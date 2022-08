Sức mạnh cỗ xe tăng Nga cho Việt Nam mượn tại Army Game 2022

Theo thông tin được phóng viên báo Quân đội Nhân dân truyền tải về từ Nga, đội tuyển Tank Biathlon của Việt Nam năm nay đã bốc thăm thi đấu vào lượt trận thứ 2, Bảng 1 với xe tăng T-72B3 màu xanh dương. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, hai lượt thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2022 sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 13/8, 14 giờ ngày 16/8 và 14 giờ ngày 20/8. Như thường lệ, năm nay các đội tuyển tham dự Tank Biathlon 2022 sẽ tiếp tục được nước chủ nhà cho mượn xe tăng chủ lực T-72B3. Ngoài trừ Trung Quốc - quốc gia này vẫn tự mang theo xe tăng Type 96B do nước này tự sản xuất tới thi đấu. Được mệnh danh là "xe đua mang lớp vỏ xe tăng", T-72B3 được coi là loại xe tăng chủ lực có khả năng cơ động nhanh nhẹn bậc nhất hiện nay. Tư duy về việc chế tạo một chiếc xe tăng nhỏ, nhẹ, hoả lực mạnh và cơ động cao, đã được Liên Xô theo đuổi từ sau thành công của dòng xe tăng T-34 từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, và tới nay T-72B3 cũng được ra đời dựa trên cơ sở lý thuyết này. Bằng chứng là khi so với những dòng xe tăng chủ lực do Mỹ và NATO sản xuất cùng thời, xe tăng T-72 nguyên gốc của Liên Xô nhỏ hơn, nhẹ hơn nhưng động cơ lại mạnh mẽ hơn. Thiết kế của xe được thu gọn với việc lược bỏ bớt vị trí nạp đạn viên, thay vào đó là hệ thống nạp đạn tự động bằng máy, cho phép tối ưu hoá kích thước tổng thể của xe, nhưng không gian bên trong vẫn đủ rộng rãi cho kíp lái xoay sở. Phiên bản xe tăng chủ lực T-72B3 được chủ nhà Nga cho các nước tham gia Tank Biathlon 2022 mượn, là phiên bản nâng cấp mới nhất, có trọng tâm xe thấp hơn, động cơ và hộp số cải tiến, cho phép cỗ xe tăng này phóng đi với tốc độ cao hơn. Còn nhớ ở giải thi đấu Tank Biathlon 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã điều khiển chiếc xe tăng T-72B3 di chuyển với tốc độ tối đa được ghi nhận lên tới 72 km/h - vượt qua tốc độ giới hạn tối đa cho phép theo lý thuyết của chiếc xe tăng T-72B3 là 68 km/h. Ngoài ra, cỗ xe tăng này cũng được trang bị hệ thống cảm biến đo xa, hệ thống cân bằng nòng súng, kèm theo đó là một loạt các thiết bị điện tử hiện đại, cho phép T-72B3 phát hiện và tiêu diệt mục tiêu chính xác trên chiến trường. Tuy nhiên, để nhấn mạnh vào khả năng của các kíp chiến đấu, ban tổ chức Tank Biathlon từ lâu đã cấm các đội thi đấu sử dụng hệ thống hoả lực tự động, buộc các đội tham gia phải nhắm bắn một cách thủ công. Điều này khiến cho các màn khai hoả của xe tăng T-72B3 tại Tank Biathlon diễn ra hết sức gay cấn, đặc biệt là vòng thi vừa di chuyển vừa khai hoả - một khoa mục quá khó với moi xạ thủ xe tăng gạo cội. Cũng nên nhớ rằng, sân thi đấu của Tank Biathlon là cực kỳ khắc nghiệt, với những địa hình phức tạp nối tiếp nhau. Việc chiếc T-72B3 có thể "chịu đựng" được đường đua tại giải đấu này, cũng cho thấy khả năng bền bỉ và sức chịu đựng đáng ngạc nhiên của chúng. Trong quá khứ, các xe tăng Type 96B của Trung Quốc từng liên tục gặp sự cố tại Tank Biathlon, thậm chí tung cả bánh chịu lực trong quá trình thi đấu.

Theo thông tin được phóng viên báo Quân đội Nhân dân truyền tải về từ Nga, đội tuyển Tank Biathlon của Việt Nam năm nay đã bốc thăm thi đấu vào lượt trận thứ 2, Bảng 1 với xe tăng T-72B3 màu xanh dương. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, hai lượt thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2022 sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 13/8, 14 giờ ngày 16/8 và 14 giờ ngày 20/8. Như thường lệ, năm nay các đội tuyển tham dự Tank Biathlon 2022 sẽ tiếp tục được nước chủ nhà cho mượn xe tăng chủ lực T-72B3 . Ngoài trừ Trung Quốc - quốc gia này vẫn tự mang theo xe tăng Type 96B do nước này tự sản xuất tới thi đấu. Được mệnh danh là "xe đua mang lớp vỏ xe tăng", T-72B3 được coi là loại xe tăng chủ lực có khả năng cơ động nhanh nhẹn bậc nhất hiện nay. Tư duy về việc chế tạo một chiếc xe tăng nhỏ, nhẹ, hoả lực mạnh và cơ động cao, đã được Liên Xô theo đuổi từ sau thành công của dòng xe tăng T-34 từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, và tới nay T-72B3 cũng được ra đời dựa trên cơ sở lý thuyết này. Bằng chứng là khi so với những dòng xe tăng chủ lực do Mỹ và NATO sản xuất cùng thời, xe tăng T-72 nguyên gốc của Liên Xô nhỏ hơn, nhẹ hơn nhưng động cơ lại mạnh mẽ hơn. Thiết kế của xe được thu gọn với việc lược bỏ bớt vị trí nạp đạn viên, thay vào đó là hệ thống nạp đạn tự động bằng máy, cho phép tối ưu hoá kích thước tổng thể của xe, nhưng không gian bên trong vẫn đủ rộng rãi cho kíp lái xoay sở. Phiên bản xe tăng chủ lực T-72B3 được chủ nhà Nga cho các nước tham gia Tank Biathlon 2022 mượn, là phiên bản nâng cấp mới nhất, có trọng tâm xe thấp hơn, động cơ và hộp số cải tiến, cho phép cỗ xe tăng này phóng đi với tốc độ cao hơn. Còn nhớ ở giải thi đấu Tank Biathlon 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã điều khiển chiếc xe tăng T-72B3 di chuyển với tốc độ tối đa được ghi nhận lên tới 72 km/h - vượt qua tốc độ giới hạn tối đa cho phép theo lý thuyết của chiếc xe tăng T-72B3 là 68 km/h. Ngoài ra, cỗ xe tăng này cũng được trang bị hệ thống cảm biến đo xa, hệ thống cân bằng nòng súng, kèm theo đó là một loạt các thiết bị điện tử hiện đại, cho phép T-72B3 phát hiện và tiêu diệt mục tiêu chính xác trên chiến trường. Tuy nhiên, để nhấn mạnh vào khả năng của các kíp chiến đấu, ban tổ chức Tank Biathlon từ lâu đã cấm các đội thi đấu sử dụng hệ thống hoả lực tự động, buộc các đội tham gia phải nhắm bắn một cách thủ công. Điều này khiến cho các màn khai hoả của xe tăng T-72B3 tại Tank Biathlon diễn ra hết sức gay cấn, đặc biệt là vòng thi vừa di chuyển vừa khai hoả - một khoa mục quá khó với moi xạ thủ xe tăng gạo cội. Cũng nên nhớ rằng, sân thi đấu của Tank Biathlon là cực kỳ khắc nghiệt, với những địa hình phức tạp nối tiếp nhau. Việc chiếc T-72B3 có thể "chịu đựng" được đường đua tại giải đấu này, cũng cho thấy khả năng bền bỉ và sức chịu đựng đáng ngạc nhiên của chúng. Trong quá khứ, các xe tăng Type 96B của Trung Quốc từng liên tục gặp sự cố tại Tank Biathlon, thậm chí tung cả bánh chịu lực trong quá trình thi đấu.