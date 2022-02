Sức mạnh tiêm kích Su-30 Nga vừa bốc cháy dữ dội trên đường băng

Chiến dịch quân sự tại Ukraine của Nga đã bước sang ngày thứ hai với một loạt các cuộc tấn công nhắm vào Kiev. Có những báo cáo xác nhận rằng có tới 40 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã tấn công thủ đô Ukraine. Có nhiều báo cáo trái ngược nhau về một vụ nổ lớn đã được nhìn thấy trên bầu trời thủ đô Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine cũng xác nhận đã bắn hạ một máy bay hoặc một tên lửa của Nga khi nó bay vào bầu trời Kiev. CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, một máy bay chiến đấu Su-27 Flanker của Ukraine cũng đã bị tên lửa đất đối không của Nga bắn hạ. Đồng thời một báo cáo khác cho hay, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Millerovo của Nga, căn cứ này nằm cách không xa biên giới với Ukraine. Millerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Tiêm kích 31. Trước đây là đơn vị vận hành MiG-29, nó đã được nâng cấp thành Su-30SM, với tổng cộng 24 chiếc được chia cho hai phi đội. Căn cứ Millerovo nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 35km, căn cứ này cũng từng là nơi hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu Nga tham gia vào cuộc giao tranh ở Donbass vào năm 2014. Su-30SM là phiên bản nâng cấp từ Su-30MKI, máy bay được bổ sung hệ thống rađa, liên lạc, ghế phóng thoát hiểm và vũ khí mới. So với Su-30MKI, Su-30SM thay thế hầu hết các linh kiện nước ngoài bằng các sản phẩm nội địa do Nga sản xuất, tuy nhiên nhiều linh kiện như hệ thống định vị và màn hình hiển thị thì vẫn nhập từ Pháp. Trên các đoạn video đã xuất hiện, các chuyên gia đã phát hiện ra phần đuôi của một chiếc Su-30 đang chìm trong ngọn lửa. Có những tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka (SS-21 Scarab) đã được sử dụng trong cuộc tấn công hoặc có thể là một máy bay không người lái TB2. OTR-21 Tochka là tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật có biệt danh "Dấu chấm hết", đây là một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn của Liên Xô. Mã định danh là 9K79; tên định danh NATO là SS-21 Scarab. Tên lửa được vận chuyển và phóng đi trên xe mang phóng tự hành 9P129, tổ hợp này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được kế thừa nhiều loại tên lửa này và đã tiến hành nhiều cải tiến. Trong quá trình sửa đổi, Tochka-U được trang bị thêm hệ thống dừng khẩn cấp và hệ thống điều khiển từ xa. Phòng thiết kế MK Yangel Pivdenne đã tiến hành sửa đổi tên lửa để khôi phục lại cơ số đạn. Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn đơn, cơ động trên đường với tầm bắn từ 70 - 120 km được thiết kế để thay thế cho loạt tên lửa Luna-M (FROG-7B, Free Rocket Over Ground). Phía Nga cũng đang thay thế tên lửa này bằng tên lửa Iskander-M. Ukraine trước đó đã sử dụng tên lửa đạn đạo Tochka với đầu đạn nổ cao chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass. Những tên lửa này đã được chứng minh là chống lại các căn cứ quân sự và các cơ sở công nghiệp; và trong một số trường hợp, hệ thống phòng không của Nga không thể đánh chặn chúng. Tên lửa Tochka-U được vận chuyển và phóng bằng xe phóng di động BAZ-5921 6 × 6. Ngoài Tochka-U, Ukraine cũng thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng nhiều lần Vilkha M với các đặc tính cải tiến cho hệ thống chữa cháy volley Smerch hiện đại hóa, do Phòng thiết kế LUCH State Kyiv phát triển. Ukraine có một kho tên lửa từ thời Liên Xô. Mặc dù OTR-21 không cực kỳ chính xác, nhưng thứ vũ khí này cũng mang lại sát thương rất lớn. Với hành động đáp trả này, Ukraine cũng cho thấy các căn cứ quân sự của Nga có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Vox.

