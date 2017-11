Sức mạnh thực sự của Hồng quân Xô-Viết trong Nội chiến Nga

Trong Nội chiến Nga, đã có tổng cộng 3 triệu lính Hồng Quân tham gia các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng phản cách mạng Bạch vệ và các thế lực thù địch nước ngoài chống lại nhà nước Nga Xô-Viết non trẻ, đến cuối cuộc chiến thương vọng của phía Hồng Quân lên tới 1,4 triệu người. Nguồn ảnh: Wiki. Điều khá bất ngờ là lực lượng Hồng Quân của nước Nga Xô-Viết tham gia Nội chiến Nga hầu hết đều là những công nhân, nông dân không được đào tạo quân sự. Nhưng họ tự nguyện đứng để bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga trước âm mưu đen tối của bè lũ phản cách mạng và thế lực thù địch bên ngoài. Nguồn ảnh: Military. Họ chỉ được huấn luyện một thời gian ngắn trước khi phải ra chiến trường cầm súng chống lại lực lượng Bạch Vệ được hậu thuẫn và vũ trang bởi các nước đế quốc và thực dân châu Âu. Nguồn ảnh: Hope. Hình ảnh Hồng Quân của nước Nga Xô-Viết tiến quân qua Quảng Trường Đỏ sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: WHF. Sau cuộc nội chiến, phía Hồng Quân có tới 1,48 triệu thương vong trong đó có 259.000 người chết khi tham chiến, 616.000 người chết vì khí hậu khắc nhiệt và 548.000 người bị thương do chiến đấu hoặc do thời tiết khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Randy. Kỵ binh Hồng Quân Nga Xô-Viết trong cuộc nội chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Lời hiệu triệu của tổ quốc, hàng triệu thanh niên Nga sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ một nước Nga Xô-Viết thống nhất cũng như chính quyền cách mạng non trẻ sau Cách mạng Tháng Mười. Nguồn ảnh: University of Warwick. Trong thời kỳ diễn ra nội chiến ở Nga, Kỵ binh là một lực lượng không thể thiếu trên trường, bên cạnh đó là cả các phương tiện bọc thép và trọng pháo. Ảnh: Binh lính Cossack ủng hộ Lenin trong cuộc nội chiến Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Hình ảnh nông dân Nga tự nguyện đăng ký nhập ngũ tham gia các đơn vị Hồng quân Công Nông đầu tiên để bảo vệ thành quả cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Gettyimg. Tổng cộng trong cuộc Nội chiến Nga, có từ 5 triệu tới 9 triệu người thiệt mạng bao gồm cả dân thường trong suốt 5 năm chiến tranh diễn ra. Nguồn ảnh: Encyc. Nội chiến Nga cũng là cuộc chiến có sự tham gia của rất nhiều nước ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Có thể kể sơ qua các nước như Anh, Úc, Canada, Mỹ, Nhật, Pháp, Trung Hoa Dân Quốc, Tiệp Khắc,... Nguồn ảnh: Venn. Trước sức ép bao vây và cấm vận của cả châu Âu,nước Nga Xô-Viết vẫn giành được chiến thắng vang dội, chính thức thành lập Liên bang Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) sau khi cuộc nội chiến này kết thúc vào tháng 10/1922. Nguồn ảnh: Criti.

