Tại sao chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc không có khách mua?

Cuộc chiến giữa các máy bay chiến đấu tàng hình giữa máy bay Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể tác động mạnh đến thị trường xuất khẩu toàn cầu. Mỹ đã bán máy bay F-35 cho rất nhiều quốc gia; trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa tìm được khách hàng cho máy bay thế hệ 5 của họ. Không giống như các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga, Trung Quốc đang giữ bí mật chặt chẽ máy bay tàng hình J-20, cấm xuất khẩu sang các nước khác, giống như việc Mỹ từ chối bán F-22 Raptors. Sau khi đưa chiến đấu cơ J-20 vào biên chế năm 2017, có nhiều suy đoán rằng, Trung Quốc sẽ bán loại máy bay chiến đấu này, ít nhất là cho các đồng minh thân cận của họ; nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào về việc Trung Quốc bán loại chiến đấu cơ này. J-20 được phát triển bởi Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thành Đô của Trung Quốc. Đây là loại tiêm kích tàng hình một chỗ ngồi, hoạt động trong mọi thời tiết, với khả năng tấn công chính xác. Tiêm kích J-20 được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), máy bay vẫn được trang bị một khẩu pháo hàng không bên trong và nó có thể mang tên lửa không đối không tầm xa PL-12C/D và PL-21 (AAM). Hai khoang vũ khí nhỏ bên trong máy bay có thể tích hợp tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10. J-20 cũng có thể mang tên lửa đất đối không, tên lửa chống bức xạ, bom dẫn đường bằng laser và bom rơi tự do. Tốc độ tối đa của J-20 là 2.100 km/h và trần bay của nó được cho là đến là 18.000m. Tuy nhiên, sự phát triển của máy bay chiến đấu tàng hình J-20 đã vấp phải những tranh cãi, vì có những cáo buộc rằng, tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu và thành phần thiết kế quan trọng từ chương trình F-22 Raptor của Mỹ. Hãng tin NBC News đưa tin, Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đánh cắp thông tin quan trọng về thiết kế của máy bay chiến đấu tàng hình của họ. Nhiều chuyên gia nêu rõ, những điểm tương đồng giữa J-20 của Trung Quốc với F-35 và F-22 của quân đội Mỹ. Mặc dù F-22 của Mỹ không được xuất khẩu, nhưng loại chiến đấu cơ tàng hình F-35 do Công ty Hàng không Lockheed Martin phát triển; F-35 được sản xuất để sử dụng cho quân đội Mỹ, các đối tác trong chương trình NATO và các đồng minh của Mỹ. Máy bay chiến đấu tàng hình có ba biến thể đó là F-35A là biến thể cất và hạ cánh thông thường (CTOL); F-35B dành cho cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) và biến thể trên tàu sân bay (CV) F-35C. Khách hàng gần đây nhất của F-35 là Thụy Sĩ, đất nước trung lập này đã ký thỏa thuận mua F-35 của Lockheed Martin, và trở thành quốc gia thứ 15 sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình. Hiện có 6 quốc gia châu Âu sử dụng F-35. Còn Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 do công ty hàng không Sukhoi của Nga phát triển. Theo Hãng thông tấn Nga TASS, công nghệ tàng hình và việc sử dụng vật liệu composite, cho phép Su-57 có tốc độ bay siêu âm và khả năng cơ động rất cao. Su-57 được trang bị thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, hệ thống radar và vũ khí trong thân máy bay. Su-57 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển. Thậm chí Su-57 cũng được trang bị tên lửa siêu thanh và đã được thử nghiệm thành công trong chiến đấu ở Syria. Tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã đề cập rằng, Phòng Thiết kế Sukhoi, phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga, đang lên kế hoạch phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 hai chỗ ngồi, cho cấu hình xuất khẩu của nước này. Gần đây, theo các nguồn tin cho rằng, Nga đang đàm phán với 5 khách hàng tiềm năng cho máy bay Su-57. Mặc dù không có nhiều thông tin, nhưng có tin đồn rằng Algeria, Ấn Độ, Ai Cập, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar có thể đã bày tỏ sự quan tâm của họ đến tiêm kích Su-57. Trong khi máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc không phải để bán, Bắc Kinh đã phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình khác, Shenyang J-31, hiện được gọi là FC-31, cho mục đích xuất khẩu. J-31 được Trung Quốc giới thiệu là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đa chức năng, hai động cơ. Theo thông tin, J-31 có khả năng hỗ trợ các hoạt động yểm trợ tầm gần, ném bom và chiếm ưu thế trên không. J-31 được trang bị một pháo hàng không bên trong, có hai khoang vũ khí bên trong thân máy bay và ba điểm cứng tải trọng. Mỗi khoang vũ khí bên trong của máy bay phản lực có thể mang tối đa hai tên lửa không đối không, có kích cỡ trung bình. Tốc độ tối đa của J-31 là khoảng 2.200 km/h và có tầm hoạt động tối đa hơn 2.000 km, nếu sử dụng các thùng nhiên liệu phụ lắp bên ngoài. Trần bay tối đa của J-31 là khoảng 20.000m. Mặc dù J-31 có sẵn để xuất khẩu, nhưng có vẻ như chiếc máy bay này vẫn chưa thể tìm được khách hàng tiềm năng. Nhiều chuyên gia cho rằng, lý do chính của việc này có thể là do quan hệ “không thân ái” của Trung Quốc với các nước lớn. Thị trường máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như chỉ giới hạn ở một vài quốc gia. Kể từ những năm 1990, thị trường cốt lõi của máy bay chiến đấu Trung Quốc, chỉ giới hạn ở các nước như Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Triều Tiên và một số nước châu Phi. Mặc dù những máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc, cũng được Trung Quốc tích cực giới thiệu gần đây, nhưng không có bất kỳ tin đồn nào về sự quan tâm của khách hàng quốc tế với những loại chiến đấu cơ được coi là hiện đại nhất của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay chiến đấu J-31 đang được Trung Quốc hoàn thiện, bay thử nghiệm tại triển lãm hàng không từ năm 2014. Nguồn: Sina.



