Súng trường tấn công AK-12: Câu trả lời đanh thép cho khẩu M4

Quân đội Mỹ và Nga luôn so kè với nhau về việc ai có thể sở hữu những khẩu súng trường bộ binh hiện đại mạnh nhất. Vào năm 1947, quân đội Liên Xô đã vượt qua Mỹ bằng khẩu súng trường tấn công AK-47, nhưng Quân đội Mỹ đã nhanh chóng vượt qua Liên Xô với nhiều sửa đổi khác nhau của khẩu M16; hai bên luôn theo sát lần nhau kể từ đó. Súng trường tấn công AK-12 là một thành viên mới của gia đình AK huyền thoại, nhưng đừng nghĩ AK-12 là phiên bản nâng cấp của súng trường AK-74. Đây là một phiên bản AK hiện đại, được thiết kế trên dòng AK cổ điển, đồng thời tận dụng tính năng mô-đun như của M4, để hiện đại hóa thiết kế súng trường cũ. “Bình cũ nhưng rượu mới” - đây là cách có thể mô tả hầu hết các phiên bản của gia đình AK. Bên trong súng trường tấn công AK-12 vẫn sử dụng hệ thống trích khí dài, đã khiến AK trở thành "món đồ chơi" đáng sợ trên chiến trường từ lâu. Hệ thống trích khí làm mát bằng không khí khép kín hiệu quả, không hiện đại, nhưng vẫn khá hiệu quả. AK-12 cũng giữ lại hình dáng AK cổ điển với báng súng, tay cầm, tay kéo khóa nòng bên phải và độ an toàn cũng như độ tin cậy cao hơn. Nhưng về cốt lõi, đây là một khẩu AK hoàn toàn khác. Điều này rất tốt cho quân đội Nga vì quá trình huấn luyện giữa hai nền tảng vũ khí sẽ giống nhau. AK-12 sử dụng cùng loại đạn 5,45×39mm của Nga, như phiên bản tiền nhiệm của nó là AK-74. AK-12 có nhiều điểm giống các phiên bản trước, tuy nhiên AK-12 mới có một số thay đổi về thiết kế đáng chú ý. Đầu tiên là khối trích khí và ốp lót tay trên bây giờ là không thể tách rời với súng. Đây là thay đổi lần đầu tiên thấy trên các khẩu AK nòng ngắn; ống trích khí cũng được gắn cố định vào nòng súng, nếu tháo phải có dụng cụ chuyên dùng. AK-12 đã thay đổi cần gạt hạn định bắn, bằng các chế độ một viên, 2 viên và liên thanh. Các binh sĩ Nga giờ đây sẽ có các lựa chọn về loạt bắn bán tự động, tự động hoàn toàn và bắn hai phát. Khái niệm về một loạt hai phát bắn đã được thử nghiệm trong nguyên mẫu của súng trường tiến công AN-94. Chức năng bắn liên tục cho loạt bắn hai phát tự động, sẽ làm phức tạp cấu tạo bên trong; nhưng tính năng bắn hai phát, trở thành một thay đổi lớn, vì độ chính xác dường như đã được quan tâm nhiều hơn so với các phiên bản AK trước đây. Việc bắn loạt dài, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến độ chính xác, nhất là những người chưa có kinh nghiệm. Để cải thiện độ chính xác, AK-12 là dòng AK đầu tiên, được thiết kế theo kiểu "nòng treo"; có nghĩa là nòng súng không cố định với ốp lót tay dưới như ở các phiên bản AK trước đây, như vậy sẽ hạn chế độ rung của súng khi bắn, chuyền vào nòng súng, giúp súng bắn chính xác hơn. Thiết kế này thường thấy trên các súng bắn tỉa. Đầu nòng súng có nhiều lựa chọn cho người sử dụng, để có thể lắp thêm các phụ kiện như ống giảm thanh hoặc giảm giật, tùy thuộc vào nhiệm vụ của họ, để sử dụng cho phù hợp. AK-12 sử dụng nhiều vật liệu polymer trong chế tạo, giảm nhẹ trọng lượng; báng súng được chế tạo với nhiều đế với kích cỡ khác nhau, ngoài ra báng súng có thể dễ dàng điều chỉnh (dài ngắn), cho phù hợp với từng người. Hộp phụ tùng theo súng để ở đuôi báng súng. Các dòng súng AK cũ thường có tay cầm khá nhỏ, không được thoải mái cho lắm. Tay cầm AK-12 bằng polymer lớn hơn một chút và cầm có cảm giác chắc tay nhờ các rãnh. Phía trên là cần gạt hạn định bắn, được thiết kế to hơn, giúp người bắn có thể sử dụng dễ dàng, mà không cần rời báng súng. Cũng giống như các súng trường tiến công hiện đại khác, AK-12 được thiết kế có các thanh ray Picatinny, để gắn các phụ kiện tay cầm phụ, kính ngắm quang học, đèn chỉ thị mục tiêu laser, đèn pin và hơn thế nữa. Thiết kế các thanh ray Picatinny cả ở ốp lót tay trên, cho phép người dùng sử dụng các thiết bị ngắm hồng ngoại để bắn vào ban đêm một cách chính xác hơn. Tay cầm phụ ở ốp lót tay dưới (hoặc giá hai chân), cho phép binh lính bắn trong thời gian dài mà không bỏng tay. Băng đạn mới của AK-12 được làm bằng nhựa và có cấu tạo để có độ bám vào súng tốt nhất. Thiết kế cắt vát ở dưới cùng của băng đạn là một thay đổi khác được áp dụng, để cải thiện độ chính xác tầm xa; cho phép người bắn AK chống băng đạn lên mặt đất, như một giá đỡ đơn, giữ cho súng ổn định khi bắn ở tư thế nằm sấp. Nắp hộp khóa nòng của AK-12 được biến thành bệ để lắp kính ngắm. Đường ray Picatinny chạy hết chiều dài của nắp hộp khóa nòng, có thể thoải mái lắp các loại kính ngắm quang học. Các phiên bản trước của AK, việc lắp kính ngắm quang học trên súng khó khăn, khi nắp hộp khóa nòng không chắc chắn, nên thường phải có giá đỡ bên cạnh. Nắp hộp khóa nòng của AK-12, giúp loại bỏ các giá đỡ kính ngắm quang học bên cạnh. AK-12 lắp nắp hộp khóa nòng theo cách hoàn toàn mới. Giờ đây, nó vừa khít với phía trước và phía sau của súng, loại bỏ hiện tượng xộc xệch và làm kính ngắm ổn định hơn. Một thiết kế mới nữa, được áp dụng trên AK-12 để tăng mức chính xác, đó là kéo dài khoảng cách từ bệ thước ngắm đến đầu ruồi của súng; thiết kế này thay đổi hoàn toàn so với các phiên bản AK trước kia, giúp tăng độ chính xác của hỏa lực ở tầm bắn xa hơn. Kính ngắm quang học là điểm yếu của súng trường tiến công của Liên Xô; nếu Quân đội Mỹ từ lâu đã sử dụng nhiều loại kính ngắm quang học trên súng bộ binh của họ. Tuy nhiên kính ngắm quang học trên khẩu AK-12 đã san phẳng khoảng cách phụ kiện về "chuông còi" như của súng trường tiến công phương Tây. AK-12 sử dụng kính ngắm quang học ba chiều 1P87; đây có thể gọi là loại kính "ngắm đâu trúng đó", vì không cần điều chỉnh tiêu cự như các loại kính ngắm quang học trên súng bắn tỉa. Kính ngắm có thể ngắm bắn nhanh chính xác trong cự ly đến 150m Quân đội Mỹ từ lâu đã sử dụng súng phóng lựu kẹp nòng cùng súng trường M16, Nga cũng vậy. Nga sử dụng súng phóng lựu 40mm GP-34 lắp trên súng trường AK-12. Những súng phóng lựu này có thể bắn lựu đạn mảnh và lựu đạn khói. Ngoài ra, còn có có thể bắn đạn hơi cay CS và đạn nhiệt áp. Vậy AK-12 có tốt hơn M4? Câu hỏi này rất khó trả lời rõ ràng, nhưng AK-12 đã lấy một số cảm hứng từ đối tác phương Tây, đó là các thiết kế modul. AK-12 chắc chắn giúp chuyên nghiệp hóa quân đội Nga và có khả năng sẽ tồn tại lâu trong Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của khẩu súng trường tiến công AK-12 - tinh hoa của công nghiệp chế tạo vũ khí cầm tay Nga. Nguồn: QPVN.



Quân đội Mỹ và Nga luôn so kè với nhau về việc ai có thể sở hữu những khẩu súng trường bộ binh hiện đại mạnh nhất. Vào năm 1947, quân đội Liên Xô đã vượt qua Mỹ bằng khẩu súng trường tấn công AK-47, nhưng Quân đội Mỹ đã nhanh chóng vượt qua Liên Xô với nhiều sửa đổi khác nhau của khẩu M16; hai bên luôn theo sát lần nhau kể từ đó. Súng trường tấn công AK-12 là một thành viên mới của gia đình AK huyền thoại, nhưng đừng nghĩ AK-12 là phiên bản nâng cấp của súng trường AK-74. Đây là một phiên bản AK hiện đại, được thiết kế trên dòng AK cổ điển, đồng thời tận dụng tính năng mô-đun như của M4, để hiện đại hóa thiết kế súng trường cũ. “Bình cũ nhưng rượu mới” - đây là cách có thể mô tả hầu hết các phiên bản của gia đình AK. Bên trong súng trường tấn công AK-12 vẫn sử dụng hệ thống trích khí dài, đã khiến AK trở thành "món đồ chơi" đáng sợ trên chiến trường từ lâu. Hệ thống trích khí làm mát bằng không khí khép kín hiệu quả, không hiện đại, nhưng vẫn khá hiệu quả. AK-12 cũng giữ lại hình dáng AK cổ điển với báng súng, tay cầm, tay kéo khóa nòng bên phải và độ an toàn cũng như độ tin cậy cao hơn. Nhưng về cốt lõi, đây là một khẩu AK hoàn toàn khác. Điều này rất tốt cho quân đội Nga vì quá trình huấn luyện giữa hai nền tảng vũ khí sẽ giống nhau. AK-12 sử dụng cùng loại đạn 5,45×39mm của Nga, như phiên bản tiền nhiệm của nó là AK-74. AK-12 có nhiều điểm giống các phiên bản trước, tuy nhiên AK-12 mới có một số thay đổi về thiết kế đáng chú ý. Đầu tiên là khối trích khí và ốp lót tay trên bây giờ là không thể tách rời với súng. Đây là thay đổi lần đầu tiên thấy trên các khẩu AK nòng ngắn; ống trích khí cũng được gắn cố định vào nòng súng, nếu tháo phải có dụng cụ chuyên dùng. AK-12 đã thay đổi cần gạt hạn định bắn, bằng các chế độ một viên, 2 viên và liên thanh. Các binh sĩ Nga giờ đây sẽ có các lựa chọn về loạt bắn bán tự động, tự động hoàn toàn và bắn hai phát. Khái niệm về một loạt hai phát bắn đã được thử nghiệm trong nguyên mẫu của súng trường tiến công AN-94. Chức năng bắn liên tục cho loạt bắn hai phát tự động, sẽ làm phức tạp cấu tạo bên trong; nhưng tính năng bắn hai phát, trở thành một thay đổi lớn, vì độ chính xác dường như đã được quan tâm nhiều hơn so với các phiên bản AK trước đây. Việc bắn loạt dài, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến độ chính xác, nhất là những người chưa có kinh nghiệm. Để cải thiện độ chính xác, AK-12 là dòng AK đầu tiên, được thiết kế theo kiểu "nòng treo"; có nghĩa là nòng súng không cố định với ốp lót tay dưới như ở các phiên bản AK trước đây, như vậy sẽ hạn chế độ rung của súng khi bắn, chuyền vào nòng súng, giúp súng bắn chính xác hơn. Thiết kế này thường thấy trên các súng bắn tỉa. Đầu nòng súng có nhiều lựa chọn cho người sử dụng, để có thể lắp thêm các phụ kiện như ống giảm thanh hoặc giảm giật, tùy thuộc vào nhiệm vụ của họ, để sử dụng cho phù hợp. AK-12 sử dụng nhiều vật liệu polymer trong chế tạo, giảm nhẹ trọng lượng; báng súng được chế tạo với nhiều đế với kích cỡ khác nhau, ngoài ra báng súng có thể dễ dàng điều chỉnh (dài ngắn), cho phù hợp với từng người. Hộp phụ tùng theo súng để ở đuôi báng súng. Các dòng súng AK cũ thường có tay cầm khá nhỏ, không được thoải mái cho lắm. Tay cầm AK-12 bằng polymer lớn hơn một chút và cầm có cảm giác chắc tay nhờ các rãnh. Phía trên là cần gạt hạn định bắn, được thiết kế to hơn, giúp người bắn có thể sử dụng dễ dàng, mà không cần rời báng súng. Cũng giống như các súng trường tiến công hiện đại khác, AK-12 được thiết kế có các thanh ray Picatinny, để gắn các phụ kiện tay cầm phụ, kính ngắm quang học, đèn chỉ thị mục tiêu laser, đèn pin và hơn thế nữa. Thiết kế các thanh ray Picatinny cả ở ốp lót tay trên, cho phép người dùng sử dụng các thiết bị ngắm hồng ngoại để bắn vào ban đêm một cách chính xác hơn. Tay cầm phụ ở ốp lót tay dưới (hoặc giá hai chân), cho phép binh lính bắn trong thời gian dài mà không bỏng tay. Băng đạn mới của AK-12 được làm bằng nhựa và có cấu tạo để có độ bám vào súng tốt nhất. Thiết kế cắt vát ở dưới cùng của băng đạn là một thay đổi khác được áp dụng, để cải thiện độ chính xác tầm xa; cho phép người bắn AK chống băng đạn lên mặt đất, như một giá đỡ đơn, giữ cho súng ổn định khi bắn ở tư thế nằm sấp. Nắp hộp khóa nòng của AK-12 được biến thành bệ để lắp kính ngắm. Đường ray Picatinny chạy hết chiều dài của nắp hộp khóa nòng, có thể thoải mái lắp các loại kính ngắm quang học. Các phiên bản trước của AK, việc lắp kính ngắm quang học trên súng khó khăn, khi nắp hộp khóa nòng không chắc chắn, nên thường phải có giá đỡ bên cạnh. Nắp hộp khóa nòng của AK-12, giúp loại bỏ các giá đỡ kính ngắm quang học bên cạnh. AK-12 lắp nắp hộp khóa nòng theo cách hoàn toàn mới. Giờ đây, nó vừa khít với phía trước và phía sau của súng, loại bỏ hiện tượng xộc xệch và làm kính ngắm ổn định hơn. Một thiết kế mới nữa, được áp dụng trên AK-12 để tăng mức chính xác, đó là kéo dài khoảng cách từ bệ thước ngắm đến đầu ruồi của súng; thiết kế này thay đổi hoàn toàn so với các phiên bản AK trước kia, giúp tăng độ chính xác của hỏa lực ở tầm bắn xa hơn. Kính ngắm quang học là điểm yếu của súng trường tiến công của Liên Xô; nếu Quân đội Mỹ từ lâu đã sử dụng nhiều loại kính ngắm quang học trên súng bộ binh của họ. Tuy nhiên kính ngắm quang học trên khẩu AK-12 đã san phẳng khoảng cách phụ kiện về "chuông còi" như của súng trường tiến công phương Tây. AK-12 sử dụng kính ngắm quang học ba chiều 1P87; đây có thể gọi là loại kính "ngắm đâu trúng đó", vì không cần điều chỉnh tiêu cự như các loại kính ngắm quang học trên súng bắn tỉa. Kính ngắm có thể ngắm bắn nhanh chính xác trong cự ly đến 150m Quân đội Mỹ từ lâu đã sử dụng súng phóng lựu kẹp nòng cùng súng trường M16, Nga cũng vậy. Nga sử dụng súng phóng lựu 40mm GP-34 lắp trên súng trường AK-12. Những súng phóng lựu này có thể bắn lựu đạn mảnh và lựu đạn khói. Ngoài ra, còn có có thể bắn đạn hơi cay CS và đạn nhiệt áp. Vậy AK-12 có tốt hơn M4? Câu hỏi này rất khó trả lời rõ ràng, nhưng AK-12 đã lấy một số cảm hứng từ đối tác phương Tây, đó là các thiết kế modul. AK-12 chắc chắn giúp chuyên nghiệp hóa quân đội Nga và có khả năng sẽ tồn tại lâu trong Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của khẩu súng trường tiến công AK-12 - tinh hoa của công nghiệp chế tạo vũ khí cầm tay Nga. Nguồn: QPVN.