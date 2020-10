Súng máy hạng nhẹ mạnh nhất thế giới: Hàng Nga vẫn là bá chủ?

Đứng đầu danh sách là súng máy PKM, đây là loại súng máy phổ biến nhất trên thế giới. PKM được phát triển và sản xuất với số lượng lớn dưới thời Liên Xô, và hiện thấy trong kho vũ khí của hầu hết mọi quốc gia đang phát triển trên thế giới cũng như của các quốc gia đồng minh của với Liên Xô trước đây. Ảnh: Súng máy PKM - Nguồn: Wikipedia. PKM được các chiến binh đánh giá là một khẩu súng máy hạng nhẹ tuyệt vời. Với trọng lượng chỉ 7,6 kg, PKM là mẫu súng máy kiểu trung-đại liên kết hợp, nhưng có trọng lượng thuộc hạng nhẹ nhất, trong khi vẫn giữ được độ bền, giật nhẹ và độ tin cậy tuyệt vời. PKM là một trong những vũ khí đáng sợ nhất mà quân đội Mỹ phải đối mặt ở nước ngoài, và được các nhà thầu an ninh tư nhân liên kết với phương Tây ưa chuộng. Ảnh: Súng máy PKM - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên, một đặc điểm của PKM có thể khiến người dùng phương Tây cảm thấy hơi cổ điển đó là PKM được thiết kế để sử dụng dây tiếp đạn bằng sắt, không giống các loại dây tiếp đạn dùng một lần như súng máy hiện đại của phương Tây; nên khi bắn, thường có một dây tiếp đạn (không có đạn) trải ra bên trái của súng. Ảnh: Súng máy PKM - Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng máy hạng nhẹ thứ hai được đánh giá cao đó là mẫu FN MAG 58 (M240) của Mỹ; đây là mẫu súng máy đã phục vụ trong quân đội của nhiều nước phương Tây và được nhiều nhà sản xuất vũ khí chế tạo. Ngay cả đối thủ lâu năm của FN là Heckler và Koch, cũng đã chế tạo các biến thể của FN MAG theo các hợp đồng quân sự. Ảnh: Súng máy FN MAG 58 - Nguồn: Wikipedia. Trong hơn 50 năm hoạt động của mình, MAG đã tạo được danh tiếng về độ tin cậy tuyệt đối trong mọi điều kiện, kể cả trong bão cát và rừng nhiệt đới. Thiết kế đã được chứng minh là dễ hiện đại hóa, súng có cấu tạo chắc chắn, nhất là nắp khóa nòng, cho phép lắp kính ngắm quang học trên đó. Ảnh: Súng máy FN MAG 58 - Nguồn: Wikipedia. Nhược điểm duy nhất của MAG là trọng lượng tương đối nặng (gần 11,8 kg). Một số phiên bản, chẳng hạn như M240L của Mỹ, đã giảm trọng lượng được một ít, do sử dụng vật liệu đắt tiền như titan; nhưng phần lớn vẫn sử dụng các phiên bản nặng, chủ yếu là thép gần với bản gốc. Ảnh: Súng máy FN MAG 58 - Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng máy hạng nhẹ nổi tiếng thứ ba đó là MG3 và các biến thể; đây chính là biến thể sửa đổi của khẩu MG42 nổi tiếng của Đức, nhưng được cải tiến để bắn đạn 7,62x51 theo chuẩn của NATO. MG3 tiếp tục đóng vai trò là súng máy chính của Quân đội Đức và nhiều quân đội phương Tây khác. Ảnh: Súng máy MG3 - Nguồn: Wikipedia. Có thông tin cho rằng H&K MG5 sẽ thay thế hoàn toàn MG3 như súng máy chính của Quân đội Đức; vào tháng 3/2019, đã có thông báo rằng Đức sẽ tiếp tục sản xuất MG3 sau khi ngừng sản xuất vào những năm 1970. Ảnh: Súng máy MG3 - Nguồn: Wikipedia. Hiện nay súng máy MG3 cũng tiếp tục được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, dẫn đến sự phổ biến của chúng trên khắp Trung Đông. Một số quốc gia châu Âu (chẳng hạn như Na Uy) thậm chí còn mua MG3 của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Đức ngừng sản xuất. Với việc người Đức tiếp tục nối lại sản xuất một lần nữa, thiết kế của những năm 1940 có thể tiếp tục phục vụ sau sinh nhật lần thứ 100 của nó. Ảnh: Súng máy MG3 - Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng máy được ưa thích đến từ một quốc gia châu Phi, đó là khẩu Vektor SS-77; Vektor SS-77 được thiết kế vào năm 1977 để thay thế súng máy FN MAG, SS-77 cắt giảm 2,2 kg trọng lượng súng bằng cách thiết kế lại bộ phận trích khí, khóa nòng và chân súng. SS-77 cũng kết hợp các yếu tố của khẩu PKM trong thiết kế của nó. Ảnh: Súng máy SS-77 - Nguồn: Militaty Today.Súng máy SS-77 đã phục vụ tốt cho Quân đội Nam Phi trong cuộc chiến tranh biên giới và tiếp tục phục vụ tốt cho đến ngày nay; mặc dù việc hiện đại hóa nó sẽ được thực hiện trong vài năm tới. SS-77 cũng đã đạt được thành công khi xuất khẩu cho một số quốc gia. Ảnh: Súng máy SS-77 - Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng máy đứng trong danh sách cuối cùng là khẩu IWI Negev NG7. Đây là khẩu súng máy mới nhất trong danh sách này, tiền thân là phiên bản 5,56 mm của Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Israel (IWI) Negev, đã được sử dụng để thay thế khẩu FN MAG vào những năm 1990 với tư cách là vũ khí tự động trong Quân đội Israel (IDF). Ảnh: Súng máy Negev NG7 - Nguồn: Wikipedia. Từ thời điểm đó, IDF nhận thấy nhu cầu về một mẫu súng máy cỡ nòng lớn và nhẹ hơn, vì vậy phiên bản 7,62x51mm của Negev đã được phát triển đó là phiên bản NG7. Ảnh: Súng máy Negev NG7 - Nguồn: Wikipedia. Do được kế thừa từ mẫu súng máy 5,56 mm, nên Negev NG7 là một trong những khẩu súng máy hạng nhẹ duy nhất của phương Tây có trọng lượng gần bằng khẩu PKM, chỉ nặng 7,7 kg. Negev NG7 cũng có chế độ bắn bán tự động, để tiết kiệm đạn; một tính năng hiếm có trên súng máy hiện đại. Ảnh: Súng máy Negev NG7 - Nguồn: Wikipedia. Video Giải mã vũ khí PKMS và MAG-58 - Nguồn: QPVN

