàn Army-2021, Kalashnikov đã thông báo về sự xuất hiện của một phiên bản sửa đổi của PPK-20. Nó được phát triển cho các các phi công và lực lượng đặc biệt. Hiện phiên bản vũ khí này, được bổ sung một số thiết bị phụ trợ, đang được thử nghiệm trong Không quân Nga. Phiên bản tiểu liên PPK-20 mới nhất, đã được Kalashnikov trưng bày tại diễn đàn Army-2021 và thu hút sự chú ý của khách tham quan. Các thử nghiệm của PPK-20 được báo cáo là gần kết thúc. Trong tương lai gần, một đơn đặt hàng dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt PPK-20 với nhiều sửa đổi khác nhau, để chuyển giao cho các lực lượng vũ trang. PPK-20 được phát triển trên cơ sở súng tiểu liên Vityaz-SN, được phát triển vào giữa những năm 2000; tiểu liên Vityaz-SN là loại vũ khí tự động, sử dụng loại đạn dành cho súng ngắn 9x19 mm Parabellum. Súng được chế tạo trên các giải pháp kỹ thuật của súng trường tấn công AK. Tiểu liên Vityaz-SN đã được trang bị cho các lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga, FSB và FSO. Hơn một thập kỷ rưỡi hoạt động, nó đã khẳng định là một vũ khí tin cậy và hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Được biết trong quá trình phát triển PPK-20, các nguyên tắc hoạt động cơ bản và hầu hết các bộ phận có sẵn vẫn được giữ lại. Đồng thời, thiết kế đã được sửa đổi có tính đến các yêu cầu của lực lượng Không quân và các chi tiết cụ thể của mục đích sử dụng trong chiến đấu hàng không. Phần lớn máy súng của PPK-20 với khóa nòng, cơ chế kích hoạt bắn và các yếu tố khác giống như Vityaz-SN. Đồng thời, thiết kế của chúng đã được cải tiến có tính đến kinh nghiệm sử dụng các loại súng tiểu liên trước đây. Các đặc điểm của khẩu Vityaz-SN vẫn được giữ nguyên trên khẩu PPK-20, như tốc độ bắn đến 800 phát/phút. Khi sử dụng đạn 7N21, sơ tốc đạn là 470 m/s và khả năng xuyên giáp đạt mức độ 3A. Tuy nhiên PPK-20 áp dựng các giải pháp hiện đại, có sự khác biệt đáng kể so với Vityaz-SN; nhất là hình dạng bên ngoài và mức độ tiện dụng. Một trong những yêu cầu chính của Không quân là việc giảm tối đa kích thước và trọng lượng của vũ khí. Để giải quyết vấn đề này, PPK-20 sử dụng báng súng bằng polimer, có thể điều chỉnh dài-ngắn và gập lại bằng cách xoay về phía trước và sang phải. Khi gấp lại, PPK-20 với loa giảm giật tiêu chuẩn, có chiều dài chỉ 410 mm. Trọng lượng của súng không có đạn, kính ngắm hay các phụ kiện khác, chỉ nặng 2,5 kg. Thiết kế của PPK-20 vẫn giữ lại tay kéo khóa nòng và cần gạt hạn định cách bắn bên phải, đặc trưng của dòng AK; nhưng ở phiên bản mới nhất, PPK-20 được bổ sung các lẫy hạn định bắn, bố trí ở cả hai bên thân súng. Thiết kế này cho phép người sử dụng chọn chế độ bắn hoặc khóa an toàn, mà không cần rời bàn tay khỏi tay cầm. PPK-20 đã cập nhật các ray picatinny trên toàn bộ nắp hộp khóa nòng và ở ốp lót tay dưới. Các phụ kiện đi kèm PPK-20 bao gồm một ống giảm thanh, giảm đáng kể tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng; ống này có thể tháo lắp nhanh bằng kết nối như kiểu lưỡi lê, giúp tốn ít thời gian nhất. Khi di chuyển, PPK-20 được để trong hộp; ngoài ra hộp đựng có thể chứa 4 hộp tiếp đạn cùng một bộ dụng cụ giúp bảo dưỡng súng và có thể được đặt trong ghế phóng NAZ của máy bay chiến đấu. Nếu chẳng may gặp sự cố, khi phóng dù ra, mang theo cả vũ khí và phi công có trong tay một loại vũ khí đủ mạnh và hiệu quả để tự vệ trong khi chờ sự cứu trợ. Phiên bản thử nghiệm trước đây của súng tiểu liên PPK-20, được chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga và hiện có thể được đưa vào trang bị rộng rãi trong quân đội Nga. PPK-20 không chỉ dùng cho phi công, mà có lẽ dành cho Lực lượng hoạt động đặc biệt hoặc các lực lượng tương tự khác. PPK-20 là phiên bản cải tiến và hiện đại hóa của tiểu liên Vityaz-SN cũ hơn, nên chắc chắn được lực lượng đặc biệt quan tâm. PPK-20 cũng có thể được đưa ra thị trường quốc tế. Khách hàng tiềm năng sẽ bị thu hút bởi PPK-20 sử dụng một trong những loại đạn 9×19 phổ biến nhất và khả năng tương thích với nhiều loại phụ kiện. Sự kết hợp giữa tính năng cao và giá cả phù hợp, sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng của PPK-20. Như vậy tiểu liên PPK-20 có khả năng sẽ được nhiều lực lượng trong Quân đội và Bộ Nội vụ Nga sử dụng; là loại vũ khí thay thế xứng đáng tiểu liên Vityaz-SN cũ hơn; đồng thời bổ sung thêm vào danh sách gia đình AK lừng danh. Nguồn ảnh: Guns. Cơ chế hoạt động của gần như mọi khẩu súng trường tấn công AK-47. Nguồn: Vickers.