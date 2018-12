Sự nguy hiểm của xe tăng “bé hạt tiêu” Trung Quốc vừa trang bị

Theo như tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Type 15 sẽ là dòng xe tăng tiếp theo được Quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế trong thời gian gần đây, và một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Bắc Kinh. Cũng cần nói thêm là Type 15 hay VT-5 chỉ là một dòng xe tăng hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Như vậy có thể thấy sau hơn 2 năm (từ năm 2016) tiến hành đánh giá thử nghiệm ngoài thao trường, tại các địa hình tác chiến khác nhau thì cho đến nay chiếc xe tăng “bé hạt tiêu” này mới được Quân đội Trung Quốc chấp nhận biên chế. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Theo nhiều nguồn tin quân sự của Trung Quốc, xe tăng Type 15 được thiết kế đặc biệt giành cho các hoạt động ở khu vực miền núi hay khu vực có địa hình hiểm trở như ở khu tự trị Tây Tạng, vì vậy Type 15 có trọng lượng khá nhẹ nhưng lại được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ phù hợp với môi trường không khí loãng. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Trên thực tế trước khi biên chế Type 15, Trung Quốc mà cụ thể là Tập đoàn Norinco đã bắt đầu chào bán Type 15 với biến thể xuất khẩu VT-5 hoặc ZTQ-5 cho nhiều quốc gia khác nhau. VT-5 cũng xuất hiện và trình diễn khả năng hoạt động tại triển lãm Norinco Armour Day do tập đoàn này tổ chức. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Trên thực tế trước khi biên chế Type 15, Trung Quốc mà cụ thể là Tập đoàn Norinco đã bắt đầu chào bán Type 15 với biến thể xuất khẩu VT-5 hoặc ZTQ-5 cho nhiều quốc gia khác nhau. VT-5 cũng xuất hiện và trình diễn khả năng hoạt động tại triển lãm Norinco Armour Day do tập đoàn này tổ chức. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Khả năng cơ động của Type 15khá đáng nể khi leo được dốc 60%, vượt vật cản cao 0,8 m, vượt hào rộng 2,5 m và lội nước sâu 1 m. Đặc biệt hệ thống treo của nó thay đổi được độ cao, tức là giúp xe tăng có thể hạ thấp gầm bánh xích. Nguồn ảnh: Weibo. Vũ khí chính của xe tăng Type 15 là pháo nòng xoắn cỡ 105 mm với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, bao gồm kính ngắm toàn cảnh có cả kênh nhìn đêm và đo xa laser. Nguồn ảnh: Weibo. Đạn xuyên lõi tungsten bắn đi từ pháo chính 105 mm của Type 15 đâm thủng được 500 mm giáp đồng nhất khi bắn từ cự ly 1.500 m, ngoài ra khẩu pháo này còn phóng được tên lửa chống tăng qua nòng. Nguồn ảnh: Weibo. Giáp bảo vệ của Type 15 là sự kết hợp giữa giáp hộp kiểu NERA (giáp phản ứng không nổ) bố trí trên tháp pháo và ERA (giáp phản ứng nổ) gắn bên hông. Nguồn ảnh: Weibo. Hệ thống bảo vệ này giúp kíp xe an toàn trước các loại đạn xuyên cỡ 23 - 30 mm cũng như mảnh bom, pháo, tuy nhiên nó khó lòng chống trả được các vũ khí chống tăng uy lực như RPG-7. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị xe tăng hạng nhẹ Type 15 là để tăng cường sức chiến cho các đơn vị lính sơn cước của nước này vốn hoạt động ở các khu vực có địa hình hiểm trở mà các loại xe tăng hạng nặng như Type 96 hay Type 99 khó phát huy tác dụng. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Và nhiều khả năng Type 15 cũng sẽ được Trung Quốc trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ vì chúng có trọng lượng nhẹ dễ di chuyển và triển khai ở nhiều loại địa hình khác nhau, tuy nhiên dòng xe tăng này cũng có một nhược điểm là khả năng lội nước kém. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Mời độc giả xem video: Xe tăng hạng nhẹ VT-5 biểu diễn tại triển lãm Norinco Armour Day. (nguồn PLA WEAPONS)

Theo như tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Type 15 sẽ là dòng xe tăng tiếp theo được Quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế trong thời gian gần đây, và một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Bắc Kinh. Cũng cần nói thêm là Type 15 hay VT-5 chỉ là một dòng xe tăng hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Như vậy có thể thấy sau hơn 2 năm (từ năm 2016) tiến hành đánh giá thử nghiệm ngoài thao trường, tại các địa hình tác chiến khác nhau thì cho đến nay chiếc xe tăng “bé hạt tiêu” này mới được Quân đội Trung Quốc chấp nhận biên chế. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Theo nhiều nguồn tin quân sự của Trung Quốc, xe tăng Type 15 được thiết kế đặc biệt giành cho các hoạt động ở khu vực miền núi hay khu vực có địa hình hiểm trở như ở khu tự trị Tây Tạng, vì vậy Type 15 có trọng lượng khá nhẹ nhưng lại được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ phù hợp với môi trường không khí loãng. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Trên thực tế trước khi biên chế Type 15, Trung Quốc mà cụ thể là Tập đoàn Norinco đã bắt đầu chào bán Type 15 với biến thể xuất khẩu VT-5 hoặc ZTQ-5 cho nhiều quốc gia khác nhau. VT-5 cũng xuất hiện và trình diễn khả năng hoạt động tại triển lãm Norinco Armour Day do tập đoàn này tổ chức. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Trên thực tế trước khi biên chế Type 15, Trung Quốc mà cụ thể là Tập đoàn Norinco đã bắt đầu chào bán Type 15 với biến thể xuất khẩu VT-5 hoặc ZTQ-5 cho nhiều quốc gia khác nhau. VT-5 cũng xuất hiện và trình diễn khả năng hoạt động tại triển lãm Norinco Armour Day do tập đoàn này tổ chức. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Khả năng cơ động của Type 15khá đáng nể khi leo được dốc 60%, vượt vật cản cao 0,8 m, vượt hào rộng 2,5 m và lội nước sâu 1 m. Đặc biệt hệ thống treo của nó thay đổi được độ cao, tức là giúp xe tăng có thể hạ thấp gầm bánh xích. Nguồn ảnh: Weibo. Vũ khí chính của xe tăng Type 15 là pháo nòng xoắn cỡ 105 mm với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, bao gồm kính ngắm toàn cảnh có cả kênh nhìn đêm và đo xa laser. Nguồn ảnh: Weibo. Đạn xuyên lõi tungsten bắn đi từ pháo chính 105 mm của Type 15 đâm thủng được 500 mm giáp đồng nhất khi bắn từ cự ly 1.500 m, ngoài ra khẩu pháo này còn phóng được tên lửa chống tăng qua nòng. Nguồn ảnh: Weibo. Giáp bảo vệ của Type 15 là sự kết hợp giữa giáp hộp kiểu NERA (giáp phản ứng không nổ) bố trí trên tháp pháo và ERA (giáp phản ứng nổ) gắn bên hông. Nguồn ảnh: Weibo. Hệ thống bảo vệ này giúp kíp xe an toàn trước các loại đạn xuyên cỡ 23 - 30 mm cũng như mảnh bom, pháo, tuy nhiên nó khó lòng chống trả được các vũ khí chống tăng uy lực như RPG-7. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị xe tăng hạng nhẹ Type 15 là để tăng cường sức chiến cho các đơn vị lính sơn cước của nước này vốn hoạt động ở các khu vực có địa hình hiểm trở mà các loại xe tăng hạng nặng như Type 96 hay Type 99 khó phát huy tác dụng. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Và nhiều khả năng Type 15 cũng sẽ được Trung Quốc trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ vì chúng có trọng lượng nhẹ dễ di chuyển và triển khai ở nhiều loại địa hình khác nhau, tuy nhiên dòng xe tăng này cũng có một nhược điểm là khả năng lội nước kém. Nguồn ảnh: Wanquan Foto. Mời độc giả xem video: Xe tăng hạng nhẹ VT-5 biểu diễn tại triển lãm Norinco Armour Day. (nguồn PLA WEAPONS)