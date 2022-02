"Chảo lửa" Ukraine rực cháy, Nga tiến quân như vũ bão

Tổng thống Ukraine: “Chúng tôi bị bỏ rơi”. "Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", Tổng thống Zelensky phát biểu qua truyền hình vào rạng sáng nay ngày 25/2. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 24/2 cho biết sẽ "tạm thời sơ tán" tất cả thành viên phái bộ quốc tế khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Theo Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid, quyết định được đưa ra "do tình hình an ninh đang diễn biến xấu" ở Ukraine. OSCE có mặt ở Ukraine sau khi giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai bùng phát năm 2014. Lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp tháng 2/2015 ký thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt các trận giao tranh đẫm máu và tạo điều kiện cho quan sát viên OSCE giám sát khu vực giới tuyến giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai. Cùng diễn biến, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/2 đã ký lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo năng lực quốc phòng, hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lực lượng quân sự khác. Theo lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày, toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả tỉnh của Ukraine sẽ được huy động. Cơ quan An ninh Ukraine chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động phản gián trong cuộc tổng động viên. Trong thông cáo cùng ngày, Biên phòng Ukraine cho biết cấm toàn bộ công dân nam 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. "Quy định này có hiệu lực trong thời gian thi hành thiết quân luật. Chúng tôi yêu cầu các công dân chú ý đến thông tin này", thông cáo có đoạn. Mỹ nói Nga muốn vây ép thủ đô Kiev, "Tất cả bằng chứng cho thấy Nga có ý định bao vây và đe dọa thủ đô Kiev", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc họp đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 24/2. Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga lên kế hoạch "vi phạm nhân quyền diện rộng" tại Ukraine, song không nêu ra hành vi cụ thể. Giao tranh tại Mariupol vẫn tiếp diễn. Truyền thông Ukraine đưa tin thành phố Mariupol ở tỉnh Donetsk miền đông nước này hứng chịu "hỏa lực dữ dội với hàng trăm vụ nổ". Mariupol là một trong những thành phố cảng lớn nhất Ukraine, nằm ven biển Azov. Nếu kiểm soát được Mariupol, lực lượng Nga có thể mở thông hành lang vận tải trên bộ tới Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014. Mariupol là một trong những thành phố cảng lớn nhất Ukraine, nằm ven biển Azov. Nếu kiểm soát được Mariupol, lực lượng Nga có thể mở thông hành lang vận tải trên bộ tới Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 24 cá nhân và thực thể Belarus, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, do "ủng hộ và tạo điều kiện" cho Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 24 cá nhân và thực thể Belarus, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, do "ủng hộ và tạo điều kiện" cho Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài Bộ trưởng Khrenin, danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ còn có Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cùng hai ngân hàng Belinvestbank và Bank Dabrabyt. "Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục phá vỡ năng lực quân sự và tài chính của Belarus thông qua các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. Do mối liên kết giữa Nga và Belarus, các động thái nhằm vào Nga hôm nay cũng sẽ gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko", Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Hơn 100.000 người tại Ukraine di tản để tránh bạo lực và đảm bảo an toàn. Có nhiều người đi tới biên giới và đã ra nước ngoài. Tình hình vẫn hỗn loạn và diễn biến nhanh chóng, phát ngôn viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Matthew Saltmarsh cho biết. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. "Không thể nói nhà máy điện hạt nhân Chernobyl an toàn sau cuộc tấn công hoàn toàn vô nghĩa của Nga", Podolyak nói. Một nguồn tin an ninh Nga cho biết quân đội Nga tập trung đông đảo trong vùng bảo vệ rộng gần 2.600 km2, trước khi tiến vào Ukraine. Nga muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine, nguồn tin cho hay. Một nguồn tin an ninh Nga cho biết quân đội Nga tập trung đông đảo trong vùng bảo vệ rộng gần 2.600 km2, trước khi tiến vào Ukraine. Nga muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine, nguồn tin cho hay. Cơ quan này cho biết lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng "xuyên thủng hàng phòng ngự với trang bị tốt hơn" của quân chính phủ Ukraine, tiến sâu thêm 6-8 km qua giới tuyến. Trong khi đó, 74 hạ tầng mặt đất của quân đội Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Hai tiêm kích Su-27, hai cường kích Su-24, một trực thăng và 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2 của Ukraine bị phá hủy. Trong khi đó, 74 hạ tầng mặt đất của quân đội Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Hai tiêm kích Su-27, hai cường kích Su-24, một trực thăng và 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2 của Ukraine bị phá hủy. Trong cuộc gặp giới doanh nhân tối 24/2, Tổng thống Putin nói "những gì đang xảy ra ở Ukraine là biện pháp bắt buộc và cần thiết" và Nga không còn lựa chọn nào khác với Ukraine, nhấn mạnh mọi nỗ lực của Moscow nhằm thay đổi tình hình an ninh đều không mang lại kết quả.

Tổng thống Ukraine: “Chúng tôi bị bỏ rơi”. "Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", Tổng thống Zelensky phát biểu qua truyền hình vào rạng sáng nay ngày 25/2. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 24/2 cho biết sẽ "tạm thời sơ tán" tất cả thành viên phái bộ quốc tế khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Theo Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid, quyết định được đưa ra "do tình hình an ninh đang diễn biến xấu" ở Ukraine. OSCE có mặt ở Ukraine sau khi giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai bùng phát năm 2014. Lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp tháng 2/2015 ký thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt các trận giao tranh đẫm máu và tạo điều kiện cho quan sát viên OSCE giám sát khu vực giới tuyến giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai. Cùng diễn biến, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/2 đã ký lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo năng lực quốc phòng, hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lực lượng quân sự khác. Theo lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày, toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả tỉnh của Ukraine sẽ được huy động. Cơ quan An ninh Ukraine chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động phản gián trong cuộc tổng động viên. Trong thông cáo cùng ngày, Biên phòng Ukraine cho biết cấm toàn bộ công dân nam 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. "Quy định này có hiệu lực trong thời gian thi hành thiết quân luật. Chúng tôi yêu cầu các công dân chú ý đến thông tin này", thông cáo có đoạn. Mỹ nói Nga muốn vây ép thủ đô Kiev, "Tất cả bằng chứng cho thấy Nga có ý định bao vây và đe dọa thủ đô Kiev", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc họp đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 24/2. Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga lên kế hoạch "vi phạm nhân quyền diện rộng" tại Ukraine, song không nêu ra hành vi cụ thể. Giao tranh tại Mariupol vẫn tiếp diễn. Truyền thông Ukraine đưa tin thành phố Mariupol ở tỉnh Donetsk miền đông nước này hứng chịu "hỏa lực dữ dội với hàng trăm vụ nổ". Mariupol là một trong những thành phố cảng lớn nhất Ukraine, nằm ven biển Azov. Nếu kiểm soát được Mariupol, lực lượng Nga có thể mở thông hành lang vận tải trên bộ tới Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014. Mariupol là một trong những thành phố cảng lớn nhất Ukraine, nằm ven biển Azov. Nếu kiểm soát được Mariupol, lực lượng Nga có thể mở thông hành lang vận tải trên bộ tới Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 24 cá nhân và thực thể Belarus, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, do "ủng hộ và tạo điều kiện" cho Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 24 cá nhân và thực thể Belarus, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, do "ủng hộ và tạo điều kiện" cho Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài Bộ trưởng Khrenin, danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ còn có Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cùng hai ngân hàng Belinvestbank và Bank Dabrabyt. "Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục phá vỡ năng lực quân sự và tài chính của Belarus thông qua các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. Do mối liên kết giữa Nga và Belarus, các động thái nhằm vào Nga hôm nay cũng sẽ gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko", Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Hơn 100.000 người tại Ukraine di tản để tránh bạo lực và đảm bảo an toàn. Có nhiều người đi tới biên giới và đã ra nước ngoài. Tình hình vẫn hỗn loạn và diễn biến nhanh chóng, phát ngôn viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Matthew Saltmarsh cho biết. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. "Không thể nói nhà máy điện hạt nhân Chernobyl an toàn sau cuộc tấn công hoàn toàn vô nghĩa của Nga", Podolyak nói. Một nguồn tin an ninh Nga cho biết quân đội Nga tập trung đông đảo trong vùng bảo vệ rộng gần 2.600 km2, trước khi tiến vào Ukraine. Nga muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine, nguồn tin cho hay. Một nguồn tin an ninh Nga cho biết quân đội Nga tập trung đông đảo trong vùng bảo vệ rộng gần 2.600 km2, trước khi tiến vào Ukraine. Nga muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine, nguồn tin cho hay. Cơ quan này cho biết lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng "xuyên thủng hàng phòng ngự với trang bị tốt hơn" của quân chính phủ Ukraine, tiến sâu thêm 6-8 km qua giới tuyến. Trong khi đó, 74 hạ tầng mặt đất của quân đội Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Hai tiêm kích Su-27, hai cường kích Su-24, một trực thăng và 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2 của Ukraine bị phá hủy. Trong khi đó, 74 hạ tầng mặt đất của quân đội Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Hai tiêm kích Su-27, hai cường kích Su-24, một trực thăng và 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2 của Ukraine bị phá hủy. Trong cuộc gặp giới doanh nhân tối 24/2, Tổng thống Putin nói "những gì đang xảy ra ở Ukraine là biện pháp bắt buộc và cần thiết" và Nga không còn lựa chọn nào khác với Ukraine, nhấn mạnh mọi nỗ lực của Moscow nhằm thay đổi tình hình an ninh đều không mang lại kết quả.