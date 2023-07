Súng chống tăng Carl-Gustaf M4, niềm tự hào của người Thụy Điển

“Đơn đặt hàng này tiếp tục nối mối quan hệ lâu dài của hãng Saab với quân đội Úc. Chúng tôi tự hào cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại cho lực lượng vũ trang Úc, nhằm đáp ứng các thách thức trên chiến trường hiện đại", Giám đốc kinh doanh của hãng Saab, ông Görgen Johansson cho biết. Trước đó, Mỹ, Pháp và Litva đã mạnh tay mua "Sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 do nền công nghiệp quốc phòng Thụy Điển sản xuất. Uy lực mạnh, dễ cơ động, giá thành rẻ nên súng chống tăng Carl-Gustaf M4 trở thành mặt hàng "hot" trên thị trường xuất khẩu. Đã được chứng minh qua thực chiến, dòng súng chống tăng Carl-Gustaf M4 mang đến sự hiệu quả trong việc chống lại lực lượng tăng thiết giáp đối phương. Dòng súng này sử dụng nhiều loại đạn, tiêu diệt đa dạng các mục tiêu, bao gồm cả công sự và bộ binh. Trước đó không lâu, Quân đội Mỹ cũng đã đặt hàng dòng vũ khí này sau khi chúng thể hiện rất tốt trên chiến trường Ukraine. Ngay sau đó vào tháng 1/2023, Bộ Quốc phòng Pháp cũng đã chi 24 triệu euro để đặt hàng mua "sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4. Các dòng súng chống tăng mang thương hiệu Carl-Gustaf của Saab đã được đưa vào phục vụ tại Mỹ từ thập niên 1990. So với tên lửa chống tăng, súng chống tăng có ưu thế về trọng lượng nhẹ giúp người lính có thể cơ động nhanh trên chiến trường. Khi đánh giáp lá cà, súng chống tăng sẽ hiệu quả hơn tên lửa diệt tăng. Chọn bắn vào những yếu điểm của xe tăng, xe thiết giáp, súng chống tăng có thể vô hiệu hóa các phương tiện này ngay lập tức. Thực tế cho thấy súng chống tăng RPG-7 của Nga vẫn cực đáng sợ. Loại vũ khí này có thể vô hiệu hóa ngay cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ khi chúng bắn vào hông xe, hay phía sau chiến xa này. Trong khi đó, súng chống tăng Carl Gustaf M4 do Thụy Điển sản xuất được đánh giá còn nguy hiểm hơn cả RPG-7 của Nga. Súng Carl Gustaf M4 có độ ổn định, chính xác hơn RPG-7. Một số loại đạn dành cho Carl Gustaf M4 có sức công phá đáng sợ hơn đạn hai tầng của RPG-7. Giống như RPG-7 của Nga, Carl Gustaf M4 cũng được phát triển từ huyền thoại Carl Gustaf vốn ra đời từ Thế chiến thứ hai. Loại súng này từng thể hiện rất tốt trong chiến tranh Triều Tiên. Nhận thấy ưu điểm của loại súng chống tăng này, nhiều biến thể đã được phát triển cho tới ngày nay. Carl Gustaf M4 là phiên bản mới nhất được Thụy Điển phát triển vào năm 2014. Người lính với khẩu súng Carl Gustaf M4 có thể đe dọa bất cứ loại xe tăng nào. Nhà sản xuất Saab cho biết, khả năng đặc biệt của Carl-Gustaf M4 là xử lý nhiều tình huống chiến thuật, phù hợp với tác chiến trong môi trường hạn chế. Hiện Carl-Gustaf M4 là một trong những dòng súng chống tăng vác vai hiệu quả và đắt hàng nhất thế giới.

“Đơn đặt hàng này tiếp tục nối mối quan hệ lâu dài của hãng Saab với quân đội Úc. Chúng tôi tự hào cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại cho lực lượng vũ trang Úc, nhằm đáp ứng các thách thức trên chiến trường hiện đại", Giám đốc kinh doanh của hãng Saab, ông Görgen Johansson cho biết. Trước đó, Mỹ, Pháp và Litva đã mạnh tay mua "Sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 do nền công nghiệp quốc phòng Thụy Điển sản xuất. Uy lực mạnh, dễ cơ động, giá thành rẻ nên súng chống tăng Carl-Gustaf M4 trở thành mặt hàng "hot" trên thị trường xuất khẩu. Đã được chứng minh qua thực chiến, dòng súng chống tăng Carl-Gustaf M4 mang đến sự hiệu quả trong việc chống lại lực lượng tăng thiết giáp đối phương. Dòng súng này sử dụng nhiều loại đạn, tiêu diệt đa dạng các mục tiêu, bao gồm cả công sự và bộ binh. Trước đó không lâu, Quân đội Mỹ cũng đã đặt hàng dòng vũ khí này sau khi chúng thể hiện rất tốt trên chiến trường Ukraine. Ngay sau đó vào tháng 1/2023, Bộ Quốc phòng Pháp cũng đã chi 24 triệu euro để đặt hàng mua "sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4. Các dòng súng chống tăng mang thương hiệu Carl-Gustaf của Saab đã được đưa vào phục vụ tại Mỹ từ thập niên 1990. So với tên lửa chống tăng, súng chống tăng có ưu thế về trọng lượng nhẹ giúp người lính có thể cơ động nhanh trên chiến trường. Khi đánh giáp lá cà, súng chống tăng sẽ hiệu quả hơn tên lửa diệt tăng. Chọn bắn vào những yếu điểm của xe tăng, xe thiết giáp, súng chống tăng có thể vô hiệu hóa các phương tiện này ngay lập tức. Thực tế cho thấy súng chống tăng RPG-7 của Nga vẫn cực đáng sợ. Loại vũ khí này có thể vô hiệu hóa ngay cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ khi chúng bắn vào hông xe, hay phía sau chiến xa này. Trong khi đó, súng chống tăng Carl Gustaf M4 do Thụy Điển sản xuất được đánh giá còn nguy hiểm hơn cả RPG-7 của Nga. Súng Carl Gustaf M4 có độ ổn định, chính xác hơn RPG-7. Một số loại đạn dành cho Carl Gustaf M4 có sức công phá đáng sợ hơn đạn hai tầng của RPG-7. Giống như RPG-7 của Nga, Carl Gustaf M4 cũng được phát triển từ huyền thoại Carl Gustaf vốn ra đời từ Thế chiến thứ hai. Loại súng này từng thể hiện rất tốt trong chiến tranh Triều Tiên. Nhận thấy ưu điểm của loại súng chống tăng này, nhiều biến thể đã được phát triển cho tới ngày nay. Carl Gustaf M4 là phiên bản mới nhất được Thụy Điển phát triển vào năm 2014. Người lính với khẩu súng Carl Gustaf M4 có thể đe dọa bất cứ loại xe tăng nào. Nhà sản xuất Saab cho biết, khả năng đặc biệt của Carl-Gustaf M4 là xử lý nhiều tình huống chiến thuật, phù hợp với tác chiến trong môi trường hạn chế. Hiện Carl-Gustaf M4 là một trong những dòng súng chống tăng vác vai hiệu quả và đắt hàng nhất thế giới.