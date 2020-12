T-90 khó rửa nỗi đau xe tăng Liên Xô trong Chiến tranh vùng Vịnh

Trong mắt nhiều chuyên gia quân sự phương Tây, xe tăng Liên Xô/Nga có đặc điểm là khả năng bảo vệ kém so với xe tăng có nguồn gốc phương Tây; trong Chiến tranh vùng Vịnh, xe tăng T-72 mà Iraq nhập của Liên Xô, đã bị xe tăng và các phương tiện chống tăng của Mỹ đánh cho tan tác, phá hủy tên tuổi tăng Liên Xô vốn có từ thế chiến 2. Bây giờ gió đã đổi chiều, trên chiến trường Syria, xe tăng T-90 do Nga sản xuất đã thể hiện rất mạnh mẽ; chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa chống tăng và đặc biệt là khả năng bảo vệ trước các vũ khí chống tăng; tuy nhiên cũng chưa giúp rửa sạch về xe tăng Liên Xô trong Chiến tranh vùng Vịnh. T-90 của Nga bây giờ không còn là mục tiêu để các game thủ tập bắn, thực tế nó trở lại đúng là "nắm đấm thép" trên chiến trường; nếu các loại xe tăng như Leopard-2A4, M-60 Sabpa của Thổ Nhĩ Kỳ hay M1A2 của Mỹ đều đại bại dưới tên lửa chống tăng, thì chính T-90 mới là phương tiện "sống dai" nhất trên chiến trường khốc liệt này. Nên nhớ rằng giáp dày chưa bao giờ là triết lý thiết kế chủ đạo của trường phái xe tăng Liên Xô/Nga; nhưng tại sao T-90 vẫn đứng vững trên chiến trường Syria? Nếu lấy loại tên lửa chống tăng TOW của Mỹ, là loại tên lửa được dùng nhiều trên chiến trường Syria và là loại tên lửa chống tăng rất phổ biến trên thế giới để làm tham chiếu. Ảnh: Tên lửa TOW bắn trúng chiếc T-90 của Quân đội Syria - Nguồn: Sina Sức xuyên giáp trung bình của TOW lên tới hơn 800 mm, nó đủ xuyên thủng và phần lớn các loại tăng chiến đấu chủ lực hiện đại; đây cũng là loại vũ khí chủ lực, làm lực lượng tăng, thiết giáp hùng hậu của Quân đội chính phủ Syria một thời bị sụt giảm một cách nhanh chóng. Ảnh: Khói tan sau khi tên lửa TOW đánh trúng T-90 tại chiến trường Syria - Nguồn: Sina Nhưng khi Nga viện trợ cho Quân đội chính phủ Syria loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, thì gió đã đổi chiều; T-90 về cơ bản là phiên bản nâng cấp toàn diện của xe tăng T-72, hơn thế nữa để giải quyết một số vấn đề tồn tại của xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế. Những nâng cấp của T-90 tập trung vào khả năng bảo vệ của xe; lớp giáp bảo vệ của T-90 đã được tăng cường đặc biệt, theo tuyên bố của nhà sản xuất, T-90 sử dụng giáp composite, bên ngoài còn được gia cố thêm lớp giáp phản ứng nổ. Theo thông tin mới nhất về dòng tăng T-90, khả năng bảo vệ bán cầu trước của T-90 tương đương 830 mm thép đồng nhất (RHA); nếu tăng cường thêm giáp phản ứng nổ, mức độ bảo vệ tương đương 1.000-1.200 mm thép RHA. Ngoài việc tăng cường mức độ bảo vệ giáp của chính nó, nhiều cải tiến đã được thực hiện trong các lĩnh vực bảo vệ khác, chẳng hạn như bổ sung hệ thống đối phó quang điện tử, có thể gây nhiễu hệ thống dẫn đường của tên lửa chống tăng đối phương, tránh khả năng bị bắn trúng. Nếu cần thiết, hệ thống phòng thủ tích cực cũng có thể được lắp đặt. Hệ thống phòng thủ tích cực (APS) "Arena-M" giành cho xe tăng T-72 và T-90. Arena là tổ hợp phòng thủ tích cực, được sử dụng để bảo vệ xe chống lại các đạn phóng lựu chống tăng và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Ảnh: T-90, đã lắp đặt hệ thống phòng thủ tích cực Arena - Nguồn: Topwar Tổ hợp bao gồm một radar có khả năng chống nhiễu cao, để phát hiện tên lửa chống tăng đang bắn tới. Để phá hủy mục tiêu, trong tổ hợp có lắp đặt các đầu đạn nổ định hướng, có khả năng phản ứng nhanh. Những đầu đạn này được phân bổ đối xứng xung quanh tháp pháo thân xe, trong những ống phóng đạn đặc biệt. Ảnh: Sơ đồ dự kiến lắp các đạn đánh chặn tên lửa chống tăng trên xe tăng - Nguồn: Topwar Ngoài việc tăng cường khả năng bảo vệ, một số nâng cấp bên trong đã được sửa đổi để giải quyết vấn đề phát nổ đạn, khi xe bị bắn trúng, bao gồm nâng cấp hệ thống chống kích nổ, cải tiến máy nạp đạn tự động, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm bằng laser, để nâng cao khả năng ứng phó với nguy hiểm. Sau rất nhiều cải tiến, T-90 đã phát huy tốt tác dụng, từ các ghi chép khác nhau cho đến nay, T-90 đã tham gia một số cuộc xung đột quân sự, nhưng không chiếc nào bị xuyên thủng giáp trước. Thông qua việc liên tục cải tiến xe tăng, xe tăng Nga đã phát huy tính năng tốt trên chiến trường, điều này rất đáng để các quốc gia khác học hỏi. Video Xe tăng T-90 Việt Nam lần đầu phô diễn lá chắn Shtora - Nguồn: QPVN

