Sức mạnh dàn tàu chiến Hải quân Trung Quốc mang ra tập trận ở Thái Bình Dương

Theo giới quan sát, cuộc tập trận được Trung Quốc tiến hành nhằm phản ánh năng lực phối hợp trong nhiệm vụ phòng không ở khu vực Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: QQ. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh lực lượng không quân của các quốc gia Đông Á bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc đang có sự phát triển mạnh, quân số tiêm kích hiện đại tăng lên từng ngày. Nguồn ảnh: QQ. Một trong số ba loại tàu được Trung Quốc cử tham gia cuộc tập trận này là khu trục hạm Type 052D. Đây là loại khu trục hạm mới và hiện đại bậc nhất của Trung Quốc hiện nay, vừa mới chỉ được ra đời hồi năm 2014. Nguồn ảnh: QQ. Khu trục hạm này được trang bị hệ thống 64 giếng phóng tên lửa thẳng đứng, mang theo được các loại tên lửa HHQ-9 phòng không, YJ-18 đối hải hoặc CY-5 chống ngầm. Nguồn ảnh: QQ. Tính tới tháng 5/2019, Trung Quốc đang vận hành 11 tàu khu trục hạm Type 052D trong biên chế - có nghĩa là từ khi ra đời chiếc đầu tiên vào năm 2014, mỗi năm Trung Quốc hạ thuỷ hai khu trục hạm loại này - tốc độ nhanh chưa từng có. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp đến là khinh hạm Type 054A - loại khinh hạm có số lượng đông bậc nhất trong biên chế của Hải quân Trung Quốc với quân số 30 chiếc. Chiếc Type 054A tham gia cuộc tập trận vừa rồi có tên Hàm Ninh. Nguồn ảnh: QQ. Với độ giãn nước 4000 tấn, loại khinh hạm này của Trung Quốc được trang bị hệ thống vũ khí bao gồm 32 giếng phóng tên lửa thẳng đứng, 8 ống phóng tên lửa đối hạm C-803, 6 ống phóng ngư lôi 324mm cùng 12 ống phóng ngư lôi 240mm. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ loại khinh hạm này từng được Trung Quốc quảng cáo để xuất khẩu. Giá đề xuất của Type 054A trên thị trường quốc tế là 350 triệu USD mỗi chiếc - rẻ bậc nhất thế giới so với các loại tàu cùng lớp hiện nay. Nguồn ảnh: QQ. Và cuối cùng là tàu do thám Thiên Xu Tinh mang số thân 855. Đây là lớp tàu do thám cực kỳ ít tên tuổi nhưng cực kỳ nguy hiểm, được Trung Quốc đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm 1999. Nguồn ảnh: QQ. Thiên Xu Tinh được đóng theo lớp cải tiến Type 815G và mới chỉ được nhập biên Hải quân Trung Quốc hồi năm 2015. Hiện tại, tàu Thiên Xu Tinh đang phục vụ trong biên chế của Hạm đội Nam Hải. Nguồn ảnh: QQ. Tàu có độ giãn nước 6000 tấn, được trang bị hai radar cực nhạy bên trong hai vòm bảo vệ giữa thân tàu. Các hệ thống ăng-ten radar này có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, thông tin tình báo sau đó sẽ được giải mã ngay trên tàu. Nguồn ảnh: QQ. Sức mạnh của dàn tàu chiến trong Hạm đội Hải quân Trung Quốc.

