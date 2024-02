Sức mạnh tên lửa Sea Eagle-6 mới nhất của Triều Tiên

Vào hôm 15/2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử tên lửa đất đối hải mới có tên Padasuri-6, hay “Sea Eagle-6”. Cuộc thử nghiệm thành công, đánh trúng mục tiêu dự kiến, sau đó ông Kim đã tới thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn, nơi ông kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Ảnh: BNN Breaking. Tên lửa Padasuri-6 được tiết lộ trong cuộc thử nghiệm, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực phát triển vũ khí tiên tiến của Triều Tiên. Màn trình diễn thành công khả năng của Padasuri-6 gửi đi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng sức mạnh quân sự của Triều Tiên đang tiếp tục gia tăng và phát triển. Ảnh: China Daily. Sau vụ thử Padasuri-6, ông Kim Jong Un đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn. Ở đó, ông kêu gọi công nhân tăng cả chất lượng và số lượng vũ khí được sản xuất. Lời kêu gọi vũ trang này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với Hàn Quốc về đường phân giới trên biển đang tranh chấp, 'Đường giới hạn phía Bắc' (NLL). Ảnh: The Korea Times. Ông Kim Jong Un chỉ trích Hàn Quốc và ra lệnh tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự ở vùng biển phía bắc đảo Yeonpyeong và phía tây bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Daily Mail. Khi căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực, các chuyên gia phân tích đang theo dõi chặt chẽ và chờ xem Triều Tiên sẽ có những động thái gì tiếp theo. Vụ thử thành công tên lửa Padasuri-6 và lời kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí của ông Kim là lời nhắc nhở rõ ràng rằng mối đe dọa từ Triều Tiên còn lâu mới kết thúc. Ảnh: Yonhap News. Báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi Quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên bắn nhiều tên lửa hành trình vào vùng biển ngoài khơi cảng Wonsan phía đông nước này. Một số chuyên gia cho rằng ông Kim có thể tìm cách tăng thêm áp lực trong năm bầu cử ở Hàn Quốc và Mỹ. Ngày càng có nhiều lo ngại ở Hàn Quốc về một hành động khiêu khích quân sự trực tiếp và một khu vực xung đột có thể xảy ra tại ranh giới biển phía Tây của hai miền Triều Tiên, nơi đã từng xảy ra một số cuộc giao tranh trong những năm qua. Trong chuyến thị sát, ông Kim khẳng định: “Biển Tây có bao nhiêu đường ranh giới không quan trọng và không cần phải phân biệt đúng sai. Điều rõ ràng là khi kẻ thù xâm nhập vào biên giới, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền của (Triều Tiên) và là một hành động khiêu khích vũ trang chống lại chúng tôi”. Trong bài phát biểu tại quốc hội Bình Nhưỡng ngày 15/1, ông Kim nhắc lại rằng Triều Tiên không công nhận Đường giới hạn phía Bắc do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu vạch ra vào cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông Kim nói với Hội đồng Nhân dân Tối cao rằng nếu Hàn Quốc “vi phạm dù chỉ 0,001 milimét lãnh thổ, vùng trời và vùng biển của chúng tôi, thì đó sẽ bị coi là hành động khiêu khích chiến tranh”. Trong cùng bài phát biểu, ông Kim cũng tuyên bố Triều Tiên đang từ bỏ mục tiêu hòa giải lâu dài với Hàn Quốc và lặp lại lời đe dọa sẽ tiêu diệt đối thủ bằng vũ khí hạt nhân nếu bị khiêu khích. Thông tin về tên lửa trên vẫn còn rất hạn chế, được biết tên lửa đã bay qua Biển Nhật Bản trong 1.400 giây và bắn trúng mục tiêu. Một số chuyên gia quân sự đã suy đoán rằng tên lửa mới trông giống Kh-35 nhưng lớn hơn một chút. Lưu ý rằng, biến thể phóng từ xe tải mới nhất của Kh-35 có tầm bắn lên tới 350km, vì vậy tên lửa mới của Triều Tiên có thể có tầm bắn tương đương hoặc xa hơn. Từ hình ảnh cho thấy tên lửa Padasuri-6 được bố trí trên khung gầm của xe tăng Pokpung Ho. Triều Tiên ngày càng hoàn thiện và cho ra đời những loại tên lửa tiên tiến. Các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc và các đồng minh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận các vùng biển của Triều Tiên bởi những loại vũ khí như Padasuri-6.

