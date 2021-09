Sức mạnh vượt trội của tàu sân bay Mỹ vừa vào biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã bắt đầu tiến vào biển Đông từ hôm 8/9 vừa rồi - chỉ 1 tuần sau khi Trung Quốc đơn phương áp đặt luật mới, yêu cầu các tàu "nước ngoài" phải báo cáo khi đi vào khu vực này. Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson với các tàu hộ tống bao gồm tuần dương hạm USS Lake Champlain, Khu trục hạm USS Chafee và tàu tác chiến ven bờ USS Tulsa, chính là câu trả lời đanh thép nhất cho yêu sách phi lý của phía Trung Quốc. Tất nhiên, với sức mạnh vượt trội của mình và quan điểm phản đối các tuyên bố của phía Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ không hề tuyên bố trước, mà lặng lẽ tiến vào khu vực biển Đông.Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ được đóng theo lớp Nimitz, có độ giãn nước lên tới 100.000 tấn - tương đương với 2 tàu sân bay của Trung Quốc hiện tại là Sơn Đông và Liêu Ninh cộng lại. Khả năng mang theo máy bay của các tàu sân bay lớp Nimitz cũng cực kỳ đáng nể, tối đa có thể lên tới 90 máy bay chiến đấu và trực thăng - gấp đôi so với bất cứ tàu sân bay nào mà Trung Quốc đang sở hữu. USS Carl Vinson có biên chế đầy đủ lên tới 6000 người, bao gồm thủy thủ, sĩ quan chỉ huy hàng hải, phi công, thợ máy bảo trì máy bay và sĩ quan chỉ huy bay. Do có biên chế trong lực lượng hạm đội 7 Hải quân Mỹ, từ lâu USS Carl Vinson đã là "khách quen" của khu vực biển Đông, khi thường xuyên có mặt trong vùng biển này, để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Mặc dù hải quân Trung Quốc đang rất nỗ lực đóng thêm tàu sân bay, bằng chứng là chiếc Type 003 của nước này đang được gấp rút hoàn thành, tuy nhiên các chuyên gia khẳng định, sẽ rất khó để tàu sân bay Trung Quốc, đạt được độ hiện đại như hàng không mẫu hạm Mỹ. Hải quân Mỹ đã có kinh nghiệm vận hành tàu sân bay trong hơn 1 thế kỷ nay, kể từ chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này là USS Langley. Với kinh nghiệm vận hành tàu sân bay và đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến bằng tàu sân bay, đã được Mỹ gọt dũa qua cả trăm năm qua, việc một "đại gia mới nổi" như Trung Quốc đột nhiên xuất hiện với vài chiếc tàu sân bay trong tay, sẽ không có gì quá đáng lo ngại. Hiện tại, các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, đang dần đến tuổi được nghỉ hưu, thay thế cho chúng sẽ là các tàu sân bay lớp Ford - lớp hàng không mẫu hạm đắt đỏ nhất lịch sử. Với những trang bị được hứa hẹn sẽ xuất hiện trên lớp Ford, các tàu sân bay Mỹ tương lai sẽ lại một lần nữa củng cố và khẳng định vị thế số một của mình trên bất cứ vùng biển nào, ở khắp thế giới. Nguồn ảnh: Gettyimg. Toàn cảnh: Tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Nguồn: QPVN.



