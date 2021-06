Sức mạnh của tàu chiến FREMM Indonesia duyệt mua với hàng tỷ USD/chiếc

Theo các thông tin mới nhất vừa được truyền thông Indonesia đăng tải, nước này đã quyết định đặt mua cùng lúc 6 tàu chiến FREMM - lớp hộ vệ hạm Đa năng châu Âu, do Italia sản xuất. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,5 tỷ Euro, tương đương với khoảng 5,37 tỷ USD. Đây là một hợp đồng có giá trị kinh tế khổng lồ, nhất là với một quốc gia Đông Nam Á. Các hộ vệ hạm FREMM hiện đang có hai nhà cung cấp, đó là Pháp và Italia. Trong đó, phiên bản do Italia sản xuất, có cấu hình vũ khí và trang thiết bị được đánh giá hiện đại hơn cả. Hiện tại, hải quân Italia đang sở hữu 10 hộ vệ hạm loại này, trong khi đó Pháp sở hữu 8 chiếc. Nhiều chuyên gia đánh giá, FREMM là loại hộ vệ hạm hiện đại bậc nhất châu Âu hiện nay. Phiên bản FREMM do Italia sản xuất, có độ giãn nước lớn hơn so với phía Pháp, tối đa lên tới 6700 tấn. Chiều dài của phiên bản FREMM do Italia sản xuất cũng lớn hơn, tối đa lên tới 144,2 mét. Trong khi đó, phiên bản của Pháp chỉ dài 142 mét. Do sử dụng hai hệ thống động cơ khác nhau, tốc độ tối đa của phiên bản FREMM do Italia sản xuất cũng cao hơn, tối đa có thể lên tới 56 km/h so với 50 km/h ở phiên bản của Pháp. Về trang bị vũ khí, các tàu hộ vệ FREMM do Italia sản xuất có 16 giếng phóng tên lửa, tương thích với các loại tên lửa Aster 15 và Aster 30. Tàu cũng được trang bị số lượng hải pháo 76mm nhiều gấp đôi so với phiên bản do Pháp sản xuất (2 khẩu), kèm theo đó là 2 khẩu pháo 25mm điều khiển từ xa. Thiết kế tàu cực kỳ thông minh, kèm theo đó là chiều dài cơ sở được kéo ra thêm 2 mét so với phiên bản do Pháp sản xuất, giúp FREMM của Italia có thể mang theo tối đa tới 2 trực thăng, kèm theo đó là nhà hangar đôi. Trong khi đó phiên bản của Pháp chỉ mang theo được tối đa một trực thăng và một hangar đơn. Theo nhiều chuyên gia quân sự, FREMM có thể coi là một chiến hạm thực dụng. Đây là loại tàu chiến đa chức năng, phù hợp với nhiều kiểu nhiệm vụ, rất thích hợp với những quốc gia có quy mô hải quân nhỏ, hoặc muốn tiết kiệm chi phí vận hành. Với dàn vũ khí cực kỳ đầy đủ của mình, FREMM có thể tương thích với nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ hộ tống cho tới độc lập tác chiến, từ tác chiến trên biển cho tới phòng không, đối đất,... Rào cản duy nhất của FREMM là chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, lên tới hàng tỷ USD cho mỗi chiếc nếu tính cả giá thành vũ khí. Trong tương lai, khi một số lượng lớn tàu chiến FREMM được sản xuất, nhiều khả năng giá thành sẽ giảm dần, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Flickr. Sức mạnh của tàu chiến FREMM - loại hộ vệ hạm thực dụng bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn: Naval.

Theo các thông tin mới nhất vừa được truyền thông Indonesia đăng tải, nước này đã quyết định đặt mua cùng lúc 6 tàu chiến FREMM - lớp hộ vệ hạm Đa năng châu Âu, do Italia sản xuất. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,5 tỷ Euro, tương đương với khoảng 5,37 tỷ USD. Đây là một hợp đồng có giá trị kinh tế khổng lồ, nhất là với một quốc gia Đông Nam Á. Các hộ vệ hạm FREMM hiện đang có hai nhà cung cấp, đó là Pháp và Italia. Trong đó, phiên bản do Italia sản xuất, có cấu hình vũ khí và trang thiết bị được đánh giá hiện đại hơn cả. Hiện tại, hải quân Italia đang sở hữu 10 hộ vệ hạm loại này, trong khi đó Pháp sở hữu 8 chiếc. Nhiều chuyên gia đánh giá, FREMM là loại hộ vệ hạm hiện đại bậc nhất châu Âu hiện nay. Phiên bản FREMM do Italia sản xuất, có độ giãn nước lớn hơn so với phía Pháp, tối đa lên tới 6700 tấn. Chiều dài của phiên bản FREMM do Italia sản xuất cũng lớn hơn, tối đa lên tới 144,2 mét. Trong khi đó, phiên bản của Pháp chỉ dài 142 mét. Do sử dụng hai hệ thống động cơ khác nhau, tốc độ tối đa của phiên bản FREMM do Italia sản xuất cũng cao hơn, tối đa có thể lên tới 56 km/h so với 50 km/h ở phiên bản của Pháp. Về trang bị vũ khí, các tàu hộ vệ FREMM do Italia sản xuất có 16 giếng phóng tên lửa, tương thích với các loại tên lửa Aster 15 và Aster 30. Tàu cũng được trang bị số lượng hải pháo 76mm nhiều gấp đôi so với phiên bản do Pháp sản xuất (2 khẩu), kèm theo đó là 2 khẩu pháo 25mm điều khiển từ xa. Thiết kế tàu cực kỳ thông minh, kèm theo đó là chiều dài cơ sở được kéo ra thêm 2 mét so với phiên bản do Pháp sản xuất, giúp FREMM của Italia có thể mang theo tối đa tới 2 trực thăng, kèm theo đó là nhà hangar đôi. Trong khi đó phiên bản của Pháp chỉ mang theo được tối đa một trực thăng và một hangar đơn. Theo nhiều chuyên gia quân sự, FREMM có thể coi là một chiến hạm thực dụng. Đây là loại tàu chiến đa chức năng, phù hợp với nhiều kiểu nhiệm vụ, rất thích hợp với những quốc gia có quy mô hải quân nhỏ, hoặc muốn tiết kiệm chi phí vận hành. Với dàn vũ khí cực kỳ đầy đủ của mình, FREMM có thể tương thích với nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ hộ tống cho tới độc lập tác chiến, từ tác chiến trên biển cho tới phòng không, đối đất,... Rào cản duy nhất của FREMM là chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, lên tới hàng tỷ USD cho mỗi chiếc nếu tính cả giá thành vũ khí. Trong tương lai, khi một số lượng lớn tàu chiến FREMM được sản xuất, nhiều khả năng giá thành sẽ giảm dần, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Flickr. Sức mạnh của tàu chiến FREMM - loại hộ vệ hạm thực dụng bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn: Naval.